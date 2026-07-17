Theo dự báo tử vi tuần mới từ ngày 17-23/7, ba con giáp gồm Ngọ, Tuất và Tý được đánh giá là có nhiều tín hiệu tích cực về công việc và tài chính. Trong đó, một con giáp nổi bật với khả năng đón thêm nguồn thu nhờ quý nhân hỗ trợ hoặc cơ hội đến đúng thời điểm.

Theo dự báo mang tính tham khảo của chuyên gia tử vi Yu Yang, tuần từ 17-23/7 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực đối với một số con giáp, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp và tài lộc. Dưới đây là những tuổi được đánh giá có vận trình nổi bật nhất trong tuần.

Tuổi Ngọ: Tài lộc và sự nghiệp cùng thăng hoa

Tuổi Ngọ là con giáp được đánh giá cao nhất trong tuần này với nhiều cơ hội bứt phá.

Trong công việc, người làm công ăn lương có khả năng được cấp trên ghi nhận năng lực, mở ra cơ hội tăng thu nhập, thăng tiến hoặc đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng. Người kinh doanh cũng dễ gặp đối tác phù hợp, ký kết hợp đồng mới hoặc mở rộng quy mô hoạt động.

Về tình cảm, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp thông qua các buổi gặp mặt, hoạt động xã hội. Người đã có đôi nên dành thời gian cùng nhau trải nghiệm những chuyến đi hoặc kế hoạch chung để gắn kết hơn.

Đặc biệt, tài chính được xem là điểm sáng nhất của tuổi Ngọ trong tuần 17-23/7 . Ngoài nguồn thu chính ổn định, con giáp này còn có thể nhận thêm khoản thu bất ngờ nhờ sự giới thiệu của quý nhân hoặc cơ hội đầu tư, hợp tác đúng thời điểm. Tuy nhiên, việc quản lý chi tiêu hợp lý vẫn rất cần thiết để giữ được thành quả tài chính.

Tuổi Tuất: Danh tiếng mang đến cơ hội kiếm tiền

Tuổi Tuất được dự báo có tuần làm việc khá thuận lợi. Dù môi trường xung quanh có thể xuất hiện một số lời bàn tán hoặc cạnh tranh, chỉ cần tập trung vào chuyên môn, người tuổi Tuất vẫn có cơ hội được cấp trên đánh giá cao và ghi nhận năng lực.

Chuyện tình cảm cũng diễn biến tích cực. Người độc thân có thể dần phát triển mối quan hệ với người mình quan tâm thông qua những tương tác thường ngày. Người đã có gia đình hoặc đang yêu sẽ có nhiều khoảng thời gian ngọt ngào nếu biết quan tâm và chia sẻ với đối phương.

Về tài chính, đây là tuần tuổi Tuất dễ gia tăng thu nhập nhờ uy tín cá nhân, kỹ năng chuyên môn hoặc mạng lưới khách hàng sẵn có. Đặc biệt, những người làm kinh doanh, bán hàng hoặc dịch vụ được đánh giá có nhiều cơ hội cải thiện doanh thu.

Tuổi Tý: Quý nhân xuất hiện, mở ra nguồn thu mới

Tuổi Tý cũng nằm trong nhóm con giáp có vận trình nổi bật tuần này.

Ở phương diện sự nghiệp, người tuổi Tý có nhiều cơ hội thể hiện năng lực, dễ được cấp trên giao thêm trách nhiệm hoặc ghi nhận thành tích. Người kinh doanh thuận lợi khi giới thiệu sản phẩm mới hoặc đàm phán các dự án hợp tác.

Đường tình cảm khá hài hòa. Người độc thân có khả năng gặp được người phù hợp thông qua các mối quan hệ xã hội. Các cặp đôi duy trì bầu không khí tích cực, biết quan tâm và đồng hành cùng nhau.

Điểm đáng chú ý nhất là tài chính. Theo dự báo, tuổi Tý có khả năng đón thêm nguồn thu ngoài kế hoạch nhờ hiệu quả công việc hoặc sự hỗ trợ từ quý nhân. Nếu biết kiểm soát chi tiêu và hạn chế mua sắm theo cảm hứng, con giáp này có thể cải thiện đáng kể tình hình tài chính trong tuần.

Một số con giáp khác có vận trình ổn định

Ngoài ba con giáp nổi bật trên, tuổi Dần và tuổi Mão cũng được đánh giá có tuần khá tích cực.

Tuổi Dần: Công việc tiến triển thuận lợi, dễ mở rộng các mối quan hệ hợp tác. Thu nhập ổn định và có thể phát sinh thêm nguồn thu phụ.

Tuổi Mão: Tài chính duy trì ở mức ổn định, có cơ hội thu về những khoản lợi nhuận nhỏ nếu biết nắm bắt đúng thời điểm.

Trong khi đó, các tuổi Sửu, Tỵ và Mùi được khuyến nghị thận trọng hơn trong chi tiêu, hạn chế đầu tư mạo hiểm và tránh đưa ra quyết định tài chính khi chưa cân nhắc kỹ.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo theo quan niệm tử vi dân gian.