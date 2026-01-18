Khi tiết Đại hàn đã qua, hơi thở của mùa xuân và Tết Nguyên đán đang len lỏi vào từng góc phố. Tuần mới từ ngày 19/1 đến 25/1 năm 2026 không chỉ là thời gian chạy nước rút để thu dọn những công việc cuối năm mà còn là lúc các chòm sao và con giáp đón nhận những nguồn năng lượng tích cực từ vũ trụ. Với sự xuất hiện của trăng mới tại Ma Kết cùng sự dịch chuyển của Mặt Trời, Thủy Tinh và Hỏa Tinh vào Bảo Bình, đây chính là lúc sự thực tế và óc sáng tạo giao thoa. Hãy cùng khám phá "mật mã" vận trình tuần này để biết cách thuận theo dòng chảy, thu về những bất ngờ ngọt ngào nhất trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết.

Tuần lễ vàng của sự bứt phá và thu hoạch

Mọi thứ trong tuần này dường như đều xoay quanh hai chữ "tổng kết" và "đón mới". Đối với nhiều con giáp, đây là lúc những nỗ lực suốt một năm qua được đền đáp bằng những con số thực tế trong tài khoản.

Tuổi Tý: Khởi động kế hoạch mới, tài lộc hanh thông

Tuần này, người tuổi Tý đón nhận nguồn năng lượng từ sao "Ngọc Đường", rất tốt cho việc ký kết các hạng mục cuối cùng hoặc lên kế hoạch cho năm sau. Thứ Hai (19/01) là thời điểm lý tưởng để bạn quyết định những việc quan trọng. Giữa tuần, tài vận khởi sắc, các khoản nợ cũ hoặc tiền thưởng có dấu hiệu đổ về. Tuy nhiên, ngày Thứ Bảy bạn nên chú ý lời ăn tiếng nói tại công sở để tránh những xích mích không đáng có ngay sát Tết.

Tuổi Sửu: Vận trình thăng hạng, hỷ sự lâm môn

Phải nói rằng tuổi Sửu chính là một trong những "ngôi sao" của tuần này. Nhờ có quý nhân "Thiên Đức" phù trợ, những khó khăn tồn đọng bấy lâu đều được giải quyết êm đẹp. Tiền bạc trong tuần khá rủng rỉnh, đặc biệt là vào Thứ Ba và Thứ Sáu, bạn có thể nhận được những khoản thu ngoài dự kiến hoặc quà tặng từ người thân. Chuyện tình cảm cũng vô cùng ngọt ngào, những ai còn độc thân dễ được người quen giới thiệu cho một đối tượng rất ưng ý.

Tuổi Dần: Quý nhân nâng đỡ, chạm đỉnh cao sự nghiệp

Sự xuất hiện của cát tinh "Thái Âm" giúp người tuổi Dần, đặc biệt là nữ giới, gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Thứ Ba (20/01) là ngày bạn tỏa sáng trong các hoạt động ngoại giao. Tài vận trong tuần rất bền vững, cả chính tài và thiên tài đều có dấu hiệu tăng trưởng. Bạn chỉ cần lưu ý đi lại cẩn thận vào ngày Thứ Bảy để đảm bảo an toàn.

Tuổi Mão: Chuyển mình ngoạn mục, tin vui nối tiếp

Dưới sự hỗ trợ của trăng mới, những dự án bị đình trệ trước đó của tuổi Mão bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Thứ Tư (21/01) với sự xuất hiện của sao "Tử Vi", bạn dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên và có cơ hội nhận được những nhiệm vụ quan trọng. Tài lộc của bạn tuần này chủ yếu đến từ sự tích lũy và những món quà nhỏ từ người lớn tuổi trong nhà.

Cơ hội đổi vận và những nút thắt được tháo gỡ

Tuổi Thìn: Rồng bay lên mây, tiền tài rộn ràng

Tuần này vận trình của tuổi Thìn mạnh mẽ như rồng gặp nước. Công việc có bước đột phá lớn, Thứ Sáu (23/01) có thể là ngày bạn nhận được tin vui về tiền thưởng hậu hĩnh hoặc một khoản lợi nhuận từ việc kinh doanh tay trái. Chuyện tình cảm cũng rất thuận lợi, đây là thời điểm tốt để tính đến chuyện cưới hỏi hoặc ra mắt gia đình.

Tuổi Tỵ: Thuận buồm xuôi gió, tình tiền đều viên mãn

Sự xuất hiện của sao "Dịch Mã" vào đầu tuần cho thấy tuổi Tỵ có thể có những chuyến đi ngắn hoặc công tác hiệu quả. Bạn làm việc gì cũng thấy thuận tay, đặc biệt là sự hỗ trợ từ tiền bối giúp bạn tháo gỡ được những vướng mắc vào giữa tuần. Tài chính ổn định, giúp bạn thoải mái sắm sửa Tết mà không phải lo nghĩ quá nhiều.

Tuổi Ngọ: Bùng nổ năng lượng, đón lộc đầu xuân

Dù là năm bản mệnh nhưng tuần này tuổi Ngọ lại có vận trình rất sáng. Bạn tràn đầy nhiệt huyết trong công việc, đặc biệt là vào Thứ Sáu, một hợp đồng quan trọng có thể được ký kết mang lại doanh thu lớn. Tuy nhiên, ngày Thứ Năm bạn nên cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao, "một điều nhịn là chín điều lành" để giữ không khí vui vẻ đón Tết.

Tuổi Mùi: Nhẹ nhàng về đích, tình cảm thăng hoa

Tuổi Mùi đón tuần mới với tâm thế thong dong. Ngôi sao "Thiên Hỷ" mang đến cho những bạn độc thân cơ hội gặp gỡ người trong mộng tại các buổi tiệc cuối năm. Trong công việc, sự sáng tạo của bạn được đánh giá cao, mang lại những khoản thu nhập phụ khá tốt vào ngày Thứ Sáu.

Gặt hái thành quả và chuẩn bị đón Tết an nhiên

Tuổi Thân: Tài hoa phát tiết, thu hoạch đầy tay

Sau những ngày tháng vất vả, tuần này người tuổi Thân bắt đầu hái quả ngọt. Cát tinh "Ngọc Đường" giúp mọi trở ngại tiêu tan. Thứ Năm (22/01) là ngày tam hợp, sự phối hợp với đồng nghiệp giúp năng suất công việc tăng vọt. Hãy chú ý quản lý chi tiêu vào cuối tuần để giữ cho ví tiền luôn "dày" đến tận Tết.

Tuổi Dậu: Phú quý vào nhà, sự nghiệp thăng cấp

Vận trình của tuổi Dậu tuần này đẹp không tì vết. Bạn nhận được sự khen ngợi từ lãnh đạo và có khả năng được đảm nhận những vai trò quan trọng hơn trong năm tới. Thứ Tư và Thứ Sáu là hai ngày đại thắng về tiền bạc. Hãy dành thời gian cuối tuần để dọn dẹp nhà cửa và cùng gia đình chuẩn bị cho lễ cúng ông Công ông Táo.

Tuổi Tuất: Phúc tinh chiếu rọi, bình an may mắn

Người tuổi Tuất cứ kiên trì với kế hoạch của mình vì tuần này thành quả sẽ đến. Sao "Văn Xương" giúp bạn có những quyết định sáng suốt về đầu tư. Dù giữa tuần có một vài xao nhãng trong các mối quan hệ đồng nghiệp nhưng sự chân thành sẽ giúp bạn vượt qua tất cả. Cuối tuần là thời gian thư giãn tuyệt vời bên người thân.

Tuổi Hợi: Vạn sự như ý, hanh thông mọi đường

Dù ngày đầu tuần có chút thử thách về phương hướng đi lại, nhưng từ Thứ Ba trở đi, vận trình của tuổi Hợi sáng bừng nhờ quý nhân "Tử Vi". Những ý tưởng mới mẻ trong công việc giúp bạn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Tiền bạc đổ về đều đặn giúp bạn có một cái Tết sung túc và ấm áp hơn bao giờ hết.

Nhìn chung, đây là tuần lễ của sự viên mãn và gặt hái. Dù bạn thuộc con giáp nào, hãy giữ cho mình một tâm thế tích cực, bao dung và chăm chỉ. Khi chúng ta nỗ lực hết mình vào những ngày cuối cùng của năm cũ, vũ trụ chắc chắn sẽ gửi tặng những món quà xứng đáng nhất. Chúc bạn có một tuần làm việc hiệu quả và chuẩn bị đón Tết trong niềm hân hoan!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)