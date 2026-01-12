Tuần mới từ ngày 12/01 đến 18/01/2026 (tức từ ngày 24/11 đến 30/11 âm lịch năm Ất Tỵ) cũng chính là tuần lễ cuối cùng của tháng 11 âm lịch, đánh dấu giai đoạn chuẩn bị bước sang tháng Chạp.

Theo tử vi học, dưới sự chuyển dịch của các cát tinh, 4 con giáp sau đây sẽ gặp vận trình rực rỡ, tài lộc "nước rút" về đích cực mạnh, chốt hạ tháng 11 âm trong sự đủ đầy, viên mãn nhất. Hãy xem trong số đó có bạn không nhé.

1. Con giáp tuổi Thìn: "Hồng vận đương đầu", Tiền bạc đầy kho

Tuổi Thìn tiếp tục là ngôi sao may mắn nhất tuần này khi vận trình đạt độ chín muồi ngay trước thềm tháng Chạp. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội tốt trong công việc, nếu biết nắm bắt thì không lo thiếu tiền tiêu Tết.

- Vận may: Sự nghiệp hanh thông, các dự án bất động sản hoặc đầu tư dài hạn của con giáp tuổi Thìn bắt đầu cho thu hoạch lớn. Khả năng bạn nhận được thưởng Tết Dương lịch muộn hoặc quyết toán lợi nhuận năm là rất cao.

- Cách tối ưu tài lộc: Con giáp tuổi Thìn hãy quyết đoán chốt các giao dịch quan trọng vào giữa tuần. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt một chậu Cây Thiết Mộc Lan ở phòng khách để "giữ chân" tài khí và xông nhà bằng tinh dầu sả để thanh lọc năng lượng, giúp tinh thần minh mẫn.

2. Con giáp tuổi Sửu: Quý nhân trợ lực, Sự nghiệp thăng hoa

Nhờ cục diện Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) kéo dài ảnh hưởng, tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp có một tuần lễ đầy ắp cơ hội từ các mối quan hệ xã giao. Nếu biết nắm bắt, tuổi Sửu cũng sẽ không thiếu cơ hội kiếm tiền.

- Vận may: Tuổi Sửu dễ dàng gặp được "bậc cao nhân" chỉ điểm trong việc làm ăn, giúp tránh được các rủi ro tài chính cuối năm, công việc sẽ được tiến hành suôn sẻ, thuận lợi hơn. Ngoài ra, những vướng mắc về công nợ hoặc giấy tờ sẽ được giải quyết ổn thỏa trong tuần này.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Sửu hãy tích cực tham gia các buổi tiệc tất niên hoặc gặp gỡ đối tác. Đặt một chậu Cây Lan Ý tại bàn làm việc để thu hút năng lượng tích cực từ quý nhân và tăng cường khả năng tập trung.

3. Con giáp tuổi Dậu: Tài vận rực rỡ, Lộc lá bủa vây

Năm Ất Tỵ là năm tam hợp với tuổi Dậu, và tuần cuối tháng 11 âm này là thời điểm con giáp này gặt hái những thành quả rực rỡ nhất. Với sự sắc sảo, thông minh và quyết đoán của mình, con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu hoạch được những kết quả xứng đáng.

- Vận may: Doanh thu kinh doanh bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực dịch vụ và bán lẻ. Tiền bạc đổ về túi dồi dào, giúp con giáp tuổi Dậu có nguồn tài chính cực kỳ dư dả để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán sắp tới.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Dậu hãy giữ cho khu vực cửa chính luôn sạch sẽ, tránh để các loại cây héo úa hay chết trước cửa làm cản trở tài vận. Mặc trang phục tông màu vàng hoặc trắng để gia tăng kim khí, thúc đẩy tài lộc.

4. Con giáp tuổi Thân: Cát tinh Thiên Tài, May mắn bất ngờ

Dưới sự soi chiếu của sao Thiên Tài, tuổi Thân cũng sẽ là con giáp gặp những vận may "từ trên trời rơi xuống" trong tuần lễ cuối cùng của tháng 11 âm này.

- Vận may: Bạn dễ có những khoản thu nhập ngoài dự kiến như trúng thưởng, quà biếu hoặc thu hồi được vốn từ những khoản đầu tư tưởng chừng đã mất. Sự nhạy bén giúp bạn chốt được những thương vụ ngắn hạn nhưng sinh lời cao.

- Cách tối ưu tài lộc: Hãy tin vào trực giác của mình khi đưa ra các quyết định tài chính nhanh. Để tâm trí luôn sắc bén, hãy đặt một chậu Cây Hương Thảo trên bàn làm việc, mùi hương tự nhiên sẽ giúp bạn giảm stress và thu hút vận đỏ.

* Lời khuyên chung: Tuần từ 12/1 - 18/1/2026 là thời điểm giao thời quan trọng, các con giáp nên dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng để đón luồng sinh khí mới rực rỡ cho tháng Chạp sắp tới. Chúc bạn một tuần mới đầy bình an và thịnh vượng!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.