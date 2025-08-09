Khi tiết Lập Thu vừa điểm, vận khí cũng bắt đầu chuyển dịch theo chiều hướng rõ rệt. Trong khoảng thời gian từ 11/8 đến 17/8, 3 con giáp này bất ngờ nhận được sự chiếu cố đặc biệt từ quý nhân và Thần Tài. Không chỉ công việc “thuận buồm xuôi gió”, mà chuyện tiền bạc cũng trở nên khởi sắc một cách đáng kinh ngạc. Nếu biết tận dụng cơ hội và giữ vững tinh thần lạc quan, họ hoàn toàn có thể tạo nên những bước ngoặt đáng tự hào ngay trong tháng 8 này.

1. Tuổi Tỵ: Nắm bắt đúng thời cơ, tiền vào như nước

Tuần này là thời điểm mà người tuổi Tỵ thể hiện sự nhạy bén vượt trội trong công việc. Nhờ được quý nhân âm thầm chỉ đường, họ nhìn ra cơ hội mà người khác chưa nhận thấy. Tử vi cho biết, những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, marketing, tài chính sẽ đặc biệt gặp nhiều thuận lợi. Những ý tưởng tưởng chừng táo bạo của tuổi Tỵ lại được cấp trên ủng hộ hoặc đối tác đồng ý triển khai nhanh chóng.

Về tài lộc, Thần Tài dường như đang mỉm cười với con giáp này. Các khoản thu nhập ngoài dự kiến xuất hiện nhiều hơn. Đặc biệt, những người có nguồn thu tay trái hoặc đầu tư nhỏ lẻ sẽ bất ngờ thu được lợi nhuận lớn, thậm chí mở ra thêm hướng đi mới.

Trong các mối quan hệ xã hội, tuổi Tỵ nên cởi mở hơn, bởi rất có thể “người lạ” trong tuần này sẽ trở thành quý nhân lớn của bạn trong tương lai. Hãy lắng nghe và đừng ngại chia sẻ quan điểm của mình – đây là cách để tạo nên kết nối vững chắc trong công việc.

2. Tuổi Dậu: Phất lên nhờ vận quý nhân, sự nghiệp khởi sắc mạnh

Sau một thời gian mỏi mệt vì loay hoay với những kế hoạch dang dở, tuần mới chính là lúc tuổi Dậu có được cú huých quan trọng từ người khác. Có thể là cấp trên chủ động giao cho bạn một nhiệm vụ lớn, hoặc đồng nghiệp nhiệt tình hỗ trợ khiến mọi thứ trơn tru hơn. Dù ở vị trí nào, tuổi Dậu cũng sẽ thấy mình đang “lên hương” nhờ sự giúp đỡ đúng lúc từ người khác.

Đây cũng là thời điểm để tuổi Dậu tái định vị lại mục tiêu sự nghiệp. Sự tỉnh táo, tư duy rõ ràng và tinh thần cầu tiến giúp họ dọn dẹp những “ổ rơm rối” trong kế hoạch cũ và tìm ra hướng đi cụ thể hơn. Với những người đang có ý định thay đổi công việc hoặc bắt đầu kinh doanh riêng, đây là tuần cực kỳ thuận lợi để khởi động.

Về tiền bạc, tuổi Dậu đón nhận nhiều tin vui. Có thể là hoàn tiền từ các khoản đầu tư trước đó, hoặc trúng một cơ hội bất ngờ từ bạn bè, người thân giới thiệu. Dù thế nào, vận may tài chính cũng đang gọi tên bạn.

3. Tuổi Tuất: Lộc trời cho, quý nhân mở đường

Tuổi Tuất tuần này sẽ trải qua một giai đoạn rất “mượt”, bởi mọi thứ diễn ra đều trơn tru và thuận lợi. Dù trước đó còn gặp trục trặc hay mâu thuẫn công việc, thì từ 11/8 trở đi, mọi khúc mắc đều dần được tháo gỡ. Đặc biệt, người tuổi Tuất sẽ cảm nhận rõ có người đứng phía sau âm thầm hỗ trợ – có thể là đồng nghiệp cũ, người từng có ơn nghĩa hoặc đối tác từng hợp tác lâu năm.

Không những công việc tốt đẹp hơn, mà tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn. Tuổi Tuất không cần bon chen, chỉ cần kiên định và làm đúng phần việc của mình, tài lộc sẽ tự động tìm đến. Với những người đang kinh doanh tự do, tuần này sẽ có khách hàng lớn hoặc dự án dài hạn gõ cửa, chỉ cần xử lý chuyên nghiệp, bạn sẽ “có ăn cả năm”.

Ngoài ra, đời sống tình cảm của tuổi Tuất cũng tươi sáng không kém. Người độc thân có thể nhận được lời tỏ tình hoặc gặp đối tượng tiềm năng trong môi trường công việc. Người có gia đình sẽ đón nhận sự sẻ chia và ủng hộ từ bạn đời.

Tuần từ 11/8 đến 17/8 là thời điểm “vàng” cho ba con giáp Tỵ – Dậu – Tuất khi liên tục được quý nhân trợ giúp và Thần Tài chiếu cố. Đây không chỉ là sự may mắn nhất thời mà còn là kết quả của những nỗ lực bền bỉ trước đó. Hãy đón nhận tuần mới với tâm thế cởi mở, vững vàng và sẵn sàng hành động bởi cơ hội sẽ không gõ cửa hai lần.

