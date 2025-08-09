Tuổi Mão

Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão là con giáp có vẻ ngoài nhẹ nhàng, mong manh, thậm chí có lúc bị coi là hơi yếu đuối. Thế nhưng, nhưng bên trong họ lại sở hữu nội lực và sự kiên trì rất lớn. Một khi đã xác định được mục tiêu, con giáp tuổi Mão đều sẽ cố hết sức mà không bỏ cuộc. Chính sự quyết tâm và bền bỉ ấy sẽ đem đến cho họ thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Theo các chuyên gia phong thủy, chẳng bao lâu nữa, khi tháng 6 âm nhuận kết thúc, tuổi Mão sẽ bước vào một trong những giai đoạn đỉnh cao nhất của họ trong năm Ất Tỵ. Cụ thể, tháng 7 âm, những kế hoạch mà con giáp này ấp ủ sẽ đều diễn ra như dự tính, giúp họ thu về một số tiền không nhỏ. Ngoài ra, những mối quan hệ của họ vẫn liên tục được mở rộng, đem lại những lợi ích lâu dài về sau. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của tuổi Mão cũng sẽ đơm hoa kết trái, người độc thân nên biết để tận dụng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là mẫu con giáp tài năng, có sự hiểu biết sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, sở hữu nhiều tiềm lực để phát triển và thành công. Họ cũng là những người rất có tố chất lãnh đạo trong một tập thể, được cấp dưới nể trọng. Trong cuộc sống, con giáp tuổi Thìn luôn sống với sự hào sảng, rộng rãi nên thường có quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ.

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp này có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Tuổi Thìn cũng là con giáp đang chuẩn bị đi đến những ngày phía trước vô cùng tươi sáng của họ. Tử vi học có nói, tháng 7 âm, tuổi Thìn sẽ nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ quý nhân. Người này có thể là cấp trên, cũng có thể là đồng nghiệp hoặc một người thân của họ. Với sự trợ giúp ấy, sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ thăng tiến mạnh mẽ, nâng cao khả năng tài chính của họ. Có thể nói, tuổi Thìn sẽ là con giáp vừa có tiền vừa có quyền, sở hữu cuộc sống nhiều người ao ước.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp không những thông minh mà còn nổi bật với bản lĩnh, sự quyết đoán và tư duy sắc sảo hiếm có. Con giáp này đặc biệt giỏi trong việc quản lý tài chính nên cuộc sống luôn đủ đầy, dư dả, mọi thứ đều được sắp xếp đâu ra đấy. Trong công việc, với tư duy phân tích đỉnh cao, tuổi Dậu dễ gặt hái được những thành tựu nổi bật, được nhiều người ngưỡng mộ, nể phục.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội.

Tuy nhiên, nếu như tuổi Mão và tuổi Thìn sắp có một tháng 7 âm đầy hứa hẹn thì ngược lại, tuổi Dậu lại cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 7 âm, hung cát đan xen, con giáp này cần phải chú ý hơn trong giao tiếp để tránh bị kẻ tiểu nhân lợi dụng để gây mâu thuẫn. Ngoài ra, tuổi Dậu cũng cần phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, đề phòng nguy cơ ốm đau.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.