Nhiều người cho rằng nếu hôn nhân không hạnh phúc, hãy ly hôn để giải thoát cho cả 2. Tuy nhiên, không phải người phụ nữ nào cũng may mắn có thể ly hôn trong hòa bình. Mới đây, câu chuyện một người phụ nữ bị chồng cũ trả thù vì đã "dám" ly hôn anh ta đã khiến cho dư luận Thái Lan không khỏi rúng động. Ngỡ như chuyện chỉ diễn ra trên phim, nào ngờ nó lại xảy ra ngoài đời thực.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, cô Noi, 32 tuổi, sống tại tỉnh Nonthaburi gần thủ đô Bangkok kể rằng cô đã kết hôn với anh Kong, hiện 46 tuổi từ 7 năm trước, nhưng cặp đôi không có con. Noi cho biết Kong gần đây đã bạo hành cô trong một cuộc cãi vã, khiến cô phải yêu cầu ly hôn, và thỏa thuận đã được ký kết vào ngày 14 tháng 7 vừa qua.

Tưởng rằng mọi chuyện buồn của cuộc hôn nhân cũ đã khép lại từ đây, nhưng không ngờ vào ngày 3 tháng 8, khi đi làm về, cô Noi bỗng phát hiện ra chồng cũ đang trốn trong nhà mình. Hắn ta hét lên: “Nếu tôi không thể ở bên cô thì cũng không ai được ở bên cô. Tôi sẽ giết cô.”

Người phụ nữ phải khâu tổng cộng là 54 mũi sau khi bị chồng cũ tấn công.

Kong sau đó đâm Noi một nhát vào lưng, khiến cô phải bỏ chạy khỏi nhà và tìm kiếm sự giúp đỡ từ hàng xóm. Hắn ta đuổi theo và chém vào mặt cô. Trong lúc cố gắng tự vệ, cô bị nhiều vết cắt ở tay. Cuối cùng, một người hàng xóm đã can thiệp và gọi cảnh sát. Noi cho biết cô phải khâu tổng cộng 54 mũi cho các vết thương, trong đó có 42 mũi khâu cho một vết thương sâu và dài trên mặt.

Noi đã nhờ đến sự giúp đỡ của tổ chức từ thiện Pavena.

Noi đã phải nằm viện ba đêm và cần gần một tháng nghỉ ngơi tại nhà để hồi phục hoàn toàn. Kong vẫn bị cảnh sát giam giữ nhưng hắn đang làm đơn xin được tại ngoại. Lo sợ cho sự an toàn của mình nếu hắn ta được thả, Noi đã nhờ đến sự giúp đỡ của tổ chức từ thiện Pavena chuyên bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.

Tổ chức Pavena ngay lập tức liên hệ với Cảnh sát trưởng Đồn Cảnh sát Sai Noi, Đại tá Cảnh sát Natdaecha Thanatphattarapong, để theo dõi vụ án. Vị cảnh sát trưởng xác nhận Kong bị buộc tội hành hung người khác và gây thương tích nghiêm trọng.

Theo Điều 297 của Bộ luật Hình sự, tội danh này có thể bị phạt tù từ sáu tháng đến 10 năm và phạt tiền từ 10.000 đến 200.000 baht (tương đương 8 đến 162 triệu VNĐ). Ông cũng xác nhận rằng Kong đang bị giam giữ tại Tòa án Tỉnh Nonthaburi, nơi đã bác bỏ yêu cầu tại ngoại của hắn.

Gia Linh (Theo The Thaiger)