Tử vi tuần mới (10/11 - 16/11) của 12 con giáp

Trong tuần mới (10/11 - 16/11), khí trường Ngũ hành có sự giao thoa phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến cung Tài Lộc (tiền bạc) và cung Công Danh (sự nghiệp) của 12 con giáp. Vấn đề sự nghiệp và tài chính trong tuần mới của 12 con giáp không thuần nhất, có tuổi gặp may, cũng có tuổi phải đối mặt với không ít khó khăn.

1. Tuổi Tý

Người tuổi Tý bước vào tuần mới với sự gia trì mạnh mẽ từ Chính Quan và Thiên Ấn. Sự nghiệp có dấu hiệu phát đạt, đặc biệt đối với những người làm công tác nghiên cứu, quản lý cấp cao hoặc các ngành nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ, chiến lược. Uy tín cá nhân được củng cố, có cơ hội nhận nhiệm vụ lớn hoặc được đề bạt thăng chức.

Tuy nhiên, Thiên Ấn đôi khi mang lại sự cứng nhắc, tuổi Tý cần linh hoạt và khéo léo hơn trong giao tiếp với đồng nghiệp, cấp dưới để tránh thị phi, mâu thuẫn không đáng có.

Về phương diện tiền bạc của tuổi Tý trong tuần mới, có xu hướng ổn định nhưng thiếu tính đột phá. Chính Tài vượng cho thấy nguồn thu nhập chính vẫn bền vững, song, Thiên Tài ẩn mình, các khoản đầu tư hoặc thu nhập phụ lại không được dồi dào.

2. Tuổi Sửu

Tuần tới, Cung Quan Lộc của người tuổi Sửu được Tỷ Kiên và Thực Thần chiếu mệnh. Tỷ Kiên củng cố ý chí tự chủ, thúc đẩy việc hoàn thành các dự án lớn, độc lập. Các nỗ lực trong quá khứ bắt đầu cho quả ngọt. Đây là thời điểm tốt để thương thảo các hợp đồng dài hạn hoặc mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, cần tránh sự cố chấp, nên lắng nghe ý kiến đóng góp từ tập thể để công việc được hanh thông toàn diện.

Về phương diện tiền bạc, nhờ ảnh hưởng tích cực từ Thực Thần, tình hình tài chính của tuổi Sửu trong tuần mới được cải thiện đáng kể. Tài lộc đến từ sự chăm chỉ và sự tử tế trong kinh doanh. Chuyện tiền bạc nhìn tổng thể khá sung túc. Dẫu vậy, tuổi Sửu cũng cẩn trọng với các giao dịch tài chính lớn vào giữa tuần, nên trì hoãn quyết định đầu tư đến cuối tuần để có cái nhìn chính xác, minh mẫn và toàn diện hơn.

3. Tuổi Dần

Tuổi Dần bước vào tuần mới với năng lượng cao trào, nhưng cần tiết chế. Cung Quan Lộc bị Thất Sát chi phối, báo hiệu môi trường làm việc có sự cạnh tranh khốc liệt hoặc áp lực lớn từ cấp trên. Dù vậy, đây cũng là cơ hội để người tuổi Dần thể hiện bản lĩnh.Sự nghiệp trong tuần mới có thể có những thay đổi đột ngột, khiến tuổi Sửu căng thẳng, mệt mỏi.

Tình hình tài chính lại có sự khởi sắc. Thiên Tài chiếu mệnh giúp tuổi Dần tìm được nguồn thu nhập mới, có thể từ đầu tư, trúng thưởng hoặc các dự án ngoài luồng. Tuy nhiên, Thiên Tài cũng đi kèm với rủi ro cao, không nên quá tham lam. Tuổi Dần cần giữ thái độ tỉnh táo, minh bạch trong các giao dịch tiền bạc, đặc biệt là các khoản vay mượn hoặc hùn hạp làm ăn.

4. Tuổi Mão

Tuần mới, cung Quan Lộc của tuổi Mão được Chính Quan và Dịch Mã tinh soi chiếu, báo hiệu một tuần làm việc bận rộn với nhiều chuyến công tác hoặc thay đổi vị trí. Sự nghiệp phát triển nhờ vào các mối quan hệ tốt. Có cơ hội hợp tác với đối tác quan trọng, tạo đà thăng tiến. Việc duy trì sự hài hòa, tránh xung đột là then chốt để thành công.

Về phương diện tài chính, có Chính Tài nhập cục, tiền bạc của tuổi Mão tương đối vững vàng, thu nhập đều đặn. Các khoản tiền lớn chỉ đến khi có sự đầu tư thời gian và công sức nghiêm túc. Không nên trông chờ vào may mắn hoặc các dự án "ngồi mát ăn bát vàng".

5. Tuổi Thìn

Tuần tới, cung Quan Lộc của tuổi Thìn gặp Thiên Ấn và Kiếp Tài, tạo nên sự đối kháng nội tại. Sự nghiệp có thể gặp trở ngại do cạnh tranh ngầm hoặc do những quyết định tự tin thái quá. Tuổi Thìn cần đề cao cảnh giác trong việc bảo mật thông tin và tránh tin tưởng người khác một cách mù quáng.

Về phương diện tài chính, tuổi Thìn có nguy cơ hao hụt tiền bạc do đầu tư sai lầm hoặc bị người khác lừa gạt. Cần hết sức thận trọng, tránh cho vay mượn hoặc bảo lãnh tài chính. Nếu có ý định đầu tư trong tuần tới, tuổi Thìn nên chọn những lĩnh vực an toàn, ít rủi ro.

6. Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được cát tinh trợ mệnh trong tuần mới. Cung Quan Lộc có Thực Thần và Thiên Tài cùng lúc. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhờ vào khả năng ứng biến linh hoạt và tư duy sáng tạo. Các dự án mới được cấp trên ủng hộ. Đây là thời điểm thích hợp để học hỏi thêm kỹ năng mới hoặc mở rộng mạng lưới trong ngành.

Về khía cạnh tài chính, Thiên Tài vượng, tài lộc đến từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là từ các khoản đầu tư trước đây, hoặc kinh doanh ngoài luồng. Dòng tiền lưu thông mạnh, giúp tuổi Tỵ giải quyết được các vấn đề tài chính tồn đọng.

7. Tuổi Ngọ

Cung Quan Lộc của tuổi Ngọ được Tỷ Kiên và Chính Quan hỗ trợ. Sự nghiệp thăng tiến nhờ vào sự kiên định, trách nhiệm cao và khả năng lãnh đạo. Các trở ngại cũ được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, Chính Quan cũng mang lại áp lực tuân thủ quy tắc, cần cân bằng giữa sáng tạo và kỷ luật.

Về phương diện tiền bạc, nhờ có Chính Tài chi phối, tài vận ổn định, thu nhập từ công việc chính được đảm bảo. Không có biến động lớn về tài chính, thích hợp cho việc lập kế hoạch ngân sách và chuẩn bị cho các mục tiêu tài chính dài hạn.

8. Tuổi Mùi

Tuần tới, cung Quan Lộc của tuổi Mùi có Thiên Quan (Thất Sát) nhưng được Quý Nhân giúp đỡ. Công việc có thử thách lớn, nhưng sẽ có người hỗ trợ, có thể là cấp trên chỉ hướng hoặc đồng đội cùng chung tay giải quyết. Bởi vậy, tuổi Mùi cần duy trì thái độ khiêm tốn, tránh tự mãn để không gây mất lòng đồng nghiệp.

Về phương diện tiền bạc, tuần này tuổi Mùi có thể gặp khó khăn, cần chú trọng quản lý chi tiêu. Thiên Quan xuất hiện khiến tuổi Mùi dễ phát sinh những khoản chi ngoài dự kiến liên quan đến công việc hoặc sức khỏe.

9. Tuổi Thân

Tuần mới, người tuổi Thân đón nhận cát khí mạnh mẽ. Cung Quan Lộc được Chính Ấn và Thực Thần đồng chiếu. Công việc đạt được thành tựu nhờ vào sự thông minh, sáng tạo và khả năng học hỏi, có cơ hội ký kết các hợp đồng có giá trị cao hoặc được cấp trên tin tưởng giao phó trọng trách.

Về phương diện tiền bạc, tuổi Thân nhận được những tín hiệu tích cực. Tài lộc dồi dào, đến từ nhiều nguồn, bao gồm cả thu nhập chính và các nguồn phụ. Với những tuổi Thân đang làm tự do, truyền thông hoặc công nghệ, tuần tới được dự báo là tiền bạc dồi dào hơn hẳn những thời điểm trước đây.

10. Tuổi Dậu

Tuần này, cung Quan Lộc của tuổi Dậu bị Kiếp Tài và Thiên Quan song chiếu, báo hiệu một tuần nhiều thử thách và thị phi nơi công sở. Cần hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động để tránh bị tiểu nhân lợi dụng hoặc hãm hại. Mặc dù công việc có áp lực, nhưng nếu giữ được cái đầu lạnh, tuổi Dậu vẫn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về khía cạnh tài chính, do có Kiếp Tài, tiền bạc dễ bị thất thoát hoặc tiêu tán vì những lý do không đáng có. Tuổi Dậu cần tránh đầu tư dựa trên cảm tính, nên tập trung vào việc bảo vệ tài sản hiện có.

11. Tuổi Tuất

Trong tuần tới, sự nghiệp của tuổi Tuất có nhiều tín hiệu khả quan nhờ Chính Ấn xuất hiện. Uy tín cá nhân và vị thế chuyên môn của tuổi Tuất được củng cố. Đây là thời điểm thích hợp để ký kết các thỏa thuận hợp tác lâu dài hoặc xin phê duyệt các dự án lớn.

Về phương diện tiền bạc, Chính Tài vượng, tài vận vững chắc. Nguồn thu nhập chính của Tuất nhìn chung không có biến động lớn. Việc quản lý tài chính nên hướng đến sự an toàn và dài hạn.

12. Tuổi Hợi

Tuổi Hợi bước vào tuần mới với cung Quan Lộc được Thiên Quan và Thực Thần đồng hành, tạo ra sự cân bằng giữa thử thách và cơ hội. Áp lực công việc sẽ là động lực thúc đẩy sự sáng tạo và linh hoạt. Tuổi Hợi có cơ hội thể hiện tài năng độc đáo, giúp công việc có sự bứt phá.

Về phương diện tài chính, tuần tới của tuổi Hợi vẫn giữ được sự ổn định vốn có, không bứt phá mạnh nhưng cũng không bị hao hụt vì các tác động bên ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc tuổi Hợi nên lưu ý trong vấn đề chi tiêu, tránh vung tay quá trán.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)