Người xưa có câu "Đầu xuôi đuôi lọt". Tháng Giêng không chỉ là tháng ăn chơi, mà còn là thời điểm định hình tâm thế cho cả một năm dài phía trước. Theo lịch tiết khí, tháng Canh Dần (tháng 1 âm lịch) của năm 2026 bắt đầu từ ngày Lập Xuân (4/2/2026) đến 4/3/2026. Đây là lúc chúng ta chính thức bước vào năm Bính Ngọ. Với sự kết hợp của Thiên can Bính Hỏa và Địa chi Ngọ Hỏa, năng lượng Hỏa của năm nay cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến độ cực thịnh.

Tháng mở màn là Canh Dần. Dần và Ngọ tam hợp, tiếp tục bơm thêm năng lượng cho ngọn lửa của năm Bính Ngọ bùng cháy. Đây là giai đoạn chuyển giao mạnh mẽ, cái cũ chưa qua hẳn thì cái mới khó lòng nảy sinh. Chính vì thế, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, điều quan trọng nhất không phải là vội vã lao đi, mà là tĩnh tâm nhìn lại được mất, dọn dẹp tâm trí để đón vận hội mới.

Tổng quan vận thế tháng Canh Dần (Tháng 1 Âm lịch)

Tháng Canh Dần là tháng đầu tiên của năm Bính Ngọ. Nhìn qua thì thấy Thiên can Canh (Kim) làm chủ, nhưng thực chất Bính Hỏa của năm lại khắc chế Canh Kim. Điều này tạo ra một thế cục thú vị: Kim không thể khắc Mộc quá mạnh, lại thêm Địa chi Dần (Mộc) sinh cho Ngọ (Hỏa). Bản thân tháng này cũng mang tính chất "tiêu hao" để sinh sôi.

Lời khuyên cốt lõi: Tháng này tối kỵ chuyện cố chấp, "chết đứng" một chỗ. Khi trường khí đất trời đang biến động mạnh, con người cũng nên nương theo đó mà vận động. Thay đổi nhịp sống một chút, đi du xuân một chuyến ngắn, hay đơn giản là chăm chỉ ra ngoài đón ánh nắng mặt trời cũng tốt hơn vạn lần việc ru rú trong nhà.

Tuy nhiên, "động" ở thân thể nhưng tâm trí cần "tĩnh". Đây chưa phải lúc thích hợp để chốt hạ những quyết định lớn lao. Đặc biệt trong nửa đầu tháng, những việc như ký kết hợp đồng, nhảy việc hay ra quyết định quan trọng nên tạm hoãn. Hãy đợi khí trường ổn định, thuận dòng rồi hãy giong buồm, xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều. Hãy coi tháng Dần như vạch xuất phát: Đứng cho vững, định hướng cho chuẩn, chạy chậm một chút cũng chẳng sao, miễn là không lạc đường.

Chi tiết vận trình 12 con giáp trong tháng Giêng 2026

1. Tuổi Tý

Sự nghiệp: Tháng này Tý gặp cục diện "tiêu hao". Năng lượng của bạn bị rút đi khá nhiều để giải quyết công việc. Cảm giác làm nhiều nhưng hưởng chưa được bao nhiêu khiến bạn dễ nản lòng. Lời khuyên là hãy cứ cẩn trọng, làm đến đâu chắc đến đó, giữ tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tài vận: Túi tiền tháng này không rủng rỉnh lắm đâu. Vừa bị tháng làm hao khí, vừa bị Thái tuế năm xung khắc, nên tiền bạc dễ đội nón ra đi. Tốt nhất là thắt chặt chi tiêu, "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm".

Tình cảm: Tâm trạng không tốt dễ dẫn đến lời qua tiếng lại. Bạn cần học cách kiểm soát cái đầu nóng của mình. Nhường nhịn một chút để cửa nhà êm ấm, đầu năm tránh cãi vã để giữ hòa khí.

Sức khỏe: Chú ý các bệnh về thận khí hư hao và tâm lý bất ổn. Đừng thức khuya, hãy ngủ sớm để nạp lại năng lượng.

Nhắc nhỏ: Vận khí đang thấp, nên giữ mình chờ thời.

2. Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Bước vào tháng Giêng, người tuổi Sửu cũng rơi vào trạng thái bị rút sức. Công việc sẽ gặp vài hòn đá tảng ngáng đường, dễ khiến bạn muốn buông xuôi. Lúc này, sự kiên trì và khả năng tự chủ của bạn là chìa khóa vàng.

Tài vận: Chỉ ở mức trung bình. Tiền kiếm được chủ yếu từ công việc chính, đừng mơ mộng làm giàu nhanh hay đầu tư mạo hiểm trong tháng này kẻo "tiền mất tật mang".

Tình cảm: Hãy chuyên tâm vào mối quan hệ hiện tại. Đừng "đứng núi này trông núi nọ" hay có những suy nghĩ viển vông, kẻo làm tổn thương người bên cạnh.

Sức khỏe: Ăn uống cần cẩn thận, chú ý các bệnh về đường hô hấp khi giao mùa.

Nhắc nhỏ: Tháng này nhiều lực cản, cần "chân cứng đá mềm".

3. Tuổi Dần

Sự nghiệp: Tháng này là tháng tuổi (tháng trực), người tuổi Dần sẽ thấy mình bận rộn tối mặt tối mũi với ti tỉ việc không tên. Tuy nhiên, tin vui là sự vất vả này sẽ được đền đáp xứng đáng. "Có làm thì mới có ăn", công sức bỏ ra sẽ thu về thành quả ngọt ngào.

Tài vận: Chủ yếu là Chính Tài (tiền từ công việc). Cứ chăm chỉ cày cuốc, thu nhập của bạn sẽ rất ổn định và khả quan.

Tình cảm: Bình ổn. Đừng để công việc cuốn đi mà quên mất người thương. Một chút quan tâm nhỏ cũng đủ hâm nóng tình cảm rồi.

Sức khỏe: Đi lại cẩn thận, đề phòng đau nhức xương khớp hoặc va chạm tay chân.

Nhắc nhỏ: Đương đầu Thái tuế tháng, cứ tận tâm tận lực là thắng.

4. Tuổi Mão

Sự nghiệp: Chúc mừng tuổi Mão, tháng này bạn được hưởng ké lộc từ tháng Dần, vận khí khá sáng sủa. Công việc thuận buồm xuôi gió, có quý nhân phù trợ. Nếu có ý định hợp tác làm ăn, hãy mạnh dạn xúc tiến.

Tài vận: Tài lộc bình hòa nhưng thiên về hướng tốt. Đặc biệt là nguồn thu chính rất vượng. Chỉ cần bạn làm ăn chân chính, không tham lam những khoản tiền bất minh thì ví tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tình cảm: Gió xuân phơi phới, người độc thân dễ gặp được nhân duyên tốt lành. Hãy mở lòng mình ra để đón nhận yêu thương nhé.

Sức khỏe: Không có gì đáng ngại, chỉ cần chú ý một chút đến gan và dạ dày.

Nhắc nhỏ: Có người giúp đỡ, tranh thủ thời cơ mà phất lên.

5. Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Thế cục "Long tranh Hổ đấu" báo hiệu một tháng không mấy yên ả. Cạnh tranh gay gắt, tiểu nhân dòm ngó. Bạn cần giữ mồm giữ miệng, làm việc tỉ mỉ để không ai bắt bẻ được mình.

Tài vận: Nhìn bề ngoài thì có vẻ nhiều cơ hội kiếm tiền đấy, nhưng coi chừng là "bánh vẽ". Hãy tỉnh táo, đừng để lòng tham dẫn lối.

Tình cảm: Dễ có xích mích. Hãy hạ cái tôi xuống, đừng để những tranh cãi vụn vặt làm rạn nứt tình cảm đôi lứa.

Sức khỏe: Ăn uống điều độ kẻo đau dạ dày. Chú ý an toàn khi lái xe, đi lại và cẩn trọng các bệnh về tứ chi.

Nhắc nhỏ: Tháng này thị phi bủa vây, "phòng người ngay, sợ kẻ gian".

6. Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Tháng Dần và Tỵ tương hại (Lục hại), nên vận trình của bạn khá trắc trở. Công việc nhiều chuyện lặt vặt đau đầu, dễ sinh thị phi. Hãy cẩn trọng tối đa, đừng lơ là kẻo bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở.

Tài vận: Kém sắc. Không nên đầu tư hay mưu cầu lợi lớn lúc này. Ngược lại, còn phải đề phòng mất tiền oan.

Tình cảm: Bất đồng quan điểm dễ dẫn đến chiến tranh lạnh. Đừng nóng vội, bốc đồng mà nói lời cay đắng làm tổn thương nhau.

Sức khỏe: Chú ý an toàn giao thông, các vấn đề về răng miệng, nhiệt miệng và xương khớp.

Nhắc nhỏ: Tháng Lục hại, đề phòng tiểu nhân và giữ chặt túi tiền.

7. Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Thừa thắng xông lên từ năm Tỵ, vận trình tháng này của Ngọ vẫn trên đà thăng tiến. Nhờ tam hợp với tháng Dần, công việc trôi chảy, nhiều cơ hội tốt tìm đến. Chỉ cần nỗ lực, thành công sẽ nằm trong tầm tay.

Tài vận: Có lộc. Thích hợp để kiếm tiền, kinh doanh. Miễn là bạn không quá tham lam, biết điểm dừng thì tài lộc sẽ rất vượng.

Tình cảm: Rất tốt đẹp. Nhờ sao Cát tinh chiếu rọi, người độc thân có thể tìm thấy "nửa kia" của mình trong những cuộc du xuân.

Sức khỏe: Khỏe re, chỉ cần chú ý ăn uống vệ sinh là được.

Nhắc nhỏ: Cát tinh cao chiếu, vận thế hanh thông rực rỡ.

8. Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Tháng này Mùi bị Nguyệt lệnh khắc chế, nên cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. Công việc bộn bề, nhiều việc vụn vặt khiến bạn mệt mỏi. Hãy điều chỉnh tâm thái, bình tĩnh giải quyết từng việc một.

Tài vận: Trung bình. Nên giữ tiền hơn là tiêu tiền. Tránh xa các khoản đầu tư rủi ro hay đỏ đen.

Tình cảm: Áp lực cuộc sống dễ khiến bạn cáu gắt với người thân. Hãy nhớ "lời nói chẳng mất tiền mua", lựa lời mà nói để gia đạo êm ấm.

Sức khỏe: Làm việc kết hợp nghỉ ngơi, ăn uống thanh đạm để dưỡng sinh.

Nhắc nhỏ: Áp lực lớn, cần giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng.

9. Tuổi Thân

Sự nghiệp: Dần - Thân tương xung, báo hiệu một tháng đầy biến động. Bạn sẽ phải di chuyển nhiều, đi công tác hoặc chạy đôn chạy đáo lo việc. Cạnh tranh trong công việc cũng gay gắt hơn. Hãy giữ vững lập trường, lấy tĩnh chế động.

Tài vận: Tiền bạc chỉ đến từ công việc chính. Đừng mong chờ tiền "từ trên trời rơi xuống". Đầu tư mạo hiểm lúc này là cầm chắc phần thua.

Tình cảm: Dễ có sự chia xa hoặc bất đồng ý kiến. Cần vun đắp tình cảm nhiều hơn để tránh cảnh "xa mặt cách lòng".

Sức khỏe: Đi lại xe cộ phải hết sức cẩn thận. Đề phòng các bệnh về phổi và chấn thương tay chân.

Nhắc nhỏ: Tháng xung khắc, biến động nhiều, lấy "ổn định" làm trọng.

10. Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Tháng này Dậu gặp kiếp tài, vừa có cơ hội nhưng cũng vừa có rủi ro. Công việc có bước tiến nhưng hãy coi chừng những kẻ ghen ăn tức ở, chọc gậy bánh xe sau lưng.

Tài vận: Có tiền vào đấy nhưng phải thật cảnh giác. Đừng nghe lời dụ dỗ ngon ngọt mà đầu tư bừa bãi, cẩn thận sập bẫy tài chính.

Tình cảm: Vận đào hoa khá vượng, tốt cho người độc thân nhưng lại là "dao hai lưỡi" với người đã có gia đình. Cẩn thận kẻo vướng vào rắc rối tình ái.

Sức khỏe: Chú ý đau nhức xương khớp, đi lại cẩn thận.

Nhắc nhỏ: Nhiều cạm bẫy "ảo", cần tỉnh táo trước những lời đường mật.

11. Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Dần - Ngọ - Tuất tam hợp, tháng này tuổi Tuất như cá gặp nước. Công việc thuận lợi, hợp tác làm ăn dễ thành công. Hãy nắm bắt thời cơ vàng này để bứt phá.

Tài vận: Ổn định và tăng tiến. Đầu tư nhỏ cũng có thể sinh lời. Nguồn thu chính vững chắc giúp bạn an tâm phấn đấu.

Tình cảm: Gia đạo êm ấm, tình cảm thăng hoa. Những buổi hẹn hò, tụ tập đầu năm sẽ giúp gắn kết tình cảm đôi lứa.

Sức khỏe: Tinh thần thoải mái, thân thể khỏe mạnh.

Nhắc nhỏ: Tam hợp cục nâng đỡ, mọi sự đều hanh thông.

12. Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Chúc mừng tuổi Hợi, bạn là con giáp may mắn nhất nhì tháng này. Dần - Hợi lục hợp, lại được Thiên can tương sinh, công việc trôi chảy như nước chảy mây trôi. Chỉ cần chăm chỉ, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ.

Tài vận: Tiền bạc rủng rỉnh, đặc biệt là nguồn thu chính rất ổn định. Đầu năm đã có lộc, cả năm hứa hẹn sẽ ấm no.

Tình cảm: Hài hòa, ấm áp. Đây là thời điểm tuyệt vời để hâm nóng tình cảm hoặc tính chuyện trăm năm.

Sức khỏe: Thân tâm an lạc, không có gì phải lo nghĩ.

Nhắc nhỏ: Lục hợp cát tường, vạn sự như ý.

(Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo)