Ngày thứ Hai, 21/1 âm lịch (tức ngày 9/3/2026 dương lịch), còn gọi là ngày Nhâm Ngọ, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Cục diện địa chi cho thấy đây là ngày có năng lượng Hỏa cực thịnh (ngày Ngọ, năm Ngọ) được sự trợ lực từ Mộc (tháng Dần). Dưới đây là 3 con giáp hưởng trọn vận may "Tam Hợp" và "Lục Hợp" để bứt phá tài lộc trong ngày này và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Dần: "Tam Hợp Cục – Đại Cát Đại Lợi"

Tử vi học có nói, tuổi Dần gặp ngày Ngọ tạo thành cục diện Dần – Ngọ – Tuất Tam Hợp, giúp họ trở thành con giáp cực kỳ may mắn trong ngày đầu tuần 9/3. Đây là ngày "tương sinh" mạnh mẽ giúp tài vận của tuổi Dần bùng nổ, tha hồ đón lộc lá. Nếu biết vận dụng những ưu thế của mình, con giáp này sẽ bước vào tuần thứ 2 của tháng 3 một cách đầy hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Bản mệnh có cơ hội nhận được những khoản tiền bất ngờ như thưởng doanh số, quà tặng hoặc thu hồi được nợ cũ. Những người làm kinh doanh sẽ có một ngày buôn may bán đắt, khách hàng tự tìm đến cửa.

-Cách tối ưu:

+Giờ vàng: Thực hiện các giao dịch lớn vào giờ Ngọ (11h-13h) để tận dụng tối đa cát khí.

+ Hành động: Hãy chủ động đề xuất ý tưởng mới với cấp trên hoặc đối tác; sự tự tin của bạn hôm nay chính là nam châm hút tiền.

2. Con giáp tuổi Tuất: "Tam Hợp Trợ Lực – Tài Chính Vững Chãi"

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Tuất sẽ là con giáp đón nhận ngày mới Nhâm Ngọ với tâm thế thong dong nhưng tiền bạc vẫn đổ về đều đặn, giúp túi tiền của họ luôn căng đầy, tha hồ mua sắm hoặc tích lũy cho tương lai. Hãy tận dụng các cơ hội thiên thời - địa lợi - nhân hòa để kiếm tiền và làm giàu nhé.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Sự ổn định là điểm sáng nhất trong ngày mới 9/3 này. Tuổi Tuất có khả năng quản lý tài chính sáng suốt, tránh được các cạm bẫy lừa đảo. Nếu có ý định đầu tư vào lĩnh vực bất động sản hoặc vàng bạc, đây là ngày tốt để con giáp này xuống tiền nhé.

Cách tối ưu:

+ Màu sắc: Con giáp tuổi Tuất có thể cân nhắc việc sử dụng phụ kiện màu vàng hoặc đỏ để kích hoạt cung tài lộc, giúp may mắn luôn song hành với bạn.

+ Hành động: Tuổi Tuất có thể trích một khoản nhỏ làm từ thiện hoặc giúp đỡ người khác để "tán lộc" – cách này giúp vòng tuần hoàn tiền bạc của bạn luôn dồi dào và bền vững hơn.

3. Con giáp tuổi Mùi: "Lục Hợp Quý Nhân – Hỷ Sự Lâm Môn"

Ngọ và Mùi là mối quan hệ Lục Hợp (đặc biệt tốt trong năm Ngọ) nên hôm nay, tuổi Mùi cũng là con giáp có vận số cực đỏ. Sự may mắn của tuổi Mùi là do có vận quý nhân cực vượng, được quý nhân dẫn dắt, giúp họ có cơ hội tiếp cận với những mối làm ăn béo bở.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Quý nhân (thường là người lớn tuổi hoặc tiền bối) sẽ mang đến cho bạn những thông tin quý giá về đầu tư hoặc cơ hội việc làm mới. Tiền bạc đến từ sự kết nối và giao tiếp. Con giáp tuổi Mùi có thể chốt được hợp đồng quan trọng ngay trong một cuộc trò chuyện tình cờ nên hãy lưu ý đến việc gặp gỡ và kết nối với bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân nhé.

- Cách tối ưu:

+ Vật phẩm: Tuổi Mùi có thể cân nhắc việc mang theo một vật phẩm hình ngôi sao hoặc hình tròn bằng kim loại để cân bằng năng lượng Hỏa quá mạnh trong ngày.

+ Hành động: Con giáp này hãy đi về hướng Nam (hướng Tài Thần của ngày) nếu có cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng.

Bảng tóm tắt chỉ số may mắn ngày 21/1 âm:

Con giáp

Chỉ số tài lộc Quý nhân Lời khuyên Tuổi Dần 9.5/10 Tuổi Ngọ, Tuổi Tuất Tấn công mạnh mẽ, chốt đơn nhanh Tuổi Tuất 9.0/10 Tuổi Dần, Tuổi Mão Tích lũy và đầu tư dài hạn Tuổi Mùi 8.8/10 Tuổi Ngọ, Tuổi Hợi Lắng nghe lời khuyên từ tiền bối

* Lưu ý chung cho 3 con giáp: Để tối ưu vận may, các con giáp hãy luôn làm việc với tinh thần vui vẻ, tích cực, thận trọng. Và dù bạn là con giáp nào thì cũng xin chúc bạn một ngày đầu tuần thật may mắn, thuận lợi và bình an nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.