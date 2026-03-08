Trong phong thủy, chỉ 10 ngày nữa là sẽ diễn ra sự chuyển giao từ tháng 1 âm (Canh Dần) năm Bính Ngọ 2026 sang tháng 2 (Tân Mão) mang theo sự thay đổi mạnh mẽ của dòng khí. Tháng 1 âm là lúc Mộc khí mới hình thành còn nhiều xung đột, nhưng sang tháng 2, Mộc khí đạt đến độ cực thịnh (Đế Vượng), giúp những con giáp sau đây thoát khỏi kìm kẹp để bứt phá.

Tử vi học có nói, đây là 3 con giáp sẽ "lội ngược dòng" từ tháng 1 sang tháng 2 âm, sở hữu cuộc sống đầy may mắn, thuận lợi và sung túc. Hãy xem trong đó có bạn không cũng như cách để tối ưu tài vận trong tháng 2 âm này nhé.

1. Con giáp tuổi Mão: Từ "Áp Lực" đến "Làm Chủ Cuộc Chơi"

- Khó khăn tháng 1 âm (Canh Dần): Trong tháng 1, tuổi Mão là con giáp gặp cục diện "đồng hành" nhưng bị Canh Kim khắc chế, khiến bạn cảm thấy bí bách, làm việc gì cũng bị cản trở hoặc phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm mà thu nhập không tăng.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc tháng 2 âm (Tân Mão): Đây là tháng bản mệnh, Mộc khí đạt cực thịnh giúp tuổi Mão lấy lại phong độ. Con giáp này sở hữu trực giác nhạy bén nên dễ nhận ra các cơ hội đầu tư ngách. Tiền bạc đổ về từ chính năng lực chuyên môn và các ý tưởng sáng tạo. Đây là thời điểm "thiên thời, địa lợi" để bạn tự đứng ra kinh doanh riêng hoặc mở rộng quy mô hiện tại.

- Cách tối ưu: Tháng 2 âm, con giáp tuổi Mão nên tập trung vào việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Một vẻ ngoài chỉn chu, tự tin trong tháng này sẽ giúp bạn thu hút được những đối tác lớn. Nên mang theo vật phẩm bằng ngọc hoặc đá xanh để gia tăng vượng khí.

2. Con giáp tuổi Hợi: Từ "Xung Đột" đến "Hợp Lộc Sinh Tài"

- Khó khăn tháng 1 âm: Gặp cục diện "Dần - Hợi tương phá", công việc của tuổi Hợi dễ bị bỏ dở giữa chừng, tài chính bấp bênh do phải chi trả cho những sai lầm của người khác. Ngoài ra, cục diện này còn có thể khiến con giáp tuổi Hợi gặp nhiều rắc rối về giấy tờ, tiểu nhân quấy phá hoặc đầu tư nhưng tiền bị kẹt lại, chưa thấy lợi nhuận.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc tháng 2 âm: Chỉ 10 ngày nữa, tháng 2 âm sẽ bắt đầu, con giáp này sẽ bước vào vòng Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi), tuổi Hợi sẽ như "rồng gặp mây". Những vướng mắc tiền bạc được giải quyết triệt để. Bạn có cơ hội nhận được khoản tiền lớn từ việc thừa kế, thưởng nóng hoặc lợi tức đầu tư.

- Cách tối ưu: Tuổi Hợi hãy tăng cường ngoại giao để kết nối và có thêm các mối quan hệ. Các bữa tiệc hoặc buổi gặp mặt trong tháng này không chỉ là vui chơi mà còn mang lại những thông tin mật giúp bạn kiếm tiền.

3. Con giáp tuổi Tuất: Từ "Hao Tổn" đến "Lục Hợp Quý Nhân"

- Khó khăn tháng 1 âm: Dù nằm trong bộ Tam Hợp nhưng tháng 1 Mộc khí quá mạnh (Dần) lại khắc chế Thổ (Tuất), khiến bạn dễ rơi vào tình trạng "làm nhiều hưởng ít". Tiền bạc dù kiếm được nhưng dễ bị thất thoát do những khoản chi phát sinh ngoài dự kiến hoặc bị người khác lợi dụng lòng tin gây thiệt hại tài chính.

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Mộc của tháng 1 âm quá mạnh khắc chế bản mệnh Thổ còn có thể gây ra tình trạng kiệt sức và hao hụt tài chính do ốm đau hoặc hỏng hóc tài sản.

- Tài lộc tháng 2 âm: Sự xuất hiện của cục diện Mão - Tuất Lục Hợp giúp con giáp tuổi Tuất có quý nhân nâng đỡ. Tiền bạc không chỉ đến từ lương mà còn từ những nguồn phụ. Những kế hoạch tài chính bị đình trệ trong tháng 1 âm sẽ vận hành trơn tru và sinh lời mạnh mẽ trong tháng này.

- Cách tối ưu: Hãy quyết đoán. Khi thời cơ đến (đặc biệt là giữa tháng 2 âm), tuổi Tuất đừng chần chừ. Đặt một tháp Văn Xương trên bàn làm việc để giữ sự tỉnh táo khi ký kết các giao dịch tiền tỷ nhé.

Bảng tổng kết chiến lược tài lộc tháng 2 âm

Con giáp

Thế mạnh tài vận Hành động ưu tiên Màu sắc may mắn Tuổi Mão Tự lực cánh sinh, sáng tạo Khẳng định bản thân Xanh lá, Xanh rêu Tuổi Hợi Hợp tác, tiền từ bên ngoài Mở rộng quan hệ Đen, Xanh dương Tuổi Tuất Quý nhân giúp đỡ, hoạnh tài Chốt đơn, đầu tư Vàng, Nâu đất

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.