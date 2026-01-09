Trong ngày thứ Sáu, 09/01/2026 (tức ngày Quý Mùi, 21/11 âm lịch năm Ất Tỵ), vận trình tài lộc của các con giáp có sự khởi sắc mạnh mẽ khi bước vào tiết Tiểu Hàn. Đây là ngày hành Mộc (Dương Liễu Mộc), rất thuận lợi cho những tuổi nằm trong bộ hợp với địa chi Mùi.

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và bí quyết tối ưu tài lộc trong ngày này:

1. Con giáp tuổi Ngọ: Nhị Hợp Quý Nhân – Tài lộc hanh thông

Ngày Quý Mùi là ngày Nhị Hợp với tuổi Ngọ (Ngọ – Mùi hợp), mang lại cho con giáp này vận đỏ rực rỡ và sự phù trợ của cát tinh. Không chỉ may mắn trong chuyện làm ăn, tiền bạc, mà tuổi Ngọ còn có thể kết thân được với quý nhân, giúp cho vận trình trong năm mới của họ trở nên hanh thông, suôn sẻ và đầy ắp những niềm vui quý giá.

(Ảnh minh họa)

- Vận may tài lộc: Bạn đón nhận tin vui lớn về tiền bạc, có thể là khoản lợi nhuận từ các dự án kinh doanh sát Tết hoặc tiền thưởng doanh số. Mọi vướng mắc về tài chính trước đó đều được giải quyết êm đẹp nhờ sự xuất hiện của Quý nhân là bạn bè hoặc đối tác cũ.

- Cách tối ưu tài lộc: Con giáp tuổi Ngọ hãy quyết đoán thực hiện các giao dịch lớn trong khung giờ từ 11h - 13h (giờ Ngọ). Đặt một chậu Cây Thiết Mộc Lan tại phòng khách để giữ chân tài khí và xông nhà bằng Tinh dầu sả để thanh lọc năng lượng cũ.

2. Con giáp tuổi Mão: Tam Hợp Cục – Vận đỏ như son

Ngày Mùi nằm trong bộ Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi), giúp con giáp tuổi Mão có một ngày làm việc đầy hưng phấn và thu hoạch lớn. Trong ngày này, tuổi Mão hãy tận dụng nguồn năng lượng tích cực, hành động mạnh mẽ và tự tin hơn để nắm trong tay phần thắng nhé.

(Ảnh minh họa)

- Vận may tài lộc: Bản mệnh tuổi Mão có thể sẽ gặp may mắn đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến ngoại giao, tư vấn hoặc nghệ thuật. Tài lộc "tự tìm đến cửa" thông qua những lời mời hợp tác hấp dẫn. Những người làm công ăn lương dễ nhận được những khoản thưởng nóng hoặc đề xuất tăng thu nhập thực tế.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Mão hãy tự tin thể hiện các ý tưởng mới trong buổi họp hoặc đàm phán nhé, biết đâu may mắn đang chờ đón bạn. Đây cũng là ngày rất thuận lợi để bắt đầu một dự án mà bạn đã ấp ủ bấy lâu. Để tăng thêm cát khí, tuổi Mão hãy đặt một chậu Cây Hương Thảo trên bàn làm việc để mùi hương, giúp tăng cường sự tập trung và thu hút quý nhân trợ lực.

3. Con giáp tuổi Hợi: Tam Hợp Phù Trợ – Tiền bạc rủng rỉnh

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp với địa chi Mùi của ngày, tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp có một ngày "vạn sự như ý" về phương diện tài chính. Bình thường, tuổi Hợi thường là con giáp sống rất vô tư, không mấy quan tâm đến chuyện tiền nong. Nhưng hôm nay là ngày tốt với bạn, hãy tận dụng cơ hội để kiếm tiền tiêu Tết nhé.

(Ảnh minh họa)

- Vận may tài lộc: Cát tinh Thiên Tài soi chiếu mang đến cho tuổi Hợi những khoản thu nhập ngoài dự kiến như trúng thưởng, quà biếu hoặc lợi nhuận từ các nghề tay trái. Sự nhạy bén giúp con giáp này nhận ra những cơ hội kiếm tiền tiềm năng mà người khác bỏ qua trong dịp cuối năm này.

- Cách tối ưu tài lộc: Đây là thời điểm tốt để tuổi Hợi thực hiện các kế hoạch mua sắm tài sản hoặc đầu tư dài hạn. Hãy lưu ý là dù làm gì thì tuổi Hợi cũng nên nghiên cứu thật kỹ, kể cả trong chi tiêu hay đầu tư. Đừng vì kiếm được nhiều tiền mà "vung tay quá trán" nhé. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Hợi có thể xem xét thêm việc trồng thêm Cây Lan Ý trong nhà để vừa lọc không khí, vừa điều hòa sinh khí, giúp tâm trạng của họ luôn thư thái để đón nhận vận may.

* Lời khuyên chung: Ngày Quý Mùi có Mộc khí vượng, cả 3 con giáp nên mặc trang phục tông màu đen hoặc xanh lá để gia tăng vận đỏ. Tuyệt đối tránh để các loại cây héo úa hay chết trước cửa nhà để không ngăn cản dòng tài lộc đang chảy vào nhà. Cuối cùng, dù bạn thuộc con giáp nào thì cũng chúc các bạn một ngày may mắn, tràn đầy niềm vui nhé!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.