Trong ngày cuối cùng của năm Dương lịch, thứ Tư ngày 31/12/2025 (tức ngày 12/11 âm lịch, ngày Giáp Tuất), vận trình của các con giáp có sự bứt phá mạnh mẽ để chuẩn bị bước sang năm mới 2026.

Dưới đây là 3 con giáp được coi là may mắn nhất với vận trình hanh thông, suôn sẻ, tài lộc rực rỡ bậc nhất và cách để bạn tối ưu hóa vận may trong một ngày rất đặc biệt như thế này nhé.

1. Con giáp tuổi Ngọ: Tam Hợp Cục – Tài lộc bùng nổ

Ngày Giáp Tuất là ngày Tam Hợp với tuổi Ngọ (Dần - Ngọ - Tuất), tạo nên một ngày cuối năm vô cùng viên mãn cho con giáp này. Hãy tận dụng thế mạnh của mình, con giáp tuổi Ngọ sẽ có thể gặt hái những thành công ấn tượng trong công việc.

(Ảnh minh họa)

- Vận may tài lộc: Con giáp tuổi Ngọ đón nhận tin vui lớn về tiền bạc, có thể là khoản thưởng cuối năm đột xuất hoặc lợi nhuận từ các dự án kinh doanh tay trái. Sự nghiệp hanh thông giúp bạn khẳng định vị thế và có thêm những lời mời hợp tác giá trị cho năm 2026.

- Cách tối ưu hóa tài lộc: Tuổi Ngọ hãy quyết đoán trong việc chốt các giao dịch hoặc ký kết hợp đồng trước khi kết thúc năm. Sử dụng tinh dầu sả xông phòng làm việc vào buổi sáng để thanh lọc năng lượng cũ, giúp tinh thần minh mẫn để đưa ra các quyết định đầu tư chính xác.

2. Con giáp tuổi Mão: Lục Hợp Quý Nhân – Vận đỏ rực rỡ

Ngày Tuất là ngày Lục Hợp với con giáp tuổi Mão, giúp bản mệnh hóa giải mọi rắc rối tồn đọng và đón nhận cát khí. Tuổi Mão sẽ cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng và sự tự tin để bắt đầu công việc trong ngày cuối năm này và gặt hái những thành tựu xứng đáng với họ.

(Ảnh minh họa)

- Vận may tài lộc: Quý nhân xuất hiện (thường là cấp trên hoặc đối tác nam giới) mang đến cơ hội kiếm tiền "béo bở" cho con giáp này. Tiền bạc đổ về túi giúp tuổi Mão có thể thoải mái mua sắm và chuẩn bị cho các kế hoạch đón năm mới. Những vướng mắc về tài chính trước đó đều đã được giải quyết êm đẹp.

- Cách tối ưu hóa tài lộc: Tuổi Mão hãy chủ động liên hệ và gửi lời tri ân tới những người đã giúp đỡ mình trong năm 2025. Việc làm này không chỉ thắt chặt mối quan hệ mà còn mở ra vận may tài lộc dài lâu cho họ trong năm mới 2026. Tuổi Mão cũng đừng quên đặt một chậu cây hương thảo ở hướng Đông Nam của phòng khách để thu hút tài khí nhé.

3. Con giáp tuổi Dần: Tam Hợp Phù Trợ – Tiền vào như nước

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp với địa chi Tuất của ngày, tuổi Dần cũng sẽ là con giáp có một ngày cuối năm dương lịch, 31/12 tràn đầy năng động và thu hoạch lớn. Với sự thông minh, sắc sảo và mạnh mẽ của mình, tuổi Dần chỉ cần nỗ lực hết sức là có thể đạt được như ý nguyện.

(Ảnh minh họa)

- Vận may tài lộc: Cát tinh Thiên Tài soi chiếu mang lại vận may bất ngờ về tiền bạc cho tuổi Dần, như trúng thưởng hoặc nhận được quà biếu giá trị. Những người tuổi Dần mà làm kinh doanh thì công việc kinh doanh sẽ cực kỳ đắt khách và phát đạt, doanh thu đạt mức kỷ lục trong tháng 12 âm này.

- Cách tối ưu hóa tài lộc: Đây là ngày đẹp để con giáp tuổi Dần tổng kết sổ sách và lên kế hoạch đầu tư cho năm tới. Họ cũng cần lưu ý một điều là ngày cuối năm, tuyệt đối tránh việc tranh cãi, mâu thuẫn hay xung đột về tiền bạc trong ngày này để "giữ lộc". Ngoài ra, tuổi Dần cũng nên mặc trang phục có tông màu xanh lá hoặc đỏ để gia tăng hỏa khí, thúc đẩy tài vận đi lên, tăng khả năng thành công nhé.

* Lời khuyên chung: Ngày 31/12/2025 là thời điểm chuyển giao quan trọng. Cả 3 con giáp trên nên dành thời gian cuối ngày để dọn dẹp nhà cửa, loại bỏ các vật dụng hỏng hóc và tránh để các loại cây không tốt trước cửa nhà nhằm đón luồng sinh khí mới rực rỡ cho năm 2026. Và cuối cùng, dù bạn là con giáp nào thì hãy luôn lạc quan trong cuộc sống, và xin chúc bạn cùng gia đình một năm mới bình an, giàu sang và thịnh vượng nhé!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.