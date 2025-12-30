Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp có vẻ ngoài nhẹ nhàng, mềm mỏng, nhiều khi bị lầm tưởng là yếu đuối, nhưng thực ra, họ lại sở hữu nội lực rất đáng để học hỏi. Một khi đã chọn được mục tiêu, con giáp tuổi Mão sẽ âm thầm nỗ lực, kiên định đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Chính điều này sẽ mang lại thành công rực rỡ cho họ trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Tháng 11 âm, chịu ảnh hưởng từ nguồn năng lượng tiêu cực, nếu không cẩn thận, con giáp tuổi Mão dễ phải đối mặt với những chuyện thị phi ảnh hưởng đến tài lộc của họ. Ngoài ra, con giáp này còn có thể gặp rắc rối trong chuyện tình cảm.

Tuy nhiên, tử vi học có nói, tháng 11 âm cũng là tháng cuối cùng mà con giáp tuổi Mão gặp thử thách trong năm Ất Tỵ. Do đó, chỉ chưa đầy 1 tháng nữa, tuổi Mão sẽ chia tay với khó khăn, bước vào tháng cuối cùng của năm âm lịch 2025 với nhiều may mắn. Tử vi học có nói, tháng 12 âm, tài lộc của tuổi Mão có chuyển biến tích cực rõ ràng, công việc suôn sẻ, mở ra một năm mới nhiều điều hanh thông, thịnh vượng.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp luôn tỏa sáng bởi trí thông minh, sự nhanh nhẹn, nhiệt huyết và sắc sảo bẩm sinh. Dù làm gì, con giáp này cũng luôn hết mình, không tính toán thiệt hơn nên thường đạt được kết quả xuất sắc, từ đó gặt hái thành công rực rỡ trong sự nghiệp và cuộc sống.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Nếu như tuổi Mão chỉ cần vượt qua tháng 11 âm là có thể chia tay với khó khăn và bước vào một thời kỳ mới suôn sẻ thì tuổi Ngọ vẫn cần phải tiếp tục thận trọng. Tử vi học có nói, tháng 12 âm, con giáp này cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân đâm sau lưng họ để tránh thiệt thân. Ngoài ra, con giáp tuổi Ngọ cũng nên chăm sóc sức khỏe thật tốt, nhất là trong thời điểm cuối năm bận rộn để tránh nguy cơ đau ốm.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là con giáp được đánh giá cao trong việc đối nhân xử thế bởi sự tinh tế, chu đáo và khéo léo khó ai bì kịp. Dù là làm việc gì thì họ cũng luôn cố gắng làm hết sức, không tính toán thiệt hơn. Chính sự tận tâm ấy sẽ giúp con giáp này được tín nhiệm, từ đó gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ trong cả công việc và cuộc sống.

Theo tử vi học, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm rất đáng mong chờ cho con giáp tuổi Mùi. Sự giàu có và thịnh vượng sẽ đến với những ai biết cách nắm bắt cơ hội và không ngừng cố gắng.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp này có khá nhiều cát tinh hộ mệnh. Đầu tiên phải kể đến là sao Hoa Cái, một cát tinh chủ về địa vị, danh tiếng, quyền lực, đem đến nhiều may mắn trong công danh, sự nghiệp. Tiếp đến là sao Lộc Huân, biểu tượng của danh tiếng, sự thăng tiến trong công việc và sự thịnh vượng, giàu có nói chung. Được sao Hoa Cái và Lộc Huân chiếu rọi, con giáp tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cát tinh cuối cùng hỗ trợ cho con giáp tuổi Mùi là sao Dịch Mã, cho thấy con giáp này muốn thành công, sung túc thì cần phải bứt phá ra khỏi vòng an toàn của mình và dám chấp nhận sự thay đổi.

Cũng giống như tuổi Ngọ, tuổi Mùi được dự báo là sẽ có một tháng 12 âm khá thử thách ở trước mắt. Họ được khuyên nên lên kế hoạch cẩn thận việc chi tiêu và đầu tư, tránh các quyết định bốc đồng ảnh hưởng đến tài lộc. Ngoài ra, con giáp tuổi Mùi cũng cần chú ý đến việc nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe trong những ngày cuối năm hối hả.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.