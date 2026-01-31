Trong ngày thứ Bảy, 31/01/2026 (tức ngày 13/12 âm lịch, còn gọi là ngày Ất Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ), cục diện địa chi cho thấy năng lượng của ngày và năm trùng phùng (Phục ngâm), tạo ra sức mạnh cộng hưởng rất lớn cho những con giáp nằm trong bộ hợp với địa chi Tỵ. Nếu biết tận dụng nguồn năng lượng tích cực này, các con giáp có thể tạo nên những kỳ tích cho chính bản thân mình.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và chiến lược để mỗi con giáp có "túi tiền rủng rỉnh" nhất mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Dậu (Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu sẽ là con giáp đón nhận luồng cát khí mạnh mẽ nhất nhờ sự giao hòa tuyệt vời giữa ngày (Tỵ), tháng (Sửu) và năm (Tỵ). Điều này giúp ích rất lớn cho tuổi Dậu, khi họ làm gì cũng sẽ thuận lợi, hanh thông, mang về thành quả bất ngờ.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Đây là thời điểm "vàng" để tuổi Dậu thu hoạch thành quả cuối năm. Thần Tài gõ cửa giúp bản mệnh nhận được các khoản thưởng lớn, lợi nhuận từ đầu tư kinh doanh hoặc tin vui về việc tăng lương. Sự nhạy bén, quyết đoán đặc trưng của những người tuổi Dậu sẽ giúp bạn chốt được những hợp đồng béo bở ngay sát Tết, giúp túi tiền của tuổi Dậu vô cùng rủng rỉnh.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Tuổi Dậu có thể nhanh chóng quyết toán các dự án còn dang dở. Hãy thực hiện các giao dịch quan trọng trong khung giờ Hoàng đạo từ 07h - 09h (giờ Thìn) để đạt cát khí cao nhất.

+ Mẹo phong thủy: Để tăng thêm sự tự tin, tuổi Dậu có thể cân nhắc việc sử dụng ví tiền màu vàng hoặc trắng để chiêu tài lộc.

2. Con giáp tuổi Sửu (Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu)

Tử vi học có nói, nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp có một ngày làm việc cực kỳ hiệu quả và đón nhận nhiều tin vui về tài chính bền vững. Dù là ngày cuối tuần, con giáp này cũng sẽ có cơ hội chốt được hợp đồng lớn, giúp túi tiền của họ trở nên rủng rỉnh, tha hồ sắm sửa cho dịp Tết sắp tới.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Vận trình tài chính của con giáp tuổi Sửu mang tính ổn định và chắc chắn. Những nỗ lực suốt năm qua bắt đầu mang lại "quả ngọt" dưới dạng tiền thưởng hoặc các khoản lợi tức. Bạn dễ gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối cho những kế hoạch đầu tư mới trong năm 2026.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Giao thiệp: Tuổi Sửu đừng ngần ngại mà hãy chủ động kết nối với những đối tác cũ. Một buổi gặp mặt thân mật có thể mang lại thông tin đầu tư quý giá, đem đến lợi ích lớn về mặt tài chính cho bạn.

+ Học hỏi: Tuổi Sửu đừng quên cập nhật các kiến thức quản lý tài chính tại các nguồn uy tín để bảo toàn nguồn vốn hiện có trước khi bước sang năm mới.

3. Con giáp tuổi Thân (Lục Hợp: Tỵ - Thân)

Tử vi học có nói, nhờ mối quan hệ Lục Hợp, tuổi Thân cũng sẽ nằm trong số những con giáp may mắn nhất, đón nhận ngày Ất Tỵ với sự nhẹ nhàng, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

- Tài lộc chi tiết: Bản mệnh gặp may mắn về "Thiên tài" (lộc bất ngờ), có thể nhận được quà tặng hoặc lợi nhuận từ các nguồn thu phụ. Khả năng ứng biến linh hoạt đặc trưng của tuổi Thân giúp bạn kiếm được tiền từ những cơ hội nhỏ nhưng đều đặn. Sự nghiệp bình ổn giúp tâm trí bạn sáng suốt để đưa ra các quyết định chi tiêu hợp lý cho dịp Tết.

(Ảnh minh họa)

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Tư duy: Đừng ngại thay đổi phương thức làm việc nếu thấy hiệu quả hơn. Sự sáng tạo sẽ mang lại lợi nhuận đột biến.

+ Kiểm soát: Theo dõi sát biến động thị trường tại các nguồn uy tín để ra quyết định mua sắm hoặc đầu tư chính xác, tránh bốc đồng do cảm xúc.

* Lời khuyên chung: Ngày Ất Tỵ mang nạp âm Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn dầu), biểu trưng cho sự sưởi ấm và soi sáng. Hãy giữ tâm thế nhiệt thành, bao dung để lộc khí luôn vây quanh bạn trong những ngày cuối năm này. Và dù bạn có là con giáp nào thì cũng xin chúc bạn có một ngày cuối tuần thật bình an, may mắn và nhiều niềm vui nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.