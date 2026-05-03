Trong ngày Chủ nhật, 3/5/2026, tức ngày 17 tháng 3 âm lịch, còn gọi là ngày Đinh Sửu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy đây là ngày Thổ vượng, với địa chi Sửu (Thổ) đóng vai trò chủ đạo tạo nên cục diện Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) và Lục Hợp (Tý - Sửu) mang lại sự ổn định và bền vững cho các kế hoạch tài chính.

Tuy nhiên, do Sửu gặp địa chi Thìn của tháng tạo thành thế Tương Phá, bản mệnh cần đề phòng những rắc rối phát sinh từ sự bất cẩn trong giấy tờ hoặc các khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến.

Về mặt hành mệnh, sự tương khắc giữa thiên can Đinh (Hỏa) và Nhâm (Thủy) của tháng có thể tạo ra những áp lực vô hình, nhưng nhờ Thổ khí của ngày làm trung gian điều hòa nên mọi xung đột đều có hướng giải quyết êm đẹp. Sự kết hợp giữa năng lượng nạp âm Giản Hạ Thủy của tháng thúc đẩy dòng chảy tiền bạc luân chuyển mạnh mẽ, giúp những người biết nắm bắt thời cơ gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc trong ngày Đinh Sửu này và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Tý: Lục Hợp hỗ trợ - Vận may bất ngờ

- Chi tiết tài lộc: Nhờ cục diện Lục Hợp, tuổi Tý sẽ là con giáp đón nhận vận may bất ngờ trong ngày Đinh Sửu. Đây có thể là một khoản tiền thưởng, quà tặng hoặc thu hồi được nợ cũ. Đặc biệt những người làm kinh doanh sẽ thấy lượng khách hàng tăng đột biến, đơn hàng chốt nhanh chóng mà không cần tốn quá nhiều công sức thuyết phục.

- Cách tối ưu tài lộc: Bản mệnh nên ưu tiên xử lý các giao dịch tài chính vào khung giờ hoàng đạo (7h - 9h sáng) để tận dụng cát khí. Ngoài ra, tuổi Tý hãy mặc trang phục có màu đen hoặc xanh dương hoặc xanh dương và đặt một bát nước nhỏ có thả cánh hoa ở hướng Chính Bắc nơi làm việc để kích hoạt hành Thủy, giúp tiền bạc luân chuyển thuận lợi.

2. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp soi rọi - Vạn sự hanh thông

- Chi tiết tài lộc: Đây là ngày "vàng" cho những quyết định đầu tư hoặc ký kết hợp đồng của tuổi Dậu vì sự tương sinh giữa Thổ (ngày) và Kim (tuổi). Bản mệnh dễ dàng gặp được đối tác cùng chí hướng, mang lại những gợi ý kiếm tiền đầy triển vọng cho tương lai.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Dậu hãy chủ động liên lạc với những người bạn cũ hoặc đồng nghiệp lâu năm vì họ chính là "quý nhân" mang đến thông tin tài chính giá trị. Con giáp này cũng nên cân nhắc việc sử dụng ví tiền hoặc phụ kiện màu vàng hoặc nâu đất và mang theo một vật phẩm bằng kim loại (như đồng xu may mắn) bên mình để gia tăng sức mạnh của hành Kim.

3. Con giáp tuổi Tỵ: Tam Hợp chống lưng - Tài chính dư dả

- Chi tiết tài lộc: Tuổi Tỵ trong ngày này có trực giác cực kỳ nhạy bén, giúp bạn tránh được những rủi ro mất tiền và chọn đúng hướng đi sinh lời cao. Nguồn thu nhập từ nghề tay trái hoặc các khoản đầu tư ngắn hạn có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt, giúp tài chính cá nhân của con giáp này trở nên rất dư dả.

- Cách tối ưu tài lộc: Bản mệnh nên thực hiện các việc quan trọng liên quan đến tiền bạc theo hướng Chính Nam (hướng Tài Thần của ngày). Để chiêu tài, con giáp tuổi Tỵ có thể cân nhắc việc đặt một quả cầu thạch anh màu đỏ hoặc tím trên bàn làm việc và giữ cho không gian sống luôn thoáng đãng, nhiều ánh sáng để đón sinh khí.

*Lưu ý chung:

Trong ngày Đinh Sửu, địa chi Sửu (Thổ) tạo nên cục diện Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) và Lục Hợp (Tý - Sửu) giúp củng cố sự ổn định và bền vững cho dòng chảy tiền bạc. Tuy nhiên, sự tương khắc giữa thiên can Đinh (Hỏa) và Nhâm (Thủy) của tháng có thể tạo ra những áp lực vô hình hoặc sự cạnh tranh ngầm trong công việc kinh doanh.

Đối với 3 con giáp tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, các bạn nên tận dụng năng lượng "Thổ dưỡng Kim" của ngày Sửu để tích lũy tài sản, nhưng cần giữ thái độ điềm tĩnh và tránh chia sẻ quá nhiều về kế hoạch cá nhân để ngăn chặn tiểu nhân dòm ngó.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.