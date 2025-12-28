Trong ngày Chủ nhật, 28/12/2025 (tức ngày 9/11 âm lịch, ngày Tân Mùi) - ngày Chủ nhật cuối cùng của năm dương lịch 2025, vận trình của các con giáp có sự chuyển biến mạnh mẽ khi bước vào những ngày cuối cùng của năm 2025. Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất với vận trình hanh thông, suôn sẻ, tài lộc vô cùng rực rỡ.

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp này không nhé.

1. Con giáp tuổi Ngọ: Nhị Hợp Quý Nhân – Tài lộc hanh thông

Tuổi Ngọ là con giáp đứng đầu bảng vàng may mắn trong ngày Chủ nhật cuối cùng của năm dương lịch 2025 này nhờ cục diện Ngọ - Mùi Nhị Hợp. Nếu biết tận dụng ưu thế này, dù đang là ngày nghỉ nhưng tuổi Ngọ vẫn có thể gặt hái những thành công bất ngờ.

(Ảnh minh họa)

- Lý do may mắn: Sự xuất hiện của cát tinh Chính Tài giúp dòng tiền của tuổi Ngọ ổn định và tăng trưởng. Những nỗ lực trong suốt tuần qua của con giáp này sẽ được đền đáp bằng một khoản thưởng hoặc lợi nhuận kinh doanh bất ngờ chảy về túi ngay trong ngày nghỉ.

- Lời khuyên tối ưu tài lộc: Con giáp tuổi Ngọ hãy dành thời gian buổi sáng để sắp xếp lại kế hoạch tài chính cho tuần tới, không chỉ là một tuần mới, mà còn là tháng mới và năm mới 2026.

Để tăng cường vượng khí, tuổi Ngọ có thể cân nhắc đặt một vài nhánh cây sả tươi hoặc xông tinh dầu sả trong phòng khách để thanh lọc năng lượng, giúp tâm trí minh mẫn hơn trong các quyết định đầu tư, chi tiêu.

2. Con giáp tuổi Mão: Tam Hợp Cục – Vận may gõ cửa

Người tuổi Mão đón nhận ngày Chủ nhật 28/12 với tâm thế phấn chấn nhờ mối quan hệ Hợi - Mão - Mùi Tam Hợp. Tuổi Mão không phải con giáp hấp tấp, nóng vội, nhưng khi nhìn thấy cơ hội, bạn cũng đừng thờ ơ mà hãy tận dụng hết khả năng của mình để tăng khả năng thành công nhé.

(Ảnh minh họa)

- Lý do may mắn: Quý nhân là người thân hoặc bạn bè cũ có thể mang đến cho con giáp này một thông tin đầu tư vô cùng giá trị hoặc một lời mời hợp tác đầy triển vọng. Các vướng mắc về tiền bạc từ trước đó dễ dàng được tháo gỡ, giúp con giáp tuổi Mão trút bỏ được gánh nặng tâm lý.

- Lời khuyên tối ưu tài lộc: Tuổi Mão đừng từ chối các cuộc gặp gỡ hay lời mời đi chơi vào ngày hôm nay, bởi cơ hội kiếm tiền nằm chính ở những cuộc trò chuyện xã giao này. Hãy mang theo một vật phẩm nhỏ từ cây hương thảo để tăng cường sự tập trung và thu hút cát khí. Quan trọng nhất, tuổi Mão hãy tin vào bản thân và tận dụng nguồn năng lượng tích cực để gặt hái thành công nhé.

3. Con giáp tuổi Hợi: Tam Hợp phù trợ – Công danh thăng hoa

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp với địa chi Mùi của ngày, tuổi Hợi cũng là con giáp được dự báo sẽ có một ngày cuối tuần vô cùng viên mãn về cả tình cảm lẫn tiền bạc. Dù là người làm về kinh doanh hay làm công ăn lương thì tuổi Hợi cũng sẽ nhìn thấy những tín hiệu tích cực về tài chính trong ngày Chủ nhật cuối cùng của năm dương lịch 2025 này.

(Ảnh minh họa)

- Lý do may mắn: Bản mệnh được sao Thiên Tài chiếu mệnh, chủ về lộc lá bất ngờ. Bạn có khả năng trúng thưởng, được tặng quà hoặc thu về lợi nhuận từ những khoản đầu tư nhỏ trước đây. Sự nghiệp của tuổi Hợi cũng có dấu hiệu khởi sắc khi những ý tưởng của bạn bắt đầu được công nhận.

- Lời khuyên tối ưu tài lộc: Đây là thời điểm tốt để con giáp tuổi Hợi thực hiện các việc thiện nguyện hoặc giúp đỡ người khác. Theo luật nhân quả, việc gieo hạt giống thiện lành vào ngày Tam Hợp sẽ giúp vận may tài lộc của tuổi Hợi bền vững hơn sang tận năm 2026.

* Tổng kết:

Cả 3 con giáp Ngọ, Mão, Hợi nên tận dụng ngày 28/12 - ngày Chủ nhật cuối cùng của năm dương lịch 2025 để nghỉ ngơi tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, hãy luôn giữ kết nối với những người khác để đón nhận các cơ hội tài chính tiềm năng. Chúc bạn một ngày cuối tuần rực rỡ và giàu sang, bước sang năm mới trong sự no đủ và sung túc nhé!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.