Năm hết tết đến là thời điểm nạn trộm cắp trở nên lộng hành, do đó người dân nên có những biện pháp phòng ngừa thích hợp để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ bất lương.

Mới đây, một vụ cướp bất thành đã xảy ra ở Malaysia là lời cảnh báo cho người dân nói chung và các tiệm vàng nói riêng cần nâng cao cảnh giác.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc đã xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày thứ Sáu, 26/12 vừa qua tại một Paka, Dungun, Malaysia. Người đứng đầu Đồn cảnh sát huyện Dungun, bà Maizura Abdul Kadir, cho biết nghi phạm 33 tuổi đã bị bắt giữ vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa hôm 26 tháng 12.

Tên cướp giả vờ đòi xem sợi dây chuyền vàng rồi chạy biến đi.

Theo bà, đoạn phim do camera an ninh ở tiệm trang sức cho thấy nghi phạm vào cửa hàng đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. “Nghi phạm yêu cầu nhân viên cửa hàng lấy ra một sợi dây chuyền vàng, giả vờ muốn mua. Sau đó, hắn ta giật lấy món trang sức và cố gắng bỏ trốn", bà Maizura kể lại.

Nhưng nhân viên đã nhanh chóng bấm cửa tự động, khiến hắn bị kẹt lại.

Tuy nhiên, nỗ lực của nghi phạm đã thất bại sau khi cửa tự động của cửa hàng nhanh chóng bị một nhân viên bấm nút để khóa lại. Bà Maizura nói thêm rằng nghi phạm đã cố gắng phá cửa nhưng không thành công. Ngoài ra, một vị khách có mặt ở cửa hàng lúc đó cũng đã nhanh chóng chạy lại để khống chế hắn và gọi cảnh sát. Tên cướp vì thế cũng không thể làm gì và đành chỉ còn biết ngồi chờ cảnh sát tới giải đi.

Được biết, sợi dây chuyền vàng trị giá 30.000 Ringgit, tương đương gần 200 triệu VNĐ. Việc điều tra cho thấy nghi phạm sử dụng xe có biển số giả. Ngay sau đó, hắn đã được đưa đến Trụ sở Đồn Cảnh sát huyện Dungun để lấy lời khai. Cảnh sát cho biết, nghi phạm sử dụng xe có biển số giả, thực chất là đăng ký dưới tên chú của hắn. Cảnh sát cũng cho biết thêm rằng, nghi phạm đã bị tạm giam để điều tra theo Điều 380 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội cướp giật.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)