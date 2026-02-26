Trong ngày thứ Năm, 26/02/2026 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), là ngày Tân Mùi, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Đây là ngày Vía Thần Tài, trùng với cục diện địa chi cực kỳ cát lợi là Ngọ - Mùi Lục Hợp, tạo điều kiện cho tiền bạc quy tụ mạnh mẽ.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và chiến lược bứt phá tài lộc trong ngày Thần Tài mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Ngọ: Lục Hợp Quý Nhân – Thần Tài Gõ Cửa

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp "quán quân" lộc lá trong ngày hôm nay, 26/2 nhờ mối quan hệ Lục Hợp (Ngọ - Mùi) với địa chi của ngày. Hãy tận dụng nguồn năng lượng vô cùng tuyệt vời này để "làm nên chuyện" trong ngày vía Thần tài nhé.

- Lý giải tài vận: Sự nồng nhiệt của tuổi Ngọ kết hợp với sự vững chãi của ngày Mùi tạo nên thế "Hỏa sinh Thổ" hoàn hảo. Bạn đón nhận vận may khởi đầu năm mới vô cùng rực rỡ, đặc biệt là các khoản Thiên tài (lộc bất ngờ). Tiền bạc có thể đến từ quà tặng, trúng thưởng hoặc các hợp đồng ký kết "xông đất", mua kim loại quý ngay trong ngày Thần Tài.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Hành động: Đây là ngày đại cát để khai trương, mở hàng hoặc mua vàng cầu may. Tuổi Ngọ có thể cân nhắc việc chọn Giờ Ngọ (11h-13h) để thực hiện nghi thức nhằm tận dụng tối đa vượng khí trong ngày may mắn của mình nhé.

+ Mẹo phong thủy: Tuổi Ngọ có thể sử dụng ví tiền hoặc trang phục màu đỏ hoặc vàng để kích hoạt năng lượng Hỏa - Thổ tương sinh, giúp cát khí ở lại lâu dài với bản mệnh.

2. Con giáp tuổi Mão: Tam Hợp Cục – Tiền Bạc Ào Ạt

Theo tử vi học, do nằm trong bộ Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với ngày Tân Mùi, tuổi Mão cũng sẽ là con giáp có một ngày vận trình hanh thông, lộc lá tự tìm đến cửa. Con giáp tuổi Mão hãy nắm bắt ngay cơ hội tuyệt vời trong ngày Thần tài để tiền bạc luôn dồi dào nhé.

- Lý giải tài vận: Năng lượng Mộc của tuổi Mão và tháng Dần được địa chi Mùi (kho Mộc) nuôi dưỡng. Bản mệnh gặp may mắn nhờ sự khéo léo trong giao tiếp, giúp chốt được những thỏa thuận béo bở ngay đầu năm. Tài lộc đến từ sự tín nhiệm của đối tác và các mối quan hệ xã giao chất lượng.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Giao thiệp: Tuổi Mão hãy tích cực gặp gỡ đối tác và khách hàng trong ngày này. Một lời chào năm mới có thể mở ra cơ hội làm ăn lớn, đem lại nguồn thu đáng kể cho bạn.

+ Mẹo phong thủy: Con giáp này có thể cân nhắc việc đặt một chậu cây xanh nhỏ ở hướng Đông của phòng làm việc để thu hút thêm sinh khí hành Mộc, giúp tài lộc sinh sôi.

3. Con giáp tuổi Hợi: Tam Hợp Phù Trợ – Phú Quý Tự Lai

Theo tử vi, do cùng thuộc bộ Tam Hợp, tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp đón nhận ngày mùng 10 Tết với sự nhẹ nhàng, may mắn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, gặt hái kết quả tốt.

- Lý giải tài vận: Thủy (Hợi) kết hợp với Mộc (tháng Dần) và Thổ (ngày Mùi) tạo nên vòng tuần hoàn tương sinh, giúp dòng tiền luân chuyển rất tốt. Bản mệnh dễ có duyên với các khoản thu nhập phụ hoặc được người thân hỗ trợ vốn để khởi sự kinh doanh. Sự thông minh giúp bạn nhận ra những ngách đầu tư tiềm năng trong năm Bính Ngọ 2026 này.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Hành động: Tuổi Hợi hãy chủ động thực hiện các kế hoạch tiết kiệm hoặc gửi tiền đầu năm. Tham khảo các phương pháp quản lý tài chính bền vững để chi tiêu và đầu tư hiệu quả.

+ Giờ tốt: Tuổi Hợi có thể cân nhắc việc thực hiện các giao dịch quan trọng vào Giờ Thân (15h-17h) để tận dụng năng lượng Kim (Tân) tương sinh cho hành Thủy của bản mệnh, giúp tăng khả năng thành công.

* Lời khuyên chung: Ngày Tân Mùi mang nạp âm Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi), biểu trưng cho sự rộng mở và bằng phẳng. Hãy giữ tâm thế lạc quan, hoan hỷ để lộc Thần Tài luôn vây quanh bạn suốt cả năm Bính Ngọ. Chúc bạn may mắn và có nhiều lộc lá trong ngày vía Thần tài nhé.

