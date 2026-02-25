Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi học có nói, năm mới Bính Ngọ 2026 cũng sẽ mang đến những cơ hội đáng kể để tuổi Tỵ phát triển sự nghiệp, thu được nhiều lợi ích tài chính. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Kim Quỹ, Lộc Huân, Thiên Đức, Tử Vi, tuổi Tỵ sẽ luôn có quý nhân phù trợ trên con đường công danh sự nghiệp, dù làm gì cũng gặt hái nhiều lộc lá, cơ hội làm giàu nằm trong tầm tay.

Trong tử vi học, Kim Quỹ là sao tốt, chủ về khả năng tích trữ tài sản, thu hoạch lợi nhuận từ đầu tư và sự thịnh vượng về mặt tài chính. Có sao Kim Quỹ chiếu mệnh, năm Bính Ngọ, tuổi Tỵ sẽ gặp thuận lợi trong việc tập trung tiết kiệm, đầu tư dài hạn, củng cố tài sản cá nhân.

Sao Tử Vi được mệnh danh là "Đế Tinh" - cát tinh quyền lực nhất, đứng đầu các vì sao và chủ trị cung Quan Lộc, tượng trưng cho hình ảnh vị vua, mang năng lượng của sự tôn quý, khả năng lãnh đạo và quản lý xuất chúng. Người có sao này chiếu mệnh thường có khí chất cao sang, dễ đạt được chức vụ cao và có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Trong khi đó, Thiên Đức là cát tinh có khả năng hóa hung thành cát, giúp bản mệnh tai qua nạn khỏi và giảm bớt nghiệp lực. Khi gặp khó khăn hoặc tiểu nhân hãm hại, sao này mang đến sự hỗ trợ vô hình giúp mọi việc xoay chuyển theo hướng bình an.

Cuối cùng, sao Lộc Huân tượng trưng cho "kho lộc" trời ban, mang đến sự may mắn về tiền bạc, quà tặng hoặc những khoản thu nhập bất ngờ. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Tỵ sẽ dễ có duyên với kinh doanh, dễ gặp cơ hội phát tài và có khả năng tích lũy tài sản rất tốt trong năm mới.

Tử vi học có nói, ngay tháng 1 âm năm Bính Ngọ, tuổi Tỵ nằm trong số những con giáp may mắn và giàu có bậc nhất, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Được cát tinh Thiên Hỷ soi rọi, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, hanh thông, có quý nhân hỗ trợ nên trong công việc dễ gặt hái nhiều thành tựu. Tài chính rủng rỉnh, tuổi Tỵ có thể để ra một khoản để đầu tư cho tương lai, hoặc mua sắm các tài sản có giá trị.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi học có nói, được Tam hợp chống lưng, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, cực kỳ hanh thông và viên mãn.

Được các cát tinh như sao Hoa Cái, sao Địa Giải, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng may mắn, có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là cát tinh chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có trong năm mới Bính Ngọ.

Cũng giống như tuổi Tỵ, tuổi Tuất cũng là con giáp được Thần tài ưu ái ngay trong những tháng đầu năm Bính Ngọ. Tử vi học có nói, tháng 1 âm, tuổi Tuất sẽ gặp may mắn đặc biệt là trong chuyện công việc và tiền bạc. Với nhiều cơ hội khẳng định năng lực, con giáp này sẽ có sự nghiệp thăng tiến rực rỡ, thu nhập cũng từ đó mà tăng lên bất ngờ. Có thể nói, tuổi Tuất sẽ là con giáp vừa có tiền, vừa có quyền, cuộc sống đủ đầy không thiếu thứ gì.

Con giáp tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 là một năm tốt cho những người tuổi Thân. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh trong năm nay như Văn Xương, Tuế Điện, Dịch Mã, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp.

Theo tử vi, sao Văn Xương, Tuế Điện và Dịch Mã là các sao tốt cho công việc, giúp tuổi Thân có con đường công danh sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến rực rỡ. Với sự nhanh nhạy, thông minh của mình, con giáp này có thể sẽ làm nên nghiệp lớn.

Trong khi đó, có sao Nguyệt Đức và Thiên Hỷ chiếu rọi, con giáp tuổi Thân sẽ đón nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cụ thể, sao Nguyệt Đức là một đại phúc tinh mang năng lượng ôn hòa, chủ về sự từ thiện, nhân hậu và khả năng hóa giải mọi xung đột, mâu thuẫn. Sao này giúp bản mệnh gặp dữ hóa lành, đi đâu cũng có người giúp đỡ và giữ được sự bình yên, hạnh phúc trong gia đạo.

Còn sao Thiên Hỷ chủ về những tin vui, hỷ sự và không khí tươi vui trong cuộc sống, đặc biệt là chuyện cưới hỏi hay thêm người thêm của. Khi có sao này chiếu, tinh thần bản mệnh luôn phấn chấn, giúp các mối quan hệ xã giao trở nên thuận lợi và thu hút thêm nhiều vận may bất ngờ.

Nếu như tuổi Tỵ và tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui trong tháng 1 âm này thì tuổi Thân lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, đây là giai đoạn mà con giáp này cần phải chú ý hơn trong các mối quan hệ để tránh gặp mâu thuẫn. Bên cạnh đó, tuổi Thân cũng nên cẩn thận khi đi lại và chăm sóc tốt cho bản thân để tránh nguy cơ đau ốm và các rủi ro khác.

