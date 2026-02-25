Trong ngày thứ Tư, 25/02/2026 (tức mùng 9 Tết Bính Ngọ), còn gọi là ngày Canh Ngọ, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy năng lượng Hỏa đạt mức cực vượng do sự trùng phùng của Địa chi Ngọ (ngày và năm) cùng sự tương sinh từ tháng Dần (Mộc sinh Hỏa). Đây là ngày "Tam hợp hóa Hỏa cục", mang lại sự bùng nổ tài lộc cho những con giáp có độ tương hợp cao.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và chiến lược để bạn "khai xuân đại phát" mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Dần: Tam Hợp Cục – Khai Xuân Đại Thắng

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là con giáp "quán quân" lộc lá trong ngày mùng 9 Tết nhờ cục diện Tam Hợp (Dần - Ngọ) cực mạnh. Nếu biết nắm bắt nguồn năng lượng tuyệt vời này thì tuổi Dần có thể sẽ gặt hái những thành quả bất ngờ, thậm chí vượt xa sự mong đợi của họ.

- Lý giải tài vận: Năng lượng Mộc của tuổi Dần và tháng Dần đóng vai trò là "nguồn nhiên liệu" quý giá, thổi bùng ngọn lửa tài lộc của ngày và năm Ngọ. Con giáp bản mệnh đón nhận vận may khởi đầu năm mới vô cùng rực rỡ. Tiền bạc đổ về từ các quyết định đầu tư "xông đất" hoặc nhận được những hợp đồng béo bở ngay từ đầu năm. Quý nhân phù trợ giúp mọi dự định của tuổi Dần đều hanh thông.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Hành động: Đây là thời điểm vàng để khai trương, mở hàng hoặc ký kết các văn bản quan trọng. Hãy chọn Giờ Ngọ (11h-13h) để thực hiện nghi thức nhằm tận dụng tối đa vượng khí.

+ Mẹo: Mang theo vật phẩm có màu xanh lá cây hoặc đỏ để kích hoạt vòng lặp "Mộc sinh Hỏa", giúp tài lộc dồi dào suốt cả năm.

2. Con giáp tuổi Tuất: Tam Hợp Phò Trợ – Phú Quý Tự Lai

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất), tuổi Tuất cũng là con giáp có một ngày vận trình hanh thông, tài sản tăng tiến bền vững. Trong một tháng Tam hợp với họ, lại có thêm một ngày tam hợp nữa, nên tuổi Tuất sẽ tha hồ nhận lộc trời, chỉ cần nỗ lực thì muốn gì cũng có.

- Lý giải tài vận: Sự vững chãi của hành Thổ (Tuất) được năng lượng Hỏa cực vượng của ngày và năm Ngọ nuôi dưỡng (Hỏa sinh Thổ). Con giáp tuổi Tuất dễ gặp may mắn trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, bất động sản hoặc nhận được tin vui về lợi nhuận từ các nguồn thu nhập thụ động. Sự kiên định giúp bạn nhận được sự tín nhiệm lớn từ đối tác, mang lại nguồn thu ổn định.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Giao thiệp: Tuổi Tuất hãy tích cực gặp gỡ đối tác và bạn bè cũ trong dịp đầu năm. Một buổi cafe chúc Tết có thể mang lại thông tin đầu tư "vàng" cho bạn đấy.

+ Phong thủy: Tuổi Tuất có thể cân nhắc việc sử dụng ví tiền hoặc trang phục màu vàng hoặc nâu đất để giữ vững lộc khí, tránh tình trạng "vào cửa trước ra cửa sau".

3. Con giáp tuổi Mùi: Lục Hợp Quý Nhân – Vạn Sự Như Ý

Theo tử vi, nhờ mối quan hệ Lục Hợp (Ngọ - Mùi), tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp đón nhận ngày mùng 9 Tết với tâm thế thư thái nhưng tiền bạc lại chảy về túi vô cùng dễ dàng. Trong một tháng và một ngày cực tốt cho tuổi Mùi, con giáp này tận dụng cơ hội thiên thời địa lợi này để kiếm tiền, làm giàu nhé.

- Lý giải tài vận: Ngọ và Mùi kết hợp tạo thành bộ đôi hoàn hảo về năng lượng. Con giáp tuổi Mùi do đó gặp may mắn "nhàn hạ", tiền bạc tìm đến thông qua quà tặng, trúng thưởng đầu năm hoặc được người thân giới thiệu những cơ hội làm ăn bất ngờ. Công việc kinh doanh đầu năm thuận buồm xuôi gió, khách hàng tự tìm đến cửa mà không cần quảng bá nhiều.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Kế hoạch: Tuổi Mùi hãy dành thời gian rà soát lại mục tiêu tài chính năm 2026 để đưa ra chiến lược đầu tư dài hạn.

+ Hành động: Con giáp tuổi Mùi hãy chia sẻ lộc lá bằng cách lì xì hoặc làm việc thiện nhỏ trong ngày này; lòng tốt sẽ giúp bạn thu hút thêm nhiều phúc báo và giữ vận may hanh thông cả năm.

* Lời khuyên chung: Ngày Canh Ngọ mang nạp âm Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi), rất tốt cho việc di chuyển và mở mang bờ cõi. Hãy giữ tâm thế nhiệt huyết, dũng cảm nhưng cần điềm tĩnh để quản trị tốt nguồn năng lượng Hỏa quá mạnh trong ngày hôm nay.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.