Trong ngày thứ Năm, 25/12/2025 (tức ngày 06/11 âm lịch), thuộc ngày Mậu Thìn, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ, cục diện địa chi cho thấy năng lượng Thổ (Thìn) và Thủy (Tý) đang rất vượng, do đó, tuổi Tý, tuổi Thân và tuổi Dậu được cho là những con giáp dễ gặt hái những thành tựu nổi bật nhất.

Dưới đây là chi tiết 3 con giáp may mắn nhất và lời khuyên tài lộc cụ thể cho từng con giáp trong ngày Mậu Thìn này.

1. Con giáp tuổi Tý (Tam Hợp: Thân - Tý - Thìn)

Tử vi học có nói, tuổi Tý là con giáp nhận được nhiều cát khí nhất trong ngày này nhờ cục diện Tam Hợp Thủy. Với sự thông minh, lanh lợi và luôn nắm bắt được các xu hướng mới, tuổi Tý sẽ dễ bề gặt hái được những thành tựu rực rỡ trong ngày này. Vì thế, con giáp tuổi Tý hãy tận dụng vận may này để thành công nhé.

(Ảnh minh họa)

- Sự nghiệp & Tài lộc: Năng lượng Thủy của ngày Mậu Thìn tương trợ mạnh mẽ cho tuổi Tý. Bạn có khả năng nhận được những tin tức tốt lành về đầu tư hoặc được người khác mang đến cơ hội kiếm tiền. Những người làm trong lĩnh vực tài chính, kế toán hoặc kinh doanh tự do sẽ thấy dòng tiền chảy về túi ổn định.

- Lời khuyên tài lộc: Đây là thời điểm tốt để con giáp tuổi Tý chốt lời hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Nếu có ý định mở rộng kinh doanh, hãy bắt đầu từ những bước nhỏ để tận dụng vận khí đang lên này nhé.

2. Con giáp tuổi Thân (Tam Hợp: Thân - Tý - Thìn)

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Thân cũng sẽ là con giáp sẽ có một ngày làm việc vô cùng hiệu quả và đón nhận nhiều cơ hội tài chính bất ngờ. Tuổi Thân hãy biết nắm bắt để tích sản cho dịp cuối năm hoặc sử dụng cho những mục tiêu đầu tư trong năm mới. Chi tiêu cho Tết nhất là điều cần thiết, nhưng tuổi Thân nhớ đừng tiêu xài quá hoang phí nhé.

(Ảnh minh họa)

- Sự nghiệp & Tài lộc: Sự thông minh và nhanh nhẹn của tuổi Thân được phát huy tối đa trong ngày Mậu Thìn. Con giáp này sẽ dễ dàng tìm thấy hướng đi mới trong công việc hoặc hóa giải được các khó khăn tồn đọng bấy lâu. Tài lộc có dấu hiệu tăng tiến nhờ các khoản "lộc lá" từ các mối quan hệ xã giao hoặc phần thưởng cuối năm. Sự chuyển biến tích cực này sẽ giúp con giáp tuổi Thân có những ngày cuối năm vô cùng dư dả, sung túc.

- Lời khuyên tài lộc: Hãy tận dụng sự khéo léo để đàm phán các hợp đồng hoặc trao đổi về mức lương thưởng. Quý nhân của bạn trong ngày này thường là người lớn tuổi hoặc cấp trên, hãy lắng nghe lời khuyên từ họ.

3. Con giáp tuổi Dậu (Lục Hợp: Thìn - Dậu)

Nhờ mối quan hệ Lục Hợp, tuổi Dậu cũng là con giáp sẽ đón nhận một ngày tràn đầy năng lượng tích cực và sự hòa hợp trong các mối quan hệ mang lại tiền bạc. Với sự thông minh, tài trí và sắc sảo của mình, tuổi Dậu sẽ kiếm được không ít và dư sức cho những kế hoạch làm ăn và tích cóp cho năm mới Bính Ngọ 2026.

(Ảnh minh họa)

- Sự nghiệp & Tài lộc: Tuổi Dậu có vận may về "tài lộc từ quý nhân". Có thể bạn không trực tiếp tạo ra tiền ngay lập tức, nhưng sẽ nhận được những lời gợi ý hoặc thông tin quý giá về các dự án tiềm năng. Công việc diễn ra suôn sẻ, các mối quan hệ với đối tác được củng cố bền chặt, con giáp này sẽ còn được hưởng lợi lâu dài.

- Lời khuyên tài lộc: Tuổi Dậu đừng ngần ngại chi tiền cho các mối quan hệ ngoại giao (như mời khách hàng dùng bữa hoặc tặng quà cảm ơn). Đây là khoản đầu tư "sinh lời" mạnh mẽ nhất cho tuổi Dậu trong giai đoạn cuối năm này.

* Lưu ý chung cho ngày Mậu Thìn

Ngày này thuộc hành Mộc (Đại Lâm Mộc), tương khắc với hành Thổ của ngày. Để tối ưu tài lộc, các con giáp trên nên sử dụng màu sắc thuộc hành Thủy như Xanh nước biển hoặc Đen để trung hòa năng lượng và kích hoạt vận may. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tâm thái của mỗi người. Hãy luôn bắt đầu một ngày mới bằng sự vui vẻ, tích cực cùng sự lao động chăm chỉ, hăng say, thành công nhất định sẽ tới với bạn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.