Mới đây, một cặp đôi người Nga đối mặt với án phạt sau khi bị bắt quả tang đang có những hành vi nhạy cảm trên ghế tại bãi biển Jomtien ở Pattaya, Thái Lan.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào rạng sáng ngày 24 tháng 12 vừa qua. Cảnh sát tại đồn cảnh sát Mueang Pattaya nhận được đơn tố cáo từ một nhân chứng người Thái vào khoảng 2 giờ sáng, cho biết một cặp đôi người nước ngoài đang làm chuyện đó ở nơi công cộng trên bãi biển Jomtien.

Người tố cáo cho biết vụ việc gây khó chịu cho người dân và khách du lịch gần đó. Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo, nhưng cặp đôi người nước ngoài đã rời đi. Tuy nhiên, một số người trong khu vực đã xác nhận sự việc với cảnh sát.

Một nhân chứng, một người lái xe ôm 22 tuổi tên Josh, nói với cảnh sát rằng anh và các đồng nghiệp đang đợi khách gần đó thì phát hiện ra vụ việc. Josh giải thích rằng ban đầu cặp đôi có vẻ cư xử thân mật một cách bình thường. Nhưng sau đó, người phụ nữ bỗng nhiên ngồi lên đùi người đàn ông và làm chuyện đó ngay trước mặt những người khác trên bãi biển.

Cặp đôi đã bị cảnh sát yêu cầu về đồn để thẩm vấn.

Một nhân chứng khác, ông Placraf, 42 tuổi, cho biết cặp đôi này đã đến trước đó cùng một nhóm khoảng sáu đến bảy người bạn và đang uống rượu trên bãi biển. Sau khi bạn bè của họ rời đi, chỉ còn lại hai người, cặp đôi này nhanh chóng bắt đầu có hành vi không đứng đắn. Một số nhân chứng đã quay phim lại hành vi khiếm nhã đó và chia sẻ video trên mạng xã hội.

Video nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút sự chú ý của công chúng đến vụ việc. Sau khi điều tra thêm, cảnh sát đã tìm thấy cặp đôi người Nga bên ngoài một khách sạn trong cùng khu vực, không xa nơi xảy ra vụ việc. Họ đã đưa cặp đôi này đến đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Trong quá trình thẩm vấn, cặp đôi đã thừa nhận hành vi của mình. Họ nói với cảnh sát rằng trước đây họ đã kết hôn và sau đó ly hôn, trước khi bất ngờ gặp lại nhau khi đi du lịch với bạn bè ở Pattaya. Người đàn ông Nga cho biết anh ta đã cố gắng hòa giải với người phụ nữ và cầu hôn cô ấy một lần nữa.

Cặp đôi này cũng thừa nhận họ đang trong tình trạng say xỉn vào thời điểm đó, cho biết tình trạng say khiến họ mất kiểm soát và có hành vi không đúng mực nơi công cộng. Cảnh sát đã buộc tội cả hai người về hành vi khiếm nhã nơi công cộng, một tội danh có thể bị phạt tới 5.000 baht (tương đương hơn 4 triệu VNĐ). Sau khi đưa ra cảnh cáo chính thức và yêu cầu họ không tái phạm hành vi tương tự, cảnh sát đã cho phép cặp đôi rời đi.

