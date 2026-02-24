Trong ngày thứ Ba, (24/2/2026), tức mùng 8 Tết, còn gọi là ngày Kỷ Tỵ, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy, năng lượng hành Kim (chủ về tài lộc, tiền bạc) đạt trạng thái cực thịnh. Cùng với sức mạnh từ bộ sao Thái Dương, Thiên Hỷ và Dịch Mã, có 3 con giáp "hốt bạc" và gặp nhiều may mắn nhất trong ngày.

Hãy xem bạn có nằm trong số 3 con giáp này không và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Thân (Lục Hợp với Tỵ)

Tử vi học có nói, do Tỵ và Thân nằm trong mối quan hệ Lục Hợp với địa chi ngày nên tuổi Thân là con giáp sở hữu thế trận "trong ấm ngoài êm", được quý nhân nâng đỡ và hóa giải hoàn toàn những bất lợi của hạn tương hình để đạt được mục tiêu tài chính. Nếu biết tận dụng nguồn năng lượng tuyệt vời này, tuổi Thân sẽ ghi được những dấu ấn thành công ngay dịp đầu xuân năm mới.

(Ảnh minh họa)

- Tài vận: Dù có bộ "Dần - Thân - Tỵ" tương hình nhưng trong ngày này, sự xuất hiện của các cát tinh Nguyệt Đức và Địa Giải sẽ hóa giải các mâu thuẫn, biến rủi thành may, biến hung thành cát. Do đó, bản mệnh tuổi Thân sẽ gặt hái nhiều tài lộc trong ngày mới 24/2.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Tuổi Thân nên ưu tiên các việc liên quan đến đàm phán hoặc ký kết. Màu sắc: Diện đồ màu Trắng hoặc Vàng kim (hành Kim) để tăng cường năng lượng bản mệnh.

+ Hành động: Có thể tham khảo thị trường, tiến hành ngay việc giao dịch, ký kết hoặc mua kim loại quý trong sáng mùng 8.

2. Con giáp tuổi Sửu (Tam Hợp Tỵ - Dậu - Sửu)

Theo tử vi, tuổi Sửu là con giáp gặp ngày Tỵ tạo thành thế "Tam Hợp hóa Kim", chủ về tài lộc hanh thông và có quý nhân phù trợ. Đặc biệt sao Văn Chương chiếu sáng giúp bạn có những quyết định đầu tư rất sáng suốt.

(Ảnh minh họa)

- Tài vận: Ngày Tỵ tạo ra luồng năng lượng Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) cực mạnh, khiến ngũ hành Kim (tài lộc) đạt trạng thái khởi sắc nhất trong tiết khí đầu xuân, do đó, tuổi Sửu sẽ trở thành con giáp gặt hái không ít thành công trong ngày này. Hãy tận dụng nguồn năng lượng mạnh mẽ này để kiếm tiền và làm giàu nhé.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hãy tập trung vào các dự án đòi hỏi sự tính toán hoặc lập kế hoạch dài hạn.

+ Màu sắc: Tuổi Sửu có thể cân nhắc việc sử dụng màu Đỏ hoặc Tím (hành Hỏa) để tương sinh cho hành Thổ của bản mệnh.

+ Hành động: Khai bút hoặc mở hàng đầu năm vào giờ Hoàng đạo (giờ Thìn: 07h-09h) để kích hoạt sao Hoa Cái, tận dụng nguồn cát khí mà nó mang lại.

3. Con giáp tuổi Dậu (Tam Hợp Tỵ - Dậu - Sửu)

Theo các chuyên gia phong thủy, đây là con giáp may mắn nhất trong ngày và có sức bật mạnh nhất nhờ sự hỗ trợ của sao Dịch Mã và Thái Dương. Công việc có xu hướng mở rộng, dễ có tin vui từ phương xa hoặc các nguồn thu bất ngờ.

(Ảnh minh họa)

- Tài vận: Tuổi Dậu là con giáp nằm ở vị trí "trung tâm" của bộ Tam Hợp Kim, giúp nguồn tài lộc (hành Kim) hội tụ mạnh mẽ nhất về bản mệnh. Ngoài ra, nó còn có sự bổ trợ quan trọng của cát tinh Thái Dương & Dịch Mã.

Trong khi Sửu và Thân thiên về sự ổn định hoặc hóa giải, thì Dậu lại đón nhận năng lượng chủ động từ Thái Dương (ánh sáng, danh tiếng) và Dịch Mã (sự hanh thông khi hành động). Điều này giúp tuổi Dậu là con giáp không chỉ giữ được tiền mà còn có cơ hội nhân bội tài sản thông qua các quyết định đầu tư nhanh nhạy vốn là đặc trưng của họ.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Tuổi Dậu hãy chủ động liên hệ với các đối tác cũ hoặc khách hàng tiềm năng để khởi động các dự án cho dịp đầu năm này.

+ Màu sắc: Tuổi Dậu có thể cân nhắc việc sử dụng màu Vàng đất hoặc Nâu (hành Thổ) để tạo nền tảng vững chắc cho tài chính.

+ Hành động: Con giáp này có thể xuất hành theo hướng Chính Nam (hướng Hỷ Thần) để đón nhận niềm vui và tài lộc rạng rỡ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.