Trong ngày thứ Ba, 23/12/2025, (tức ngày Bính Dần 4/11 âm lịch), địa chi ngày là Dần. Dựa trên quy luật tương sinh tương hợp của ngũ hành, 3 con giáp Ngọ, Tuất và Hợi sẽ đón nhận luồng sinh khí mạnh mẽ nhất về tài lộc, vận trình hanh thông, suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh.

Nếu biết nỗ lực và tận dụng năng lượng tích cực dành cho ngày may mắn của mình, 3 con giáp này có thể tạo ra kỳ tích cho chính họ.

Dưới đây là chi tiết vận trình và lời khuyên để bạn tối ưu hóa vận may trong ngày 23/12 này.

1. Con giáp tuổi Ngọ: Cục diện Tam Hợp – Tài lộc đại phát

Trong ngày Bính Dần, tuổi Ngọ là con giáp gặp được cục diện Dần - Ngọ - Tuất Tam Hợp, mang lại vận trình vô cùng hanh thông, rực rỡ và suôn sẻ, làm đâu trúng đó, luôn có quý nhân kề bên.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Đây là ngày "hoàng kim" để tuổi Ngọ thu hồi vốn hoặc chốt những thương vụ lớn. Nếu bạn đang làm trong lĩnh vực đầu tư hoặc kinh doanh tự do, dòng tiền sẽ đổ về túi nhanh chóng và dồi dào hơn hẳn những ngày trước. Khả năng nhận được tiền thưởng hoặc quà tặng bất ngờ từ đối tác cũng rất cao.

- Lời khuyên tối ưu: Tuổi Ngọ hãy chủ động thực hiện những việc quan trọng vào khung giờ hoàng đạo (11h-13h). Đây là lúc năng lượng của bạn mạnh mẽ nhất, giúp các cuộc đàm phán tài chính dễ đi đến kết quả có lợi.

2. Con giáp tuổi Tuất: Cát tinh chiếu mệnh – Thu hoạch đủ đầy

Cũng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Tuất là con giáp sẽ đón nhận ngày mới với tinh thần phấn chấn và sự hỗ trợ đắc lực từ quý nhân. Hãy luôn chăm chỉ và nỗ lực hết sức, tuổi Tuất sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng cho bản thân.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Tài vận của con giáp tuổi Tuất được ví như "thêm hoa trên gấm". Những người kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày đắt khách, doanh thu tăng vọt. Với người làm công ăn lương, sự nỗ lực bấy lâu nay có khả năng được ghi nhận bằng một khoản tiền thưởng hoặc đề xuất tăng thu nhập rất thực tế. Điều này sẽ giúp tuổi Tuất để ra được một khoản tiền để tích cóp cho tương lai, hoặc mua sắm cho dịp cuối năm này.

- Lời khuyên tối ưu: Tuổi Tuất có ưu điểm là sự thẳng thắn, thật thà và chăm chỉ. Tuy nhiên, nhiều khi họ còn khá e dè và ngại mở lời. Trong ngày Bính Dần này, tuổi Tuất đừng ngần ngại đề xuất những ý tưởng mới hoặc yêu cầu sự hỗ trợ từ cấp trên. Để thu hút thêm vượng khí, tăng cường sự tự tin, bạn nên mặc trang phục có tông màu nóng như đỏ, cam hoặc vàng đồng trong ngày hôm nay nhé.

3. Con giáp tuổi Hợi: Lục Hợp Quý Nhân – Tiền bạc rủng rỉnh

Ngày Dần là ngày Lục Hợp với con giáp tuổi Hợi (Dần - Hợi hợp), giúp con giáp này hóa giải mọi rắc rối và đón nhận may mắn từ những mối quan hệ xã hội. Do đó, nếu biết nắm bắt những cơ hội trời cho này, tuổi Hợi có thể làm được những điều mà họ chưa từng nghĩ tới, từ đó hiện thực hóa được những mục tiêu mà trước đây, họ có thể cho là "xa vời".

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Ngày hôm nay, tuổi Hợi có vận may "tự tìm đến cửa". Bạn có thể nhận được lời mời hợp tác hấp dẫn hoặc một gợi ý kiếm tiền từ bạn bè thân thiết. Đặc biệt, những vướng mắc về tiền bạc hay nợ nần trước đó có dấu hiệu được giải quyết êm đẹp trong ngày này, hãy lưu ý nắm bắt cơ hội nhé.

- Lời khuyên tối ưu: Tuổi Hợi hãy giữ thái độ cởi mở và nhiệt tình khi tham gia các buổi gặp gỡ, hội họp. Cơ hội tài lộc của bạn nằm chính ở các cuộc đối thoại này. Để tinh thần luôn minh mẫn, hãy sử dụng một chút tinh dầu sả tại bàn làm việc để xua tan áp lực.

* Tổng kết chung

Đối với cả 3 con giáp tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi thì ngày 23/12 là thời điểm lý tưởng để họ thực hiện các dự án cá nhân và giao dịch về tiền bạc. Tuy nhiên, hãy ghi chép sổ sách rõ ràng và tránh chủ quan để vận may được duy trì bền vững cho tới tận cuối năm nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.