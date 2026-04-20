Trong ngày thứ Hai, 20/4/2026, tức ngày 4/3 âm lịch, còn gọi là ngày Giáp Tý, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy hành Mộc của thiên can Giáp được nuôi dưỡng bởi Thủy vượng của địa chi Tý và tháng Thìn, tạo nên cục diện "Thủy mộc tương sinh".

Ngày Giáp Tý mang hành Thủy vượng kết hợp với tháng Nhâm Thìn tạo thành thế bán hợp Thủy cục, thúc đẩy mạnh mẽ sự hanh thông trong các vấn đề liên quan đến tài chính và giấy tờ. Tuy nhiên, do địa chi Tý của ngày xung khắc trực diện với địa chi Ngọ của năm tạo thành cục diện Tý - Ngọ tương xung, bạn cần đặc biệt tỉnh táo để xử lý những biến động bất ngờ hoặc sự cạnh tranh gay gắt trong công việc.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp hưởng lợi nhất từ luồng cát khí này cùng cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Sửu: Lục Hợp Quý Nhân

Theo tử vi học, Tý và Sửu tạo thành cặp Lục Hợp, giúp tuổi Sửu trở thành con giáp có một ngày làm việc đầu tuần cực kỳ hiệu quả và hanh thông, tiền bạc đủ đầy, tha hồ chi tiêu, sắm sửa hoặc tích cóp cho tương lai.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Tài vận của những người tuổi Sửu chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ sẽ vô cùng rực rỡ, tiền bạc đến từ sự hỗ trợ của quý nhân hoặc đối tác lớn. Bản mệnh sẽ có cơ hội nhận được những khoản thanh toán bất ngờ hoặc được giới thiệu những mối làm ăn liên quan đến bất động sản, xây dựng.

- Cách tối ưu: Tuổi Sửu nên tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng vào giờ Tỵ (9h-11h) để đón nhận cát khí trong ngày. Bên cạnh đó, con giáp này cũng có thể cân nhắc việc sử dụng trang phục màu vàng hoặc nâu đất để tăng cường sự ổn định và thu hút thêm tài lộc.

2. Con giáp tuổi Thân: Tam Hợp Cục

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày Tý nằm trong bộ Tam Hợp Thân - Tý - Thìn, mang lại vận trình thăng hoa cho con giáp tuổi Thân. Bản mệnh hãy tận dụng các điều kiện thiên thời địa lợi này để nắm bắt cơ hội kiếm tiền nhé.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Tiền bạc đổ về túi từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thu phụ hoặc đầu tư lướt sóng. Sự nhạy bén giúp con giáp tuổi Thân dẫn đầu xu hướng và chốt đơn nhanh chóng, doanh thu trong ngày vượt mức mong đợi.

- Cách tối ưu: Tuổi Thân hãy mạnh dạn triển khai các ý tưởng mới hoặc mở rộng mạng lưới giao xã hội. Ngoài ra, con giáp này có thể đeo trang sức bằng vàng hoặc thạch anh trắng để kích hoạt hành Kim sinh Thủy, giúp dòng tiền lưu thông mạnh mẽ.

3. Con giáp Tuổi Thìn: Tam Hợp Quý Nhân

Theo tử vi, sự xuất hiện của ngày Tý hoàn thiện bộ khung Tam Hợp với tháng Thìn, giúp vận trình của tuổi Thìn khởi sắc mạnh mẽ.

- Chi tiết tài lộc: Bản mệnh gặp may mắn lớn về tiền bạc, dễ có lộc ăn uống hoặc quà tặng. Những dự án đang dậm chân tại chỗ sẽ nhận được sự đầu tư hoặc tháo gỡ khó khăn về vốn, mang lại lợi nhuận bền vững.

(Ảnh minh họa)

- Cách tối ưu: Tuổi Thìn nên xuất hành theo hướng Đông Nam (Tài Thần) để đón vận may. Bên cạnh đó, con giáp này có thể cân nhắc việc đặt một bình nước phong thủy hoặc đài phun nước nhỏ ở hướng Bắc nơi làm việc để chiêu tài, giữ lộc.

* Lưu ý chung: Ngày Giáp Tý mang hành Thủy vượng, kết hợp với tháng Nhâm Thìn tạo thành thế bán hợp Thủy cục thúc đẩy sự hanh thông trong các vấn đề liên quan đến tài chính và giấy tờ. Tuy nhiên, địa chi Tý của ngày lại xung khắc mạnh mẽ với địa chi Ngọ của năm tạo thành cục diện Tý - Ngọ tương xung, cảnh báo về những biến động bất ngờ hoặc sự cạnh tranh gay gắt trong công việc. Sự giao thoa giữa lực hợp và lực xung đòi hỏi các con giáp phải giữ được sự bình tĩnh, tận dụng sức mạnh tập thể để biến thách thức thành lợi thế kinh tế.

Trong ngày này, 3 con giáp nêu trên hãy ưu tiên các hoạt động hợp tác và làm việc nhóm. Tránh những quyết định mang tính cá nhân, nóng vội và chú ý giữ gìn các mối quan hệ xã giao để vận may không bị ảnh hưởng bởi thế xung của năm. Và dù bạn có là con giáp nào thì cũng chúc tất cả các bạn khởi đầu tuần mới với nhiều may mắn, thành công, bình an và hạnh phúc nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.



