Ngày thứ Ba, 20/01/2026 (tức ngày 02/12 âm lịch) là ngày Giáp Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ, cục diện địa chi cho thấy năng lượng Hỏa (Ngọ) đang trỗi dậy mạnh mẽ trong tháng Thổ (Sửu).

Dựa trên quy luật Tam hợp và Lục hợp của địa chi Ngọ, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong ngày này. Hãy xem có bạn trong đó không cùng những cách để tối ưu tài lộc nhé.

1. Con giáp tuổi Dần (Tam Hợp: Dần - Ngọ - Tuất)

Ngày Giáp Ngọ, tuổi Dần sẽ là con giáp đón nhận luồng cát khí mạnh mẽ nhất nhờ mối quan hệ Tam Hợp với địa chi của ngày. Nếu biết tận dụng tốt cơ hội này, bản mệnh tuổi Dần sẽ dễ gặt hái nhiều thành quả tốt trong công việc.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Bạn như "Hổ mọc thêm cánh", công việc diễn ra vô cùng hanh thông. Sự quyết đoán và bản lĩnh giúp bạn giải quyết dứt điểm các dự án cuối năm. Quý nhân phù trợ xuất hiện giúp con giáp tuổi Dần tháo gỡ mọi vướng mắc về thủ tục hoặc giấy tờ.

- Tài lộc: Thần Tài gõ cửa giúp túi tiền của tuổi Dần trở nên rủng rỉnh. Bạn có duyên với các khoản lộc bất ngờ như tiền thưởng, hoa hồng hoặc quà tặng có giá trị.

- Lời khuyên: Tuổi Dần hãy mạnh dạn thực hiện các kế hoạch lớn hoặc ký kết hợp đồng quan trọng trong khung giờ hoàng đạo từ 11h - 13h (giờ Ngọ) để tối ưu vận may. Tất nhiên, mọi quyết định được đưa ra đều phải dựa trên sự tính toán kỹ càng, đầy đủ chứ không thể chỉ dựa trên cảm tính.

2. Con giáp tuổi Tuất (Tam Hợp: Dần - Ngọ - Tuất)

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp có một ngày mới với vận trình bình an và đầy hứa hẹn. Luôn là người nghiêm túc, chỉn chu trong công việc, tuổi Tuất sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với công sức họ bỏ ra.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ có bước tiến đáng kể nhờ tinh thần trách nhiệm cao. Bạn nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên và đồng nghiệp. Đây là thời điểm tốt để tuổi Tuất mở rộng mạng lưới giao thiệp, tìm kiếm đối tác tiềm năng cho năm mới Bính Ngọ sắp tới.

- Tài lộc: Tài chính của con giáp tuổi Tuất được dự báo sẽ ổn định và có xu hướng tăng trưởng nhẹ. Tiền bạc đến từ công việc chính vững vàng, giúp bạn tự tin mua sắm chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

- Lời khuyên: Tuổi Tuất hãy giữ thái độ hòa nhã và khiêm tốn. Một buổi gặp gỡ bạn bè hoặc đối tác vào cuối ngày có thể mang lại những thông tin quý giá giúp bạn gia tăng tài sản trong thời gian tới.

3. Con giáp tuổi Mùi (Lục Hợp: Ngọ - Mùi)

Nhờ mối quan hệ Lục Hợp, tuổi Mùi cũng được cho là con giáp sẽ có một ngày cực kỳ êm đẹp, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tài lộc dồi dào cho tháng mới nhiều thu hoạch. Luôn là con giáp được đánh giá cao trong cách ứng xử, tuổi Mùi hãy biết tận dụng ưu điểm này trong việc thương thảo, đàm phán với khách hàng cũng như đối tác để tối ưu lợi nhuận.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Mọi khó khăn hay mâu thuẫn trước đó của tuổi Mùi đều được hóa giải. Bạn cảm thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng sáng tạo để bắt đầu những dự án cuối năm đầy hứa hẹn. Công việc đòi hỏi sự khéo léo và giao tiếp sẽ mang lại cho bản mệnh này kết quả vượt mong đợi trong ngày hôm nay. Nếu biết tận dụng đúng thời cơ,

- Tài lộc: Vận may tài chính ở mức cao, tài lộc dồi dào. Bạn có duyên với các khoản "lộc lá" từ người thân hoặc khách hàng cũ. Đây cũng là ngày tốt để tuổi Mùi thực hiện các khoản đầu tư nhỏ hoặc thu hồi công nợ.

- Lời khuyên: Tuổi Mùi hãy tin vào trực giác của mình để đưa ra các quyết sách. Màu sắc may mắn cho bạn trong ngày này là xanh lá cây hoặc đỏ (Mộc sinh Hỏa, Hỏa tương hỗ) để kích hoạt tối đa vượng khí.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.