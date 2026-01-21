Mới đây, một vụ cháy ô tô tại Malaysia đã khiến 2 người trong xe tử vong. Điều đáng nói là 2 nạn nhân còn rất trẻ và sự việc đã để lại nỗi đau và sự day dứt khôn nguôi cho gia đình 2 bên.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz và Mothership cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại trạm thu phí Jitra trên đường cao tốc Bắc-Nam ở bang Kedah của Malaysia vào khoảng 1 giờ sáng ngày thứ Hai, 19/1 vừa qua.

Chiếc ô tô bốc cháy ở gần trạm thu phí khiến 2 người tử vong

Một video được chia sẻ trên trang Facebook của Bomba Channel cho thấy khói dày đặc bốc lên từ chiếc xe khi các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy.

Trưởng trạm cứu hỏa và cứu hộ Jitra (BBP), Phó Giám đốc Cứu hỏa cấp cao Noor Azhar Tajudin, sau đó xác nhận họ đã nhận được cuộc gọi về vụ cháy vào khoảng 1 giờ 5 phút sáng cùng ngày. “Trung tâm điều hành của Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Kedah (JBPM) đã nhận được cuộc gọi về một vụ cháy xe tại địa điểm này và ngay lập tức cử nhân lực đến hiện trường.”

Chiếc ô tô bốc cháy vào lúc rạng sáng ngày 19/1 vừa qua.

“Khi họ đến nơi, đám cháy liên quan đến một chiếc Honda Civic FD, chiếc xe đã hoàn toàn chìm trong biển lửa,” ông giải thích. Noor Azhar, cùng với bảy nhân viên của BBP Jitra, đã nhanh chóng đến hiện trường ngay sau đó, được hỗ trợ bởi năm thành viên từ Đội Cứu hỏa Tự nguyện Seberang Nyonya (PBS).

Tuy họ rất nỗ lực nhưng 2 nạn nhân đã thiệt mạng thương tâm trong xe. Ông Noor Azhar cho biết đám cháy gây thiệt hại khoảng 85%, và họ đã tìm thấy 2 thi thể bị cháy đen trong xe.

Lực lượng cứu hỏa đã được triển khai nhưng không cứu được 2 nạn nhân.

Ông nói thêm rằng đám cháy đã được khống chế lúc 1 giờ 23 phút sáng, và đội cứu hỏa phải cắt mở chiếc xe để đưa các nạn nhân ra ngoài. Chiến dịch này cũng có sự tham gia của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) và Bộ Y tế Malaysia (MOH).

Lời chia sẻ đau xót của cha của cô gái thiệt mạng trong vụ cháy xe

Ngay sau vụ cháy ô tô, danh tính của hai nạn nhân đã được công bố khiến cho công chúng không khỏi thương xót. Nạn nhân thứ nhất là một cô gái 19 tuổi tên là Chen Huishan và nạn nhân thứ 2 chính là bạn trai của cô gái, cũng chính là người lái xe, tên là Feng Shengqin, 21 tuổi.

Chia sẻ về vụ việc, cha của cô gái 19 tuổi cho biết ban đầu họ cũng không đồng ý cho con gái đi Perlis cùng bạn trai.

Hình ảnh người cha của nạn nhân 19 tuổi Chen và 2 nạn nhân xấu số.

Theo báo Sin Chew, Feng điều hành một cửa hàng kinh doanh trái cây ở Perlis cùng với cha và anh trai. Còn Chen, quê ở Penang, làm việc tại một cửa hàng quần áo ở trung tâm thương mại Queensbay. Cha Chen nói với báo Sin Chew rằng cô đã xin nghỉ một ngày vào thứ Hai (19/1) để đi Perlis chơi với bạn trai.

Khi Chen chia sẻ kế hoạch của mình với mẹ vào sáng Chủ nhật, mẹ cô đã khuyên cô không nên đi. Sau đó, Chen nhắn tin cho bố để xin phép. Biết rằng con gái sẽ buồn nếu ông phản đối nên cuối cùng ông đã đồng ý. Bố của Chen cho biết cô đã hẹn hò với Feng được khoảng nửa năm. Ban đầu ông phản đối mối quan hệ này nhưng về sau họ đành nhượng bộ khi thấy con gái vẫn kiên quyết. Ông nói thêm rằng Feng thỉnh thoảng ngủ lại nhà họ.

Thật không may khi đang trên đường đến Perlis thì xe của họ bốc cháy gần trạm thu phí, khiến 2 nạn nhân trẻ tuổi tử vong.

Nhớ lại về con gái mình, ông chia sẻ rằng Chen có một người em trai tám tuổi mà cô rất yêu quý, và Chen thường tắm rửa và chăm sóc em trai.

Cha của Chen cho biết ông được thông báo rằng ông phải chờ kết quả xét nghiệm ADN trước khi có thể nhận thi thể con gái mình. “Họ nói rằng sẽ mất từ ba đến bốn ngày trước khi có thể bàn giao thi thể, và tôi cảm thấy bất lực”, ông nói. Ông cho biết thêm rằng ông và vợ đã trở về Penang, trong khi gia đình của Feng vẫn ở lại nhà xác để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)