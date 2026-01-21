Trong ngày thứ Tư, 21/01/2026 (tức ngày mùng 3 tháng Chạp năm Ất Tỵ, ngày Ất Mùi), vận trình của các con giáp được cho là sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ. Đây là ngày hành Kim (Sa Trung Kim), nằm trong tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, tạo nên nguồn năng lượng "nước rút" rất lớn cho các tuổi hợp với địa chi Mùi.

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất với tài lộc rực rỡ và bí quyết tối ưu hóa vận may cho từng con giáp. Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

1. Con giáp tuổi Ngọ: Nhị Hợp Quý Nhân - Tài vận chạm đỉnh

Ngày Ất Mùi tạo thành cục diện Ngọ - Mùi Nhị Hợp, mang lại cho con giáp tuổi Ngọ một ngày đầy ắp lộc lá và sự hanh thông. Nhờ sự trợ giúp của quý nhân, tuổi Ngọ làm gì cũng vượng. Do đó, tuổi Ngọ hãy nắm bắt ngay cơ hội này để chốt các thương vụ cũng như thực hiện các công việc đang ấp ủ để gặt hái thành công nhé.

- Tài lộc chi tiết: Bản mệnh nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối từ các đối tác hoặc đồng nghiệp. Những vướng mắc về tiền bạc trong suốt năm qua sẽ được tháo gỡ hoàn toàn ngay trong ngày này. Đặc biệt, con giáp tuổi Ngọ có cơ hội nhận được những khoản tiền lớn từ công việc kinh doanh tay trái hoặc các khoản thưởng doanh số cuối năm được quyết toán sớm. Nói chung đây là ngày tốt, tuổi Ngọ làm gì cũng sẽ có lộc lá, nên biết cách tận dụng.

- Cách tối ưu tài lộc: Hãy quyết đoán chốt các giao dịch quan trọng trong khung giờ hoàng đạo từ 11h - 13h (giờ Ngọ). Đặt một chậu Cây Thiết Mộc Lan tại phòng khách để giữ chân tài khí và tăng cường sinh khí cho ngôi nhà.

2. Con giáp tuổi Mão: Tam Hợp Phù Trợ - Tiền bạc rủng rỉnh

Ngày Mùi nằm trong bộ Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi), giúp bản mệnh tuổi Mão xoay chuyển tình thế, lội ngược dòng ngoạn mục về tài chính. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hoặc thu về dòng tiền như ý.

- Tài lộc chi tiết: Dù công việc cuối năm bận rộn nhưng tuổi Mão lại thu về kết quả mỹ mãn nên mọi công sức hay nỗ lực bỏ ra là rất xứng đáng. Bạn dễ có vận may "từ trên trời rơi xuống" như trúng thưởng, quà tặng hoặc thu hồi nợ cũ thành công. Trực giác nhạy bén của tuổi Mão giúp bạn nhận ra những cơ hội kiếm tiền sát Tết mà người khác bỏ lỡ nên có thể thu về kết quả ngoài sức mong đợi.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Mão hãy tự tin thể hiện các ý tưởng mới trong buổi họp hoặc đàm phán. Để tinh thần luôn minh mẫn, bạn nên sử dụng tinh dầu sả để xông phòng làm việc, giúp xua tan áp lực và thu hút quý nhân.

3. Con giáp tuổi Hợi: Tam Hợp Nâng Đỡ - Sự nghiệp viên mãn

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp với địa chi Mùi của ngày, tuổi Hợi cũng được cho là con giáp sẽ có một ngày làm việc vô cùng hanh thông và tài chính dư dả. Những nút thắt hay khó khăn trước đây đã tìm được cách tháo gỡ, trở nên suôn sẻ lạ thường, giúp bản mệnh này ghi được những dấu ấn quan trọng trong công việc.

- Tài lộc chi tiết: Sự kiên trì bấy lâu của tuổi Hợi bắt đầu gặt hái thành quả rực rỡ ngay trong những ngày đầu tháng Chạp. Cấp trên sẽ dành cho bạn những lời khen ngợi hoặc thưởng nóng vì thành tích xuất sắc. Tiền bạc đổ về túi giúp bạn thoải mái chuẩn bị các kế hoạch sắm sửa cho Tết Nguyên Đán 2026.

- Cách tối ưu tài lộc: Bản mệnh có thể đặt một chậu cây Hương Thảo trên bàn làm việc. Mùi hương của cây giúp tăng cường trí nhớ và sự tập trung, đồng thời giúp bạn duy trì vận may tài lộc bền vững thông qua các cuộc giao tiếp đối ngoại.

* Lời khuyên chung: Ngày 21/01/2026 có Kim khí khá vượng (ngày Ất Mùi nạp âm Sa Trung Kim), cả 3 con giáp nên giữ cho khu vực cửa chính luôn thoáng đãng. Tuyệt đối tránh để các loại cây héo úa trước cửa để không ngăn cản tài khí chảy vào nhà ngay trong dịp đầu tháng Chạp này. Chúc bạn một ngày vạn sự hanh thông!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.