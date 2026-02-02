Trong ngày thứ Hai, 02/02/2026 (tức ngày Rằm tháng Chạp, tức ngày 15/12 âm lịch, còn gọi là ngày Đinh Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ, ), vận trình tài lộc của các con giáp đạt mức cực thịnh. Đây là ngày hành Thủy (Thiên Hà Thủy - Nước trên trời), mang lại sự mát lành và sinh sôi cho các tuổi nằm trong bộ hợp với địa chi Mùi.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất, đón lộc "chạm đỉnh" trong ngày Rằm này và các cách để tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo.

1. Con giáp tuổi Ngọ: Nhị Hợp Quý Nhân – Tài vận chạm đỉnh

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày Đinh Mùi tạo thành cục diện Ngọ – Mùi Nhị Hợp, giúp tuổi Ngọ có một ngày Rằm viên mãn bậc nhất trong năm. Đây là ngày Rằm cuối cùng của năm Ất Tỵ, cũng là một dấu mốc quan trọng trong vận trình tài lộc của tuổi Ngọ. Nếu biết tận dụng nguồn năng lượng tốt đẹp của ngày này, con giáp tuổi Ngọ sẽ đạt được những thành tựu vô cùng nổi bật.

(Ảnh minh họa)

- Vận tài lộc: Bản mệnh sẽ đón nhận tin vui lớn về tiền bạc ngay trong buổi sáng ngày Rằm. Các khoản quyết toán cuối năm, tiền thưởng doanh số hoặc lợi nhuận từ kinh doanh đổ về túi dồi dào. Quý nhân xuất hiện mang đến cho con giáp này cơ hội hợp tác vàng, giúp bạn xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho năm mới Bính Ngọ 2026 - cũng là năm bản mệnh của tuổi Ngọ.

- Cách tối ưu: Tuổi Ngọ hãy thành tâm thắp hương tạ ơn tổ tiên vào khung giờ hoàng đạo, tốt nhất là từ 05h - 07h sáng. Đặt một chậu cây lan ý tại phòng khách để thanh lọc năng lượng và giữ chân tài khí bền vững.

2. Con giáp tuổi Mão: Tam Hợp Cục – Tiền vào như nước

Theo tử vi học, ngày Mùi nằm trong bộ Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi), giúp bản mệnh tuổi Mão lội ngược dòng ngoạn mục, tiền bạc đầy kho. Con giáp tuổi Mão nên nắm bắt cơ hội tuyệt vời này để kiếm tiền, làm giàu và sắm sửa một cái Tết thật đầm ấm, sung túc cho gia đình.

(Ảnh minh họa)

- Vận tài lộc: Dòng tiền từ các nguồn thu phụ và đầu tư ngắn hạn chảy về túi rủng rỉnh. Khả năng nhạy bén giúp con giáp tuổi Mão chốt được những thương vụ hời ngay trong ngày lễ. Sự nghiệp hanh thông kéo theo tài lộc phát đạt, giúp bạn thoải mái chuẩn bị sắm sửa Tết Nguyên Đán mà không cần lo lắng về chi phí.

- Cách tối ưu: Tuổi Mão hãy dành thời gian dọn dẹp mặt tiền nhà và tránh các lỗi phong thủy cây cảnh trước cửa. Bên cạnh đó, để tăng thêm sự tự tin, tuổi Mão có thể cân nhắc việc sử dụng thêm tinh dầu sả xông nhà để thanh lọc khí xấu, giúp trực giác tài chính thêm sắc bén.

3. Con giáp tuổi Hợi: Tam Hợp Trợ Lực – Sự nghiệp viên mãn

Theo tử vi học, vì cùng nằm trong bộ Tam Hợp với địa chi Mùi của ngày, tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp có một ngày Rằm "vạn sự như ý" về phương diện tài chính. Điều này đảm bảo cho con giáp này có những ngày cuối năm thật đủ đầy, sung túc.

(Ảnh minh họa)

- Vận tài lộc: Cát tinh Thiên Tài soi chiếu giúp bản mệnh đón nhận những khoản lộc bất ngờ như trúng thưởng hoặc quà biếu giá trị từ đối tác phương xa. Những vướng mắc tài chính tồn đọng trước đó đều được giải quyết êm đẹp, giúp két sắt của con giáp tuổi Hợi luôn trong tình trạng "đầy ắp" trước thềm năm mới.

- Cách tối ưu: Tuổi Hợi có thể cân nhắc việc đặt một chậu Cây Hương Thảo trên bàn làm việc để mùi hương giúp giảm stress và thu hút quý nhân. Tránh để cây héo úa trước cửa nhà nhằm đảm bảo dòng tài lộc lưu thông thuận lợi và suôn sẻ nhất.

* Lời khuyên chung: Ngày Rằm tháng Chạp là thời điểm lý tưởng để bao sái ban thờ và làm việc thiện nguyện. Các con giáp nên mặc trang phục có tông màu xanh biển hoặc đen để tương sinh với hành Thủy của ngày, giúp thu hút vận may tối đa. Và dù bạn có là con giáp nào đi chăng nữa thì một tinh thần thoải mái, tự tin cùng sự chăm chỉ, nỗ lực trong công việc nhất định sẽ đem lại vận may cho bạn. Chúc bạn một ngày mới, tuần mới nhiều năng lượng, may mắn và bình an nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.