Trong ngày Chủ nhật ngày 19/4/2026, tức ngày 3/3 âm lịch (Tết Hàn Thực), còn gọi là ngày Quý Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ, năng lượng của ngày Quý Hợi mang tính chất Thủy cực vượng với nạp âm Đại Hải Thủy, tạo ra một dòng chảy mạnh mẽ chủ về trí tuệ, sự giao thương và khả năng kết nối tầm xa. Tuy nhiên, sự hội tụ của "nước biển lớn" cùng cục diện Tự Hình dễ gây ra trạng thái cảm xúc biến động và tâm lý chủ quan, đòi hỏi sự điềm tĩnh để không bị cuốn trôi bởi những quyết định nhất thời.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc trong ngày Quý Hợi và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Dần - Nhị Hợp Hóa Cát

Theo tử vi học, ngày Hợi là ngày Lục hợp với tuổi Dần (Dần - Hợi hợp Mộc), giúp bản mệnh đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc và sự nghiệp. Con giáp tuổi Dần nên tận dụng cơ hội tuyệt vời để làm giàu trong ngày Chủ nhật, cũng là ngày Tết Hàn Thực này nhé.

- Chi tiết tài lộc: Bản mệnh có cơ hội nhận được khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ các dự án đầu tư chung. Quý nhân là người lớn tuổi hoặc cấp trên có thể mang đến một thông tin quan trọng giúp bạn xoay chuyển tình thế tài chính hiện tại.

- Cách tối ưu: Tuổi Dần nên tiến hành các việc đại sự vào giờ Nhâm Ngọ (11h-13h) để tận dụng cát khí trợ lực, giúp họ thêm minh mẫn và quyết đoán. Bên cạnh đó, con giáp này có thể sử dụng màu xanh lá hoặc đen để kích hoạt thêm năng lượng tương sinh giữa Thủy và Mộc.

2. Con giáp tuổi Mão - Tam Hợp Trợ Lực

Nằm trong bộ Tam hợp (Hợi - Mão - Mùi), tuổi Mão cũng sẽ là con giáp được cho sẽ gặp nhiều thuận lợi trong các công việc liên quan đến giao dịch và kinh doanh.

- Chi tiết tài lộc: Doanh thu trong ngày nghỉ này có dấu hiệu tăng vọt, đặc biệt là những người làm dịch vụ ăn uống hoặc giải trí. Tiền bạc hanh thông giúp tuổi Dần thoải mái chi tiêu cho gia đình trong ngày Tết Hàn Thực.

- Cách tối ưu: Hướng xuất hành tốt nhất để tuổi Mão đón Tài Thần là hướng Tây Bắc. Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc đặt một chậu cây nhỏ xanh tươi ở hướng Đông của phòng làm việc để thu hút sinh khí, giữ cho tài lộc luôn đủ đầy nhé.

3. Con giáp tuổi Mùi - Tam Hợp Lộc Lá

Theo các chuyên gia phong thủy, do cùng thuộc bộ Tam hợp, tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp có một ngày Chủ nhật thư thái với những nguồn thu nhập ổn định và bền vững.

- Chi tiết tài lộc: Bản mệnh dễ có lộc ăn uống hoặc được tặng quà có giá trị trong ngày cuối tuần. Những nỗ lực tích lũy từ trước bắt đầu có thành quả rõ rệt, giúp tuổi Mùi có một khoản dư khá để thực hiện các dự án cá nhân sắp tới.

- Cách tối ưu: Tuổi Mùi nên mang theo một vật phẩm bằng thạch anh tím hoặc xanh để giữ tinh thần minh mẫn. Con giáp này cũng có thể chủ động chia sẻ cơ hội với người thân sẽ giúp vận may của bạn nhân đôi.

*Lưu ý chung:

Trong ngày Quý Hợi, địa chi Hợi mang hành Thủy tạo nên cục diện Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) và Lục Hợp (Dần - Hợi), giúp dòng chảy tài chính trở nên dồi dào và linh hoạt cho các con giáp may mắn. Tuy nhiên, do địa chi Hợi cũng nằm trong mối quan hệ Tự Hình (Hợi - Hợi) và Lục Xung (Tỵ - Hợi), sự thừa mứa năng lượng Thủy có thể gây ra tâm lý chủ quan hoặc sự do dự dẫn đến bỏ lỡ thời cơ vàng.

Đối với riêng 3 con giáp tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi, các bạn nên tận dụng sức mạnh của quý nhân để chốt nhanh các giao dịch quan trọng, đồng thời cần kiểm soát tốt cảm xúc và tránh tranh cãi để không làm tổn hại đến cát khí của ngày Tết Hàn Thực.

Cuối cùng, dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng xin chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc, bình an và may mắn nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.