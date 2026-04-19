Mùa hè năm Bính Ngọ 2026 (tương ứng với các tháng Hỏa vượng: tháng 4 âm - Quý Tỵ, tháng 5 âm - Giáp Ngọ, tháng 6 âm - Ất Mùi) là thời điểm năng lượng Hỏa đạt đỉnh. Do Hỏa sinh Thổ và thúc đẩy sự nhiệt huyết, 4 con giáp sau đây sẽ có vận trình "đỏ rực" như nắng mùa hè.

Hãy xem trong đó có bạn không cũng như cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp nhé.

1. Con giáp tuổi Mùi: Cung Hỷ Hội Tụ

Theo tử vi học, mùa hè năm Bính Ngọ 2026 là giai đoạn hoàng kim của tuổi Mùi nhờ cục diện Tam Hợp (Mão - Mùi) và Lục Hợp (Ngọ - Mùi) đan xen. Nếu biết tận dụng các ưu điểm của bản thân, như sự khéo léo, tinh tế trong giao tiếp, con giáp này có thể đạt được những thành tựu nổi trội trong công việc, tài lộc ngày càng rực rỡ hơn.

- Tài lộc: Thu nhập bùng nổ từ các dự án kinh doanh bất động sản hoặc đầu tư dài hạn. Bản mệnh dễ được quý nhân trao cho những cơ hội "vàng" mà không cần tốn quá nhiều công sức tìm kiếm.

- Cách tối ưu: Tuổi Mùi có thể cân nhắc việc đặt một vật phẩm bằng gốm sứ hoặc đá quý màu vàng ở hướng Nam nơi làm việc. Ngoài ra, con giáp này có thể tập trung chốt các giao dịch lớn vào tháng 5 âm lịch để đạt lợi nhuận tối đa.

2. Con giáp tuổi Tuất: Tiền bạc đầy ắp

Theo các chuyên gia phong thủy, Tuất là "kho Thổ", gặp mùa hè Hỏa vượng sẽ giúp kho tàng thêm đầy ắp, tiền bạc không ngừng sinh sôi. Chính vì vậy, mùa hè sắp tới được cho là thời điểm tuổi Tuất bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp, thâu tóm hết tiền của thiên hạ vào túi của mình.

- Tài lộc: Vận may đến từ các khoản thu phụ hoặc trúng thưởng bất ngờ. Đặc biệt, những người làm trong lĩnh vực dịch vụ, ăn uống hoặc năng lượng sẽ có doanh thu đột phá, càng chăm chỉ sẽ càng có nhiều tiền.

- Cách tối ưu: Tuổi Tuất có thể sử dụng ví tiền màu nâu hoặc đỏ để gia tăng cát khí. Ngoài ra, con giáp này nên chủ động mở rộng mạng lưới xã giao, vì tiền bạc mùa này của bạn nằm ở các mối quan hệ mới.

3. Con giáp tuổi Dần: Hổ mọc thêm cánh

Theo tử vi học, sức mạnh của tuổi Dần được tiếp thêm năng lượng từ hành Hỏa của mùa hè và năm Ngọ, tạo thế "Hổ mọc thêm cánh", làm việc gì cũng dễ thành, gặt hái thành công ngoài sự mong đợi.

- Tài lộc: Sự quyết đoán, thông minh và mạnh mẽ giúp bản mệnh chiếm lĩnh thị trường và giành được những hợp đồng béo bở. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Dần hiện thực hóa các kế hoạch khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô sản xuất.

- Cách tối ưu: Tuổi Dần nên đeo trang sức bằng vàng hoặc thạch anh tóc vàng để tăng sự tự tin và quyết đoán. Khi đi đàm phán, con giáp này hãy chọn hướng xuất hành là hướng Chính Đông để đón cát khí.

4. Tuổi Tỵ: Đồng Hành Cát Khí

Là con giáp thuộc hành Hỏa, tuổi Tỵ là con giáp được ví như cá gặp nước trong mùa hè này, đặc biệt là vào tháng 4 âm lịch (tháng Tỵ). Nếu biết tận dụng các cơ hội thiên thời - địa lợi, bản mệnh có thể làm nên chuyện lớn.

- Tài lộc: Tài vận hanh thông, danh tiếng đi kèm với tiền bạc. Bạn có duyên với những dự án mang tính sáng tạo hoặc công nghệ, mang về nguồn thu nhập vượt xa mong đợi.

- Cách tối ưu: Giữ cho không gian sống luôn thoáng đãng, nhiều ánh sáng. Đặt một cây Kim Tiền nhỏ trên bàn làm việc để thu hút vượng khí và giữ cho dòng tiền luôn ổn định.

*Lưu ý chung: Mùa hè là thời điểm dễ kiếm tiền, làm giàu, các con giáp hãy biết tận dụng điểm mạnh và ưu thế của mình để nỗ lực hết sức trong công việc nhằm thu được lợi ích tối đa. Tuy nhiên, trạng thái Hỏa vượng cũng có nhược điểm, vì dễ khiến tâm trạng nóng nảy. Do đó, trong cuộc sống cũng như công việc, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tỵ, tuổi Tuất cần chú ý kiềm chế cảm xúc để không làm hỏng các mối quan hệ quý nhân. Ngoài ra, các con giáp này khi làm việc cũng cần thận trọng, chú ý đến các vấn đề pháp lý để tránh rủi ro.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.