Trong ngày thứ Ba, 13/01/2026 (tức ngày 25/11 âm lịch năm Ất Tỵ, ngày Đinh Hợi), vận trình tài lộc của các con giáp có sự chuyển biến tích cực nhờ sự giao thoa của hành Hỏa (Thiên Can Đinh) và hành Thủy (Địa chi Hợi). Đây là ngày "nước rút" cuối tháng 11 âm lịch, mang lại vận may lớn cho những tuổi hợp với địa chi Hợi.

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất, tiền bạc dư dả và lộc lá đầy nhà trong ngày này. Hãy xem trong đó có bạn không nhé.

1. Con giáp tuổi Mão: Tam Hợp Quý Nhân – Tiền vào như nước

Ngày Đinh Hợi là ngày Tam Hợp với tuổi Mão (Hợi – Mão – Mùi), do đó mang lại cục diện đại cát đại lợi cho con giáp này. Tuổi Mão hãy tận dụng những điều kiện thiên thời - địa lợi này để thực hiện các dự án đã ấp ủ bấy lâu, tăng khả năng thành công.

(Ảnh minh họa)

- Vận tài lộc: Bản mệnh này sẽ đón nhận những khoản tiền lớn từ việc ký kết hợp đồng hoặc lợi nhuận kinh doanh đột phá. Những nỗ lực bền bỉ suốt tháng 11 âm nay được đền đáp xứng đáng bằng các khoản thưởng hoặc hoa hồng cao. Quý nhân xuất hiện mang theo những cơ hội đầu tư "vàng" cho năm mới 2026.

- Lời khuyên tối ưu: Con giáp tuổi Mão hãy quyết đoán hơn trong các quyết định của mình, đừng chần chừ kẻo bỏ lỡ cơ hội. Để duy trì sinh khí, bạn nên đặt các chậu cây cảnh, ví dụ như cây Thiết Mộc Lan tại phòng khách để giữ chân tài lộc.

2. Con giáp tuổi Mùi: Tam Hợp Cục – Lộc lá bủa vây

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp với ngày Hợi, tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp có một ngày làm việc vô cùng hanh thông và tài chính dư dả. Là con giáp nổi tiếng với tài ngoại giao khéo léo, tuổi Mùi hãy tận dụng điểm mạnh này của mình trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng để đem lại lợi ích cho bản thân.

(Ảnh minh họa)

- Vận tài lộc: Bản mệnh dễ có vận may "lộc từ trên trời rơi xuống" như trúng thưởng, quà biếu hoặc thu hồi được những khoản nợ cũ. Công việc chính suôn sẻ kéo theo tài lộc vượng phát, giúp bạn thoải mái chuẩn bị sắm sửa cho tháng Chạp sắp tới. Mọi sự đầu tư trong ngày này đều có khả năng sinh lời cao.

- Lời khuyên tối ưu: Tuổi Mùi hãy tin tưởng vào trực giác và sự nhạy bén của mình. Đặt một chậu Cây Hương Thảo trên bàn làm việc để mùi hương giúp giảm stress và thu hút quý nhân trợ lực.

3. Con giáp tuổi Dần: Lục Hợp Phù Trợ – Sự nghiệp thăng hoa

Ngày Hợi là ngày Lục Hợp với con giáp tuổi Dần (Dần – Hợi hợp), giúp bản mệnh xoay chuyển tình thế và đón nhận nhiều may mắn bất ngờ. Là con giáp nổi tiếng với trí thông minh, sự mạnh mẽ, độc lập, tuổi Dần hãy biết chớp lấy cơ hội thuận lợi này để biến nỗ lực của mình trở thành tiền bạc, của cải nhé.

(Ảnh minh họa)

- Vận tài lộc: Tài vận rực rỡ nhờ sự hỗ trợ từ các mối quan hệ xã giao. Con giáp tuổi Dần có khả năng nhận được một tin vui về sự nghiệp liên quan đến tăng lương hoặc đề bạt chức vụ mới, đi kèm là chế độ đãi ngộ hậu hĩnh. Dòng tiền lưu thông thuận lợi, tiền bạc đầy túi giúp tinh thần của con giáp này cực kỳ phấn chấn.

- Lời khuyên tối ưu: Tuổi Dần hãy mở lòng với các lời mời hợp tác mới. Trước khi thực hiện các giao dịch quan trọng, bạn nên xông phòng bằng tinh dầu sả để thanh lọc năng lượng, giúp tâm trí minh mẫn để đưa ra các quyết định sáng suốt, từ đó có thể chốt các thương vụ thành công.

* Lưu ý chung cho ngày 13/01: Ngày Đinh Hợi có Thủy khí vượng, do đó cả 3 con giáp nên mặc trang phục có tông màu xanh biển, đen hoặc xanh lá để gia tăng vận đỏ. Tuyệt đối tránh để các loại cây héo úa hay chết trước cửa để không làm ngăn cản dòng tài lộc đang chảy vào nhà. Ngoài ra, một tâm thế tự tin, một tinh thần lạc quan, vui vẻ sẽ là những yếu tố quan trọng mang đến thành công cho bạn. Và dù bạn có là con giáp nào thì cũng xin chúc bạn một ngày đại thắng!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.