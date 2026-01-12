Theo lịch âm dương, năm Ất Tỵ bắt đầu từ ngày 29/01/2025 và sẽ kết thúc vào ngày 16/02/2026 (Dương lịch). Từ ngày 17/02/2026, chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới Bính Ngọ.

Như vậy, chúng ta đang ở những tuần cuối cùng của năm âm lịch Ất Tỵ. Dưới đây là 5 con giáp may mắn nhất trong giai đoạn "nước rút" này. Nếu biết tận dụng cơ hội, nỗ lực hết mình, các con giáp này sẽ về đích viên mãn, đón một cái Tết giàu sang:

1. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu

Tử vi học có nói, tuổi Dậu sẽ là con giáp hưởng lợi lớn nhất từ năng lượng của năm Ất Tỵ. Càng về sát Tết, vận may của bạn càng bùng nổ. Nếu biết tận dụng thời cơ, nỗ lực hết mình và phát huy những lợi thế của bản thân, con giáp này sẽ gặt hái được những thành quả vô cùng quan trọng.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Con giáp tuổi Dậu sẽ dễ dàng nhận được những khoản thưởng Tết "khủng" hoặc lợi nhuận đột biến từ các phi vụ đầu tư ngắn hạn. Các dự án kinh doanh cuối năm đều mang về dòng tiền đều đặn, giúp họ có thể thoải mái mua sắm tài sản lớn mà không cần lo lắng về giá.

- Lời khuyên: Tuổi Dậu hãy tất toán nhanh các công việc còn dang dở để đón nhận lộc xuân Bính Ngọ 2026 một cách trọn vẹn.

2. Con giáp tuổi Sửu: Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu

Sự kiên trì của con giáp tuổi Sửu trong suốt năm qua sẽ được đền đáp xứng đáng vào thời điểm này. Sự giàu có của họ không đến từ những phi vụ đầu tư rủi ro, mà là từ những nỗ lực bền bỉ của họ trong suốt thời gian vừa qua.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Tài lộc mang tính bền vững, chủ yếu đến từ các nguồn thu chính thống (Chính Tài). Tuổi Sửu có khả năng được thăng chức hoặc tăng lương ngay trước thềm năm mới. Những người kinh doanh tự do sẽ thấy lượng đơn hàng tăng mạnh nhất trong năm.

- Lời khuyên: Con giáp tuổi Sửu hãy tiếp tục giữ vững phong độ và sự tỉ mỉ, uy tín của bạn sẽ mang lại những hợp đồng giá trị dài hạn cho năm sau.

3. Con giáp tuổi Thân: Lục Hợp: Tỵ - Thân

Nhờ mối quan hệ Lục Hợp với Thái Tuế năm Ất Tỵ, tuổi Thân sẽ là con giáp có một cái kết năm cực kỳ viên mãn, đón Tết Bính Ngọ trong sự dư dả, thịnh vượng.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Quý nhân phù trợ giúp con giáp tuổi Thân nhận được những khoản tiền bất ngờ từ người thân hoặc đối tác. Các vướng mắc về tài chính hoặc nợ nần trước đó sẽ được giải quyết êm đẹp. Bạn có vận may về "tài lộc từ xa", có thể là tiền gửi về từ người thân ở nước ngoài hoặc lợi nhuận từ kinh doanh trực tuyến.

- Lời khuyên: Tuổi Thân hãy mở rộng các mối quan hệ xã giao vì quý nhân của bạn thường xuất hiện trong các buổi họp mặt cuối năm.

4. Con giáp tuổi Thìn: Khởi sắc rực rỡ

Sau các năm hạn, tuổi Thìn sẽ là con giáp đón nhận luồng cát khí mạnh mẽ vào những tháng cuối năm Ất Tỵ. Hãy nắm bắt ngay thời cơ này để trở thành một trong những con giáp giàu có nhất, đón Tết Bính Ngọ trong sự giàu sang, viên mãn nhé.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Tài vận của con giáp này sẽ thăng hoa rực rỡ, tiền bạc đổ về túi từ nhiều nguồn khác nhau. Bạn có duyên với các hoạt động mua bán bất động sản hoặc trung gian thương mại. Khoản tích lũy cuối năm của tuổi Thìn sẽ tăng lên đáng kể, đủ để bạn chuẩn bị một cái Tết sung túc nhất.

- Lời khuyên: Mạnh dạn thực hiện các kế hoạch đầu tư hoặc mua sắm lớn mà bạn đã ấp ủ bấy lâu.

5. Con giáp tuổi Tỵ: Năm tuổi nhưng lộc vượng cuối năm

Dù là năm bản mệnh với nhiều áp lực, nhưng tuổi Tỵ lại là con giáp gặt hái được nhiều thành quả lớn vào giai đoạn sát Tết nhờ sự tỉ mỉ.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Con giáp này nhận được phần thưởng xứng đáng cho những vất vả và sự kiên cường trong suốt năm qua. Thu nhập đến từ khả năng quản lý dòng tiền thông minh. Đây là thời điểm bạn thu hồi được những khoản nợ cũ tưởng chừng đã mất.

- Lời khuyên: Giữ tinh thần lạc quan, "khổ tận cam lai", mọi sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp bằng túi tiền rủng rỉnh khi bước sang năm mới Bính Ngọ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.