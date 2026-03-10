Trong ngày thứ Ba, 10/3/2026, tức ngày 22/1 âm lịch, cục diện địa chi cho thấy đây là ngày Quý Mùi, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Ngày Mùi gặp năm Ngọ tạo thành Ngọ Mùi hợp Nhật Nguyệt (Lục hợp). Đây là cục diện "âm dương tương phối", rất có lợi cho việc xây dựng quan hệ, hòa giải xung đột và tìm kiếm sự đồng thuận. Trong công việc, điều này dự báo một ngày mà các kế hoạch dễ dàng nhận được sự ủng hộ từ cấp trên hoặc những người có tầm ảnh hưởng lớn.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp có vận trình tài lộc rực rỡ nhất cùng cách thức tối ưu hóa dòng tiền cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Ngọ: Lục hợp hanh thông

- Chi tiết tài lộc: Đây là ngày "đại cát" của tuổi Ngọ. Sự kết hợp Ngọ - Mùi (Lục hợp) tạo thành Hỏa cục vững chãi, mang lại nguồn thu từ công việc chính rất lớn cho con giáp này. Bản mệnh dễ gặp được đối tác "vàng" hoặc nhận được lời mời hợp tác béo bở, giúp tài khoản liên tục nảy số. Nếu biết phát huy các ưu điểm của mình, tuổi Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn.

(Ảnh minh họa)

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Ngọ nên chủ động chốt đơn hoặc ký kết vào giờ Ngọ (11h - 13h) để tăng thêm sự hanh thông và may mắn nhé. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể cân nhắc việc diện trang phục màu đỏ hoặc tím để kích hoạt tối đa năng lượng Hỏa đang cực vượng, giúp mọi việc suôn sẻ hơn.

2. Con giáp tuổi Mão: Tam hợp sinh tài

- Chi tiết tài lộc: Ngày Mùi nằm trong bộ Tam hợp Hợi - Mão - Mùi. Với con giáp tuổi Mão, đây là ngày "Thực thần sinh tài", tiền bạc tự tìm đến nhà, vô cùng may mắn và tốt đẹp, rất nên tận dụng. Đặc biệt những người làm nghề tự do, sáng tạo hoặc kinh doanh online sẽ có doanh thu đột biến, túi tiền rủng rỉnh hơn ngày thường.

- Cách tối ưu tài lộc: Con giáp tuổi Mão nên thực hiện các giao dịch tiền tệ về hướng Đông (hướng tài lộc của tuổi Mão). Bên cạnh đó, tuổi Mão có thể cân nhắc việc sử dụng ví tiền hoặc phụ kiện màu xanh lá để giữ tiền của không bị thất thoát, giúp tài lộc ở lại với họ lâu hơn.

3. Con giáp tuổi Hợi: Tam hợp lộc lá

- Chi tiết tài lộc: Cùng nằm trong bộ Tam hợp, tuổi Hợi gặp ngày Mùi sẽ có quý nhân là người lớn tuổi hoặc cấp trên chỉ điểm đường đi nước bước, đưa họ đến với thanfhc ông. Có thể nói, tài lộc của con giáp này sẽ đến từ việc đầu tư dài hạn hoặc được thừa kế, tặng quà có giá trị.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Hợi nên tránh tranh cãi, đặc biệt là vào buổi sáng. Ngoài ra, hãy trưng bày một vật phẩm bằng gốm sứ hoặc đá phong thủy màu trắng trên bàn làm việc để Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy (bản mệnh Hợi), giúp dòng tiền lưu thông thuận lợi, mọi việc sẽ hanh thông, trôi chảy hơn.

* Lưu ý chung: Trong phong thủy và tử vi, ngày Quý Mùi mang nạp âm Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương liễu) tượng trưng cho sự mềm mại, uyển chuyển nhưng cũng tiềm ẩn sự nhạy cảm. Do đó, các con giáp nên biết tận dụng sự linh hoạt, khéo léo trong giao tiếp để giải quyết xung đột thì sẽ thành công lớn. Nạp âm này rất phù hợp với các công việc cần sự uyển chuyển như truyền thông, ngoại giao hoặc kinh doanh online.

Dương Liễu Mộc bản chất là "mộc mềm", dễ bị tác động bởi môi trường bên ngoài và suy nghĩ quá nhiều (nội tâm phức tạp). Do đó, cần rèn luyện bản lĩnh vững vàng để tránh bị lôi kéo hoặc lung lay ý chí, dẫn đến những quyết định bất lợi.

Ngoài ra, các con giáp có thể cân nhắc việc sử dụng các màu thuộc hành Thủy (đen, xanh dương) để tương sinh và hành Mộc (xanh lá cây) để tương hợp. Những màu này giúp cân bằng năng lượng và thu hút may mắn.

Tóm lại, ngày Quý Mùi này, bộ ba Mão - Ngọ - Hợi chính là những người nắm giữ vận may tài chính lớn nhất nhờ vào cục diện Hợp (Tam hợp và Lục hợp) rất đẹp. Các con giáp nên bước vào ngày mới với tâm thế tự tin, tích cực để đem đến kết quả công việc cao nhất.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.