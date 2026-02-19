Trong ngày thứ Năm, 19/2/2026, tức ngày Mùng 3 Tết Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy đây là ngày Giáp Tý, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Đây là ngày có sự giao thoa mạnh mẽ giữa hành Mộc (Giáp) và hành Thủy (Tý), tạo nên cục diện "Thủy dưỡng Mộc" rất tốt cho sự sinh sôi, nảy nở của tài lộc. Giữa sự giao hòa của trời đất, có 3 con giáp "số đỏ" nhất ngày này, được hưởng trọn bộ Tam Hợp và Lục Hợp và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Thân (Tam Hợp: Thân – Tý – Thìn)

Tử vi học có nói, trong ngày Giáp Tý, do được Tam Hợp chống lưng, tuổi Thân là con giáp lộc lá bậc nhất khi gặp được quý nhân, giúp vận trình tài lộc của họ trở nên hanh thông rực rỡ sau những ngày bận rộn chúc Tết.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Tiền bạc của con giáp bản mệnh này đến từ sự nhạy bén và khả năng ứng biến tuyệt vời. Bạn dễ nhận được những khoản lì xì "khủng" từ cấp trên hoặc những đối tác lớn ngay trong các cuộc gặp gỡ đầu xuân. Đây cũng là ngày bạn có duyên với các trò chơi trúng thưởng hoặc nhận được tin vui về lợi nhuận đầu tư từ năm cũ đổ về nên hãy vui vẻ nắm bắt để nhận lộc xuân nhé.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Thân hãy ưu tiên mặc trang phục có màu Trắng hoặc Ánh kim (hành Kim sinh Thủy) để kích hoạt tối đa dòng chảy tiền bạc về túi của họ. Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc thực hiện việc khai bút hoặc lập kế hoạch kinh doanh vào Giờ Thìn (7h-9h) – khung giờ hội tụ đủ bộ Tam Hợp để "khóa" vận may của họ trong năm nay.

2. Con giáp tuổi Thìn (Tam Hợp: Thân – Tý – Thìn)

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Thìn sẽ là con giáp sẽ đón nhận một ngày Mùng 3 Tết đầy ắp lộc lá, niềm vui và sự ngưỡng mộ từ những người xung quanh.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Tài vận của con giáp này gắn liền với danh tiếng. Càng đi chúc Tết, giao lưu nhiều, tuổi Thìn càng thu hút được những cơ hội kiếm tiền mới cho năm Bính Ngọ. Những bế tắc tài chính trước đó sẽ được quý nhân là người lớn tuổi trong họ hàng tháo gỡ bằng những khoản hỗ trợ hoặc lời khuyên đắt giá.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Thìn hãy đặt một bao lì xì màu vàng bên trong có chứa một ít gạo và muối vào túi áo ngực bên trái khi đi chúc Tết. Hành động này giúp "giữ chân" tài lộc, đảm bảo tiền bạc chỉ có vào mà không có ra. Ngoài ra, con giáp này nên xuất hành theo hướng Chính Đông để đón Hỷ Thần.

3. Con giáp tuổi Sửu (Lục Hợp: Tý – Sửu)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu chính là con giáp Lục Hợp duy nhất trong ngày này, mang lại sự ổn định và phú quý bền vững cho họ trong những ngày đầu xuân.

- Tài lộc chi tiết: Tuổi Sửu không cần bôn ba mà lộc tự tìm đến nhà thông qua quà cáp, lời cảm ơn hoặc những khoản tiền "trả lễ" từ đối tác kinh doanh. Sự chân thành và uy tín của con giáp này trong suốt năm qua sẽ được đền đáp xứng đáng bằng những cơ hội làm ăn chắc chắn, mang lại lợi nhuận lâu dài ngay từ đầu năm mới.

(Ảnh minh họa)

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Sửu có thể thực hiện việc lau dọn lại bàn thờ nhẹ nhàng và thắp một nén nhang thơm vào Giờ Sửu (1h-3h sáng) hoặc Giờ Tý (23h-1h sáng) để kết nối năng lượng Lục Hợp. Để tăng cường vận khí, con giáp này có thể cân nhắc mang theo vật phẩm hình Tý hoặc Hợi bằng đá thạch anh bên mình.

* Lưu ý chung: Trong ngày Giáp Tý này, cả ba con giáp nên tận dụng tối đa các cuộc giao lưu đầu xuân để thắt chặt mối quan hệ với quý nhân, bởi đây chính là nguồn cơn mang lại các vận may tài chính bất ngờ cho họ trong năm mới. Tuy nhiên, hãy giữ tâm thế khiêm tốn và quản lý chi tiêu thông minh để tránh việc "vui quá đà" làm hao hụt nguồn năng lượng thịnh vượng vừa hấp thụ được.

Ngoài ra ngày Giáp Tý cực xung với tuổi Mậu Ngọ và Nhâm Ngọ. Nếu thuộc hai tuổi này, bạn nên hạn chế tranh cãi về chuyện tiền bạc và chú ý giữ gìn sức khỏe khi đi lại để bảo toàn lộc khí, giữ cho gia đình luôn an yên, vui vẻ và thuận hòa trong năm mới nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.