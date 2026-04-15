Tử vi chi tiết của người sinh năm Thìn-Tuất-Sửu-Mùi trong tháng 3 Âm lịch

Tháng 3 Âm lịch chầm chậm gõ cửa, mang theo những luân chuyển dời đổi của đất trời mà mắt thường chẳng thể nhìn thấu. Trong nhịp chảy trôi ấy, những người mang con giáp Thìn, Tuất, Sửu, Mùi lại rảo bước vào một khúc quanh mới của cuộc đời. Có người nhọc nhằn ươm mầm mong ngày hái quả, lại có người nếm trải chút chông chênh để thêm trân quý bình yên. Dưới lăng kính của chiêm tinh phương Đông, tháng Nhâm Thìn ẩn chứa những ẩn số nào cho công việc đang ấp ủ, túi tiền mồ hôi nước mắt và cả góc bếp nếp nhà của bốn con giáp này?

Tuổi Thìn: Đối diện với chính mình giữa những bộn bề

Bước vào tháng tuổi của chính mình, người tuổi Thìn dường như phải đối mặt với nhiều áp lực vô hình xô đẩy từ nhiều phía. Về mặt công việc, những ngày đầu tháng từ mùng 1 đến mùng 5 Âm lịch, bạn sẽ cảm thấy guồng quay hối hả đòi hỏi sự tập trung cao độ và đôi khi là sự nhẫn nhịn trước những ý kiến trái chiều của đồng nghiệp. Thay vì nóng nảy vội vã, bạn hãy cứ điềm tĩnh tháo gỡ từng nút thắt bởi thành quả sẽ mỉm cười vào giai đoạn giữa tháng. Câu chuyện tiền bạc lại là một nốt trầm cần chú ý khi những khoản chi tiêu không tên bất ngờ gõ cửa vào khoảng ngày 12 đến 15 Âm lịch.

Bạn cần cân nhắc thật kỹ trước khi vung tiền cho những món đồ xa xỉ hay những lời rủ rê đầu tư nghe có vẻ bùi tai nhưng đầy rủi ro rình rập. Chuyện tình duyên gia đạo của tuổi Thìn trong tháng này mang sắc thái bình lặng, đôi lúc có chút xa cách vì ai cũng mải mê với vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Những ngày cuối tháng, đặc biệt là ngày 25 hay 26, hãy dành thời gian nấu một bữa cơm ngon, sưởi ấm lại không gian gia đình để những yêu thương không bị nhạt nhòa theo năm tháng.

Tuổi Tuất: Biến động chực chờ, giữ tâm bất biến

Tháng Nhâm Thìn mang đến một cục diện tương xung mạnh mẽ khiến cuộc sống của người tuổi Tuất dường như lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn. Trên con đường sự nghiệp, bạn có thể vấp phải những chướng ngại vật ngoài dự kiến vào khoảng tuần thứ hai của tháng, đòi hỏi một tinh thần thép và sự nhạy bén để lách qua khe cửa hẹp. Đừng vội nản lòng nếu sếp chưa ghi nhận nỗ lực của bạn ngay, bởi sự kiên trì qua ngày 20 Âm lịch sẽ mở ra những cơ hội thăng tiến sáng sủa hơn.

Bức tranh tài lộc của tuổi Tuất tháng này khá ảm đạm, những khoản thu nhập phụ dường như chững lại trong khi hóa đơn vẫn đều đặn gửi về. Khoảng ngày mùng 8 và mùng 9 Âm lịch, bạn nên tránh cho vay mượn hay đứng tên bảo lãnh cho bất kỳ ai để phòng ngừa cảnh tiền mất tật mang. Về mặt tình cảm, sự mệt mỏi từ thương trường dễ khiến bạn mang bầu tâm sự nặng trĩu về nhà, buông những lời cáu gắt vô cớ với người thương. Thay vì cãi vã vào những ngày giữa tháng trăng tròn, hai bạn hãy chọn cách ngồi lại, bộc bạch những khó khăn đang ôm đồm để tìm thấy sự thấu cảm và điểm tựa vững chắc nơi nửa kia.

Tuổi Sửu: Âm thầm nỗ lực, gặt hái quả ngọt muộn màng

Với người tuổi Sửu, tháng 3 Âm lịch giống như một khúc sông chảy xiết ngầm dưới vẻ bề ngoài tĩnh lặng. Vận trình công việc đan xen giữa cơ hội và những cạm bẫy khó lường, đặc biệt là vào những ngày đầu tháng khi những dự án tưởng chừng trơn tru lại phát sinh lỗi nhỏ mấu chốt. Sự cẩn trọng, tỉ mỉ vốn có sẽ là chiếc phao cứu sinh giúp bạn vượt qua giai đoạn sóng gió này và ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên vào khoảng ngày 18, 19 Âm lịch.

Nguồn tài chính của tuổi Sửu có dấu hiệu khởi sắc nhẹ nhàng nhưng lại không đọng lại lâu trong túi. Bạn có lộc ăn uống hoặc nhận được những khoản tiền thưởng nho nhỏ vào ngày mùng 10 Âm lịch, nhưng ngay sau đó lại phải chi tiêu cho các mối quan hệ xã giao hoặc tu sửa đồ đạc trong nhà. Về khía cạnh gia đạo, tháng này mang đến nguồn năng lượng hàn gắn tuyệt vời cho những rạn nứt trước đó. Hãy tận dụng những ngày rằm để tổ chức một chuyến đi chơi ngắn ngày hoặc đơn giản là cùng nhau dọn dẹp lại không gian sống, bạn sẽ nhận ra tình thân chính là bến đỗ bình yên nhất sau bao giông bão cuộc đời.

Tuổi Mùi: Chậm mà chắc, bình yên đi qua giông bão

Người tuổi Mùi bước vào tháng 3 Âm lịch với một tâm thế khá thong dong và dường như mọi sự đều diễn ra đúng như quỹ đạo mà bạn đã sắp xếp. Công việc duy trì ở mức ổn định, không có những cú bứt phá ngoạn mục nhưng bù lại cũng chẳng có sóng gió nào có thể quật ngã bạn. Những ngày từ 21 đến 24 Âm lịch là thời điểm lý tưởng để bạn đề xuất ý tưởng mới hoặc triển khai các kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Chuyện tiền nong của tuổi Mùi trong tháng này khá rủng rỉnh, đủ để bạn trang trải cuộc sống và tự thưởng cho mình một món quà nhỏ sau những ngày tháng vất vả.

Nguồn thu chính đổ về đều đặn vào khoảng ngày mùng 5 và bạn có thể cân nhắc gửi tiết kiệm một khoản phòng thân. Tình duyên gia đạo của người tuổi Mùi nở rộ những bông hoa hạnh phúc ngọt ngào, những lời hỏi han ân cần mỗi buổi chiều tà chính là liều thuốc chữa lành mọi mỏi mệt. Tuy nhiên, vào những ngày thời tiết ẩm ương cuối tháng, bạn nên chú ý chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi trong nhà và dành thời gian tâm sự cùng con trẻ nhiều hơn để gắn kết tình thân thêm bền chặt.

