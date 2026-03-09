Tử vi 12 con giáp ngày 9/3: Mùi, Tuất, Dậu tài lộc rực rỡ, công việc làm đâu thắng đấy

1. Tuổi Tý

Sự nghiệp: Gặp cục diện Tương Xung, công việc có thể phát sinh những thay đổi bất ngờ hoặc áp lực từ cấp trên.

Tài lộc: Nên thận trọng trong chi tiêu, tránh các khoản đầu tư rủi ro cao trong ngày này.

Tình duyên: Dễ xảy ra mâu thuẫn do thiếu sự lắng nghe. Người độc thân nên cẩn trọng với những mối quan hệ mới đến quá nhanh.

2. Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Vận trình ổn định, bạn có khả năng giải quyết các vấn đề tồn đọng nhờ sự kiên trì.

Tài lộc: Có dấu hiệu khởi sắc nhẹ, có thể nhận được một khoản tiền nhỏ hoặc quà tặng.

Tình duyên: Gia đạo yên ổn, là thời điểm tốt để hâm nóng tình cảm lứa đôi.

3. Tuổi Dần

Sự nghiệp: Tiến triển thuận lợi, sự quyết đoán giúp bạn ghi điểm với đồng nghiệp.

Tài lộc: Tài lộc đổ về khá tốt, đặc biệt là với những người làm kinh doanh tự do.

Tình duyên: Mối quan hệ phát triển hài hòa, hai bạn tìm được tiếng nói chung trong các dự định tương lai.

4. Tuổi Mão

Sự nghiệp: Cần chú ý đến chi tiết nhỏ để tránh sai sót. Đừng quá nóng nảy khi thảo luận nhóm.

Tài lộc: Ở mức trung bình, nên tập trung vào công việc chính thay vì tìm kiếm các nguồn thu phụ không chắc chắn.

Tình duyên: Có thể gặp chút hiểu lầm, cần sự bao dung để giữ gìn hạnh phúc.

5. Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Nhờ Thiên Ấn nhập cục, bạn có cơ hội bứt phá, đặc biệt là những người làm trong cơ quan nhà nước hoặc quản lý.

Tài lộc: Thu nhập từ công việc chính (Chính Tài) tăng trưởng ổn định, hứa hẹn lợi nhuận đáng kể.

Tình duyên: Khá lý tưởng, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng tâm đầu ý hợp qua công việc.

6. Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Thể hiện được năng lực giỏi giang, được đánh giá cao về khả năng xử lý tình huống.

Tài lộc: Tài vận hanh thông, nguồn thu nhập dồi dào nhờ các dự án bên ngoài.

Tình duyên: Đào hoa nở rộ, bạn trở nên thu hút hơn trong mắt mọi người xung quanh.

7. Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Công việc bận rộn, áp lực đôi khi khiến bạn mệt mỏi. Cần giữ tinh thần tích cực để vượt qua.

Tài lộc: Khá thuận lợi, tiền bạc chi tiêu thoải mái nhưng vẫn nên có kế hoạch tiết kiệm.

Tình duyên: Sự nhiệt tình của bạn mang lại năng lượng tích cực cho nửa kia.

8. Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, bạn có quý nhân phù trợ nên khó khăn sớm được giải quyết.

Tài lộc: Tài chính dư dả, có thể nhận được tin vui về tiền bạc hoặc hợp đồng mới.

Tình duyên: Đón nhận nhiều tin vui, tình cảm gia đình gắn kết và ấm áp.

9. Tuổi Thân

Sự nghiệp: Làm ăn thuận lợi, các dự án hợp tác bắt đầu đem lại kết quả tích cực.

Tài lộc: Tiền bạc rủng rỉnh, là ngày tốt để thực hiện các giao dịch tài chính.

Tình duyên: Có sự thấu hiểu sâu sắc với đối phương, những lo lắng trước đây dần tan biến.

10. Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Thăng tiến rõ rệt, sự chăm chỉ của bạn trong suốt thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng.

Tài lộc: Có dấu hiệu gia tăng thu nhập đột biến, có thể là tiền thưởng hoặc lộc từ khách hàng.

Tình duyên: Cần dành thêm thời gian cho gia đình, tránh để công việc ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống cá nhân.

11. Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Vận trình công danh rộng mở, bạn tự tin thể hiện bản thân trong các cuộc họp quan trọng.

Tài lộc: Rực rỡ, tiền bạc đổ về từ nhiều nguồn khác nhau.

Tình duyên: Những mâu thuẫn cũ được hóa giải, tình cảm đôi lứa thêm phần nồng thắm.

12. Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Khám phá ra nhiều cơ hội mới, có khả năng mở rộng quy mô làm việc hoặc tìm kiếm đối tác tiềm năng.

Tài lộc: Có cơ hội mở rộng nguồn thu nhập, tiền bạc về túi nhiều hơn dự kiến.

Tình duyên: Một ngày bình yên và ngọt ngào bên người thân yêu

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!