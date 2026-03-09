Vượt qua Phú Quốc và Đà Lạt, thành phố này được khách quốc tế "chấm" hiếu khách nhất Việt Nam năm 2026

Thành phố liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng hiếu khách

Ngày 4/3, nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com công bố danh sách 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026 trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 14. Kết quả được tổng hợp từ hàng trăm triệu đánh giá thực tế của du khách trên toàn cầu.

Theo bảng xếp hạng năm nay, Hội An tiếp tục đứng đầu danh sách, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng như Phú Quốc hay Đà Lạt để trở thành thành phố được đánh giá hiếu khách nhất Việt Nam. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp phố cổ giữ vị trí này.

Hội An - Thành phố đứng đầu danh sách 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026. (Ảnh: VinWonders)

Theo đánh giá từ Booking.com, danh sách năm nay phản ánh bức tranh đa dạng của du lịch Việt Nam, từ phố cổ mang vẻ đẹp vượt thời gian, vùng núi hùng vĩ cho đến những bãi biển cát trắng trải dài. Dù mỗi nơi mang một màu sắc riêng, điểm chung khiến du khách nhớ mãi chính là sự thân thiện và chân thành của người dân địa phương.

Trong đó, Hội An tiếp tục ghi điểm nhờ không gian di sản được bảo tồn gần như nguyên vẹn cùng nhịp sống chậm rãi đặc trưng. Phố cổ này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1999 và từ lâu đã trở thành một trong những điểm đến mang tính biểu tượng của du lịch Việt Nam.

Du khách quốc tế thường nhắc đến những con phố nhỏ rực rỡ đèn lồng, các ngôi nhà cổ sơn vàng đặc trưng cùng sự giao thoa văn hóa Đông – Tây hình thành qua nhiều thế kỷ. Bên cạnh cảnh quan, chính sự thân thiện của cộng đồng địa phương cũng là yếu tố khiến nhiều du khách cảm thấy dễ chịu khi lưu trú tại đây.

Hội An tiếp tục ghi điểm nhờ không gian di sản được bảo tồn gần như nguyên vẹn cùng nhịp sống chậm rãi đặc trưng. (Ảnh: HoianWorldHeritage)

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, cho biết một điểm đến không chỉ được định nghĩa bởi phong cảnh hay di sản văn hóa mà còn bởi con người nơi đó.

"Những người đang gìn giữ từng nếp nhà cổ ở Hội An, cộng đồng địa phương thân thiện tại Mai Châu hay Hà Giang đã tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách, ngay cả khi họ đã kết thúc chuyến đi", ông nói.

Nhiều điểm đến nổi tiếng của Việt Nam góp mặt

Sau Hội An, Mai Châu (Hòa Bình) đứng thứ hai trong danh sách. Nơi đây nổi tiếng với khung cảnh núi rừng thanh bình, các bản làng của người Thái cùng mô hình du lịch cộng đồng phát triển mạnh trong nhiều năm qua.

Đứng thứ ba là Cù Lao Thu, tên gọi hành chính của đảo Phú Quý (Bình Thuận). Hòn đảo này vài năm gần đây trở thành điểm du lịch được nhiều du khách trẻ tìm đến nhờ vẻ đẹp hoang sơ, nước biển trong xanh và nhịp sống yên bình.

Đứng thứ ba là Cù Lao Thu, tên gọi hành chính của đảo Phú Quý (Bình Thuận). (Ảnh: iVivu)

Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng gồm Ninh Bình, Hà Giang, Côn Đảo, Phong Nha, Đà Lạt, Phú Quốc và Cao Bằng. Danh sách trải dài từ miền núi phía Bắc đến các vùng biển đảo, phản ánh sự đa dạng về cảnh quan cũng như trải nghiệm du lịch tại Việt Nam.

Việc nhiều địa phương quen thuộc của du khách quốc tế như Đà Lạt hay Phú Quốc góp mặt trong bảng xếp hạng cho thấy sức hút ổn định của các điểm đến này. Tuy nhiên, năm nay họ vẫn đứng sau Hội An trong tiêu chí "hiếu khách".

Hơn 370 triệu đánh giá của du khách toàn cầu

Traveller Review Awards là giải thưởng thường niên của Booking.com nhằm ghi nhận những đối tác trong ngành du lịch có chất lượng dịch vụ tốt. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên hơn 370 triệu đánh giá đã được xác thực từ du khách trên toàn thế giới.

Năm 2026, giải thưởng vinh danh các đối tác du lịch tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cơ sở lưu trú, dịch vụ thuê xe và đơn vị đưa đón sân bay.

Du khách quốc tế thường nhắc đến những con phố nhỏ rực rỡ đèn lồng, các ngôi nhà cổ sơn vàng đặc trưng cùng sự giao thoa văn hóa Đông – Tây hình thành qua nhiều thế kỷ. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Riêng tại Việt Nam, hơn 13.000 cơ sở lưu trú được trao Traveller Review Award, cho thấy mức độ hài lòng ngày càng cao của du khách đối với dịch vụ du lịch trong nước.

Theo Booking.com, khách sạn truyền thống vẫn là loại hình được du khách đánh giá cao nhất tại Việt Nam, với hơn 5.000 đơn vị được vinh danh. Tiếp theo là căn hộ du lịch, homestay, căn hộ khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng.

Xu hướng này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của du khách trong việc tìm kiếm các không gian lưu trú độc đáo, mang đậm bản sắc địa phương thay vì những trải nghiệm quá tiêu chuẩn hóa.

Bên cạnh cảnh quan, chính sự thân thiện của cộng đồng địa phương cũng là yếu tố khiến nhiều du khách cảm thấy dễ chịu khi lưu trú tại đây. (Ảnh: IVivu)

Trên phạm vi toàn cầu, loại hình căn hộ du lịch hiện là lựa chọn được đánh giá cao nhất, tiếp đến là nhà nghỉ dưỡng và khách sạn truyền thống. Các chuyên gia cho rằng điều này cho thấy du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm cá nhân hóa và du lịch bền vững.

Với việc tiếp tục đứng đầu danh sách điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam năm 2026, Hội An một lần nữa khẳng định sức hút đặc biệt của mình trên bản đồ du lịch quốc tế không chỉ nhờ cảnh quan hay di sản, mà còn bởi sự thân thiện của con người nơi phố cổ.

Theo Booking, VnExpress, Dân trí