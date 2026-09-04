Tử vi 12 con giáp ngày 4/9/2026 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.

1. Tuổi Tý

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi nhờ sự nhanh nhạy và linh hoạt. Mối quan hệ hợp tác với đồng nghiệp khăng khít, tạo tiền đề tốt cho các dự án sắp tới.

Tài lộc: Nguồn thu nhập ổn định. Nhờ biết cách chi tiêu hợp lý, bạn hoàn toàn làm chủ tình hình tài chính cá nhân.

Tình duyên: Tình cảm êm đẹp và lãng mạn. Người độc thân có thể bất ngờ nhận được tín hiệu tích cực từ người mà mình thầm thương.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Công việc diễn ra đều đặn, không gặp rào cản lớn. Tính cẩn thận giúp bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tài lộc: Tài lộc duy trì ở mức trung bình. Hãy tập trung vào việc quản lý dòng tiền hiện có thay vì mạo hiểm đầu tư lớn.

Tình duyên: Mối quan hệ lứa đôi ấm áp. Bạn và nửa kia luôn có sự đồng điệu và sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn.

Tuổi Dần

Sự nghiệp: Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Bạn tràn đầy năng lượng sáng tạo, dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật để khẳng định vị thế.

Tài lộc: Vận tài chính khởi sắc dạt dào. Người kinh doanh có thể thu về lợi nhuận khả quan nhờ bắt trọn cơ hội tốt.

Tình duyên: Đường tình duyên hanh thông. Các cặp đôi có cơ hội hâm nóng tình cảm, người độc thân thu hút nhiều đối tượng tiềm năng.

Tuổi Mão

Sự nghiệp: Cần hết sức kiềm chế sự nóng nảy để tránh xung đột với đồng nghiệp hay đối tác. Giữ thái độ bình tĩnh sẽ giúp công việc trôi chảy hơn.

Tài lộc: Tử vi nhắc nhở nên thận trọng trong các giao dịch tiền bạc. Không nên cho vay mượn hay quyết định đầu tư chớp nhoáng.

Tình duyên: Dễ xảy ra những tranh cãi nhỏ do bất đồng quan điểm. Sự nhường nhịn và lắng nghe là chìa khóa tháo gỡ khúc mắc.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Vận trình công danh rộng mở. Tinh thần dám nghĩ dám làm mang lại những thành tích vượt ngoài kỳ vọng.

Tài lộc: Tài lộc vượng phát, tiền bạc đổ về dồi dào từ nhiều nguồn khác nhau giúp tâm trạng bạn vô cùng phấn chấn.

Tình duyên: Người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp trong mắt người khác giới nhờ sự tự tin và cởi mở.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Công việc có thể phát sinh một vài rắc rối nhỏ ngoài dự kiến. Cần giữ vững bản lĩnh để xử lý từng vấn đề một cách chu đáo.

Tài lộc: Tài chính tạm thời chững lại. Nên cân đối ngân sách và ưu tiên cho những khoản chi thực sự cần thiết.

Tình duyên: Tránh mang áp lực công việc về nhà. Hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm và chăm sóc người thân.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Tiến trình công việc hanh thông nhờ tinh thần trách nhiệm cao và sự chủ động. Nhiều ý tưởng mới được triển khai hiệu quả.

Tài lộc: Vận may tiền bạc mỉm cười, bạn có thể nhận được thưởng hoặc có thêm nguồn thu từ công việc phụ.

Tình duyên: Mối quan hệ lứa đôi hòa thuận. Bạn và người ấy luôn hỗ trợ và là chỗ dựa vững chắc cho nhau.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Được Quý Nhân nâng đỡ, công việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Các kế hoạch hợp tác kinh doanh đều gặt hái kết quả tốt.

Tài lộc: Tài vận rực rỡ, tiền bạc rủng rỉnh. Người làm ăn buôn bán gặp ngày đắt hàng, thu nhập tăng vọt.

Tình duyên: Gia đạo êm ấm, tình yêu lứa đôi thăng hoa. Cả hai biết trân trọng và vun vén cho hạnh phúc hiện tại.

Tuổi Thân

Sự nghiệp: Cần tập trung cao độ, tránh tâm lý lơ đễnh dẫn đến những sai sót không đáng có. Kiểm tra kỹ lưỡng các tài liệu trước khi ký kết.

Tài lộc: Tài chính ở mức bình ổn. Bạn nên duy trì kế hoạch tích lũy an toàn thay vì tham gia các phi vụ đầu tư rủi ro.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có dấu hiệu trầm lắng. Người độc thân nên chủ động mở lòng hơn để đón nhận tình yêu mới.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Sự nghiệp khởi sắc rõ rệt. Tư duy sắc bén và tác phong chuyên nghiệp giúp bạn nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên.

Tài lộc: Tiền bạc gia tăng, nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra. Bản mệnh kiểm soát tốt thu chi nên tài chính rất dồi dào.

Tình duyên: Vận đào hoa vượng. Người độc thân thu hút sự chú ý của nhiều người, các cặp đôi tận hưởng những giây phút ngọt ngào.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Công việc duy trì ở mức ổn định. Sự kiên trì và kỷ luật giúp bạn hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

Tài lộc: Thu nhập ổn định, chi tiêu hợp lý giúp bạn luôn duy trì được sự chủ động trong tài chính.

Tình duyên: Tình cảm bền chặt và sâu sắc. Hai bạn ngày càng thấu hiểu và biết hy sinh vì nhau hơn.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Vận trình tiến triển khả quan, tuy nhiên cần đề phòng sự cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ.

Tài lộc: Tài chính có bước chuyển biến tích cực nhẹ. Quản lý chi tiêu khéo léo sẽ giúp bạn luôn có khoản tích lũy dự phòng.

Tình duyên: Cần chú ý giao tiếp nhẹ nhàng để tránh hiểu lầm không đáng có giữa hai người. Một buổi hẹn hò ấm áp sẽ giúp hàn gắn tình cảm.

* Thông tin bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!