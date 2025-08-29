Tử vi 12 con giáp ngày 29/8: Mùi, Hợi, Tỵ vượng tài lộc, thu nhập tăng đáng kể

Tuổi Tý

Công việc có chút trở ngại vì có hiềm khích với những người đồng nghiệp xung quanh mình làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn. Hôm nay ngoài việc điều chỉnh tâm trạng làm việc, tích cực và chủ động hơn thì người tuổi Tý không cần lo lắng điều gì khác.

Nếu bạn đang có tình cảm với đối phương thì hôm nay rất thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, ước hẹn, đối với người độc thân thì không nên đi tìm, khi duyên đến thì khắc từ tìm tới mình. Tài lộc hôm nay của bạn đang có dấu hiệu giảm sút, vì thế không nên vung tiền quá trán nhé!

Tuổi Sửu

Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Cần phải có sự khéo léo, luồn lách mới có thể tạm ổn, không nên có sự đương đầu thái quá không tốt. Tài lộc hôm nay của bạn khá vượng, bạn có thể thoải mái mua sắm những thứ mình thích mà không cần phải tính toán nhiều.

Hôm nay, mọi chuyện tình cảm của 2 bạn có nguy cơ tan vỡ bởi sự cố chấp không ai chịu nhường nhịn. Nếu như không muốn mọi chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình thì bạn cần phải chủ động nhường nhịn đối phương nhé.

Tuổi Dần

Hôm nay công việc của người tuổi Dần cũng bị ảnh hưởng phần nào bởi tâm trạng. Làm việc gì cũng không may mắn và thuận lợi bạn dễ dàng nổi nóng và khó chịu với mọi người. Hãy bình tĩnh và khoan dung hơn với mọi người, nghiêm khắc hơn với bản thân, bạn sẽ thấy mọi sự dễ dàng hơn rất nhiều.

Không nên để mình bị lôi cuốn vào những công việc lớn lao, quyết định nhanh chóng sẽ có hại. Tài lộc trung bình, hao tốn về mua sắm, di chuyển, có lộc ăn uống. Có rắc rối nhỏ trong vấn đề di chuyển hoặc chờ đợi chậm chạp. Hôm nay chuyện tình cảm của vợ chồng bạn trở nên lạnh nhạt. Do bận rộn với công việc, khi rảnh rỗi cũng lại mải mê với những thú vui cho nên 2 người ngày càng xa lánh nhau hơn.

Tuổi Mão

Việc gì cũng có giới hạn của nó tuổi Mão nhé, không nên cưỡng cầu dù là công việc hay tình cảm, đã đến lúc phải thay đổi hoặc đi đến sự kết thúc. Trong việc giao thiệp quan hệ nên dè dặt không như ý mình mong muốn. Nếu có tiệc tùng thì cũng gặp sự trắc trở, người khác xen vào.

Điểm cần lưu ý nhất là sức khỏe, đặc biệt là nam giới. Những người có thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia nên đi kiểm tra sức khỏe và lên kế hoạch cai từ từ. Những thứ độc hại này ảnh hưởng mạnh tới phổi và thận của bạn.

Tuổi Thìn

Ngày không nên mưu sự hoặc tiến hành công việc sẽ gặp nhiều khó khăn, sẽ có nhiều áp lực do người và hoàn cảnh gây nên. Có sự đáo hạn, hẹn ước, định kỳ, tiệc tùng, đình đám nên bị hao tốn tiền của.

Trong quan hệ tình cảm có chút trầm lắng thời gian qua và đây là thời điểm mà bạn nên cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình và chuyện riêng tư hơn, đừng để xa mặt cách lòng hay tình yêu có cảm giác bị lạnh nhạt.

Tuổi Tỵ

Nhờ sự hỗ trợ của sao Nguyệt Giải nên hôm nay tuổi Tỵ đầu óc hanh thông, đưa ra các quyết định sáng suốt, được mọi người ủng hộ và ngưỡng mộ nên sự nghiệp thuận lợi. Tài vận hanh thông và có tin tốt lành về thu nhập gia tăng. Về sức khỏe, do ngày Kim Thổ ngũ hành xung khắc nên dễ bề gây ra sự khó chịu, uể oải, mệt mỏi.

Dành thời gian bên gia đình là cách để bạn có được ngày mới trọn vẹn và ý nghĩa. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ.

Tuổi Ngọ

Sự bực bội của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay sẽ bột phát sớm bởi bạn tự tạo cho mình áp lực nên khi hiệu quả không tốt như kỳ vọng đã sinh ra bực bội. Bói tử vi hôm nay cho thấy bạn không chỉ gặp trục trặc trong công việc mà còn cả chuyện riêng tư. Do đó, hôm nay là một ngày được dự báo là khá sóng gió với bạn đấy.

Hôm nay bớt một chuyện tốt hơn là thêm một chuyện. Tránh chuyện thị phi tranh cãi, nên hòa hoãn, nhường nhịn. Phương diện tình cảm của bản mệnh hôm nay Ngũ hành tương sinh và thêm có quý nhân Tam hợp nên chuyện tình cảm được nở hoa, tình yêu chín muồi để các bạn bắt đầu nghĩ tới kế hoạch lâu dài hơn.

Tuổi Mùi

Vận trình của những người tuổi Mùi hôm nay có phần khởi sắc hơn. Công việc diễn ra thuận lợi nhờ có Tam Hợp cục trợ giúp. Bạn có thể phát huy tối đa khả năng lãnh đạo của mình, đưa cả tập thể đi lên, gặt hái được thành tích đáng nể. Những việc đã có dự tính hoặc đang tiến hành thì cứ tiếp tục.

Nếu thấy có tài lộc bất ngờ thì nên dừng lại đừng tham lam quá. Con đường tình cảm ngày càng thuận lợi. Nhân duyên tốt lành, hai bạn được sống và tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu.

Tuổi Thân

Chính Ấn xuất hiện giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp của những người tuổi Thân. Nếu như bạn muốn tiến xa hơn nữa thì hãy nhân cơ hội này để chứng tỏ năng lực của bản thân mình trước tập thể nhé. Hơn nữa, năng lực kiếm tiền của bạn trong ngày cũng khá tốt đấy. Chuyện tình cảm đôi lứa diễn ra không đúng theo ý muốn của bạn.

Bạn có cảm nhận sâu sắc rằng đối phương không có cảm tình với mình. Tuy nhiên, giai đoạn đầu nào chẳng có gian nan, vất vả, điều quan trọng là bạn phải kiên trì, tình yêu chỉ đến với những người luôn cố gắng tới cùng mà thôi. Cần đề phòng những rủi ro bất trắc liên quan đến sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu hôm nay cần phải đề phòng họa thị phi. Những chuyện liên quan đến công việc bạn cần cẩn thận, nên làm việc tập trung, có trách nhiệm, hạn chế tối đa tình trạng xảy ra sai sót khiến cho người khác có cơ hội bắt lỗi bạn nhé.

Phương diện tình cảm gặp phải nhiều sóng to gió lớn, tuy chỉ vì một hiểu lầm nhỏ nhưng mà đôi bên lại xảy ra tranh cãi lớn. Những người đã có gia đình thấy vô cùng mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình, còn ai đang trong giai đoạn yêu đương cũng gặp nhiều rắc rối không thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Tuổi Tuất

Hôm nay vận mệnh của những người tuổi Tuất không thuận lợi bởi tài lộc ra đi một cách nhanh chóng. Bản mệnh nên cẩn thận hơn, tập trung sức chú ý nhiều hơn khi xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính.

Không những vậy mà trong ngày còn có sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ mang tới điềm báo họa huyết quang. Bản mệnh cần thận trọng mỗi khi sử dụng các đồ vật sắc nhọn như là dao kéo. Mỗi khi đi ra đường cũng cần đi đứng cẩn thận để tránh tai nạn xảy ra bất ngờ.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi có nhiều phúc khí nên thường hay gặp được may mắn trong cuộc sống. Trong ngày hôm nay, bạn sẽ đón nhận được nhiều tin vui, cơ hội làm ăn liên tục tìm đến, tuy có thể vất vả một chút nhưng hứa hẹn sẽ góp phần tạo bước đột phá lớn trong tương lai.

Tình cảm của bạn duy trì ở mức ổn định, không có nhiều điều đáng chú ý hay bất ngờ trong ngày hôm nay.

* Thông tin mang tính tham khảo.