Top 10 cao thủ mạnh nhất Thần Điêu Đại Hiệp: Hoàng Dung xếp cuối, người đứng đầu bị Kim Dung "che giấu"

Bàn luận về Ngũ Tuyệt và những cao thủ khác

Toàn bộ Thần Điêu Đại Hiệp xoay quanh chữ "tình", kể về câu chuyện tình yêu đầy bi thương nhưng cũng không kém phần lãng mạn của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Mặc dù vậy, Thần Điêu Đại Hiệp vẫn là một tiểu thuyết võ hiệp. Vì thế, sau khi Dương Quá và Tiểu Long Nữ trùng phùng ở dưới đáy Tuyệt Tình cốc, Kim Dung đã chuyển hướng cốt truyện sang việc bảo vệ đất nước.

Toàn bộ Thần Điêu Đại Hiệp kể về câu chuyện tình yêu đầy bi thương nhưng cũng không kém phần lãng mạn của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. (Ảnh: Sohu)

Sau khi Dương Quá dùng đá bắn chết Đại Hãn Mông Kha của Mông Cổ, tất cả các anh hùng cùng nhau lên đỉnh Hoa Sơn để tiến hành Hoa Sơn luận kiếm lần thứ ba. Do cùng nhau chiến đấu, đẩy lùi quân Mông Cổ xâm lược, họ được xem là những người bạn cùng vào sinh ra tử. Chính vì là chiến hữu, Dương Quá và những người khác không tỷ thí võ công trên đỉnh Hoa Sơn. Thay vào đó, dưới sự sắp xếp của Hoàng Dung, một bản danh sách Ngũ Tuyệt mới ra đời, gồm: Trung Ngoan Đồng Chu Bá Thông, Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Cuồng Dương Quá, Nam Tăng Nhất Đăng đại sư, Bắc Hiệp Quách Tĩnh. Sau đó, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ rời khỏi Hoa Sơn, đánh dấu sự kết thúc cho tác phẩm võ hiệp đầy lôi cuốn này.

Tuy nhiên, theo Sohu và Sina, độc giả vẫn luôn muốn biết nếu được thực sự chiến đấu so tài, ai mới là cao thủ mạnh nhất trong Thần Điêu Đại Hiệp?

10 cao thủ mạnh nhất Thần Điêu Đại Hiệp

10. Hoàng Dung

Độc giả từng theo dõi Anh Hùng Xạ Điêu đều biết rằng, Hoàng Dung đã có được toàn bộ Cửu Âm Chân Kinh từ thời Xạ Điêu cùng với Quách Tĩnh. Tuy nhiên, vì Hoàng Dung quá thông minh, Kim Dung "buộc phải" làm suy yếu võ công của nàng. Nếu không, với Cửu Âm Chân Kinh và mưu lược, ai có thể địch lại nàng?

Hoàng Dung đã có được toàn bộ Cửu Âm Chân Kinh từ thời Xạ Điêu cùng với Quách Tĩnh. (Ảnh: Sohu)

Do đó, Kim Dung liên tục để Hoàng Dung gặp phải những tình huống khó khăn. Khi mang thai, võ công của Hoàng Dung giảm sút đáng kể. Ngay cả sau khi sinh Quách Tương và Quách Phá Lỗ, Hoàng Dung cũng chỉ có thể dựa vào mưu kế để đánh bại Lý Mạc Sầu. Vì vậy, Hoàng Dung chỉ có thể xếp cuối cùng trong top 10 cao thủ Thần Điêu.

9. Công Tôn Chỉ

Âm Dương Đảo Loạn Đao Pháp và công phu điểm huyệt của Công Tôn Chỉ rất lợi hại. (Ảnh: Sohu)

Âm Dương Đảo Loạn Đao Pháp và công phu điểm huyệt của Công Tôn Chỉ rất lợi hại. Ngay cả Dương Quá và Tiểu Long Nữ hợp sức cũng không thể đánh bại ông ta. Nếu không phải Cừu Thiên Xích phá giải được điểm huyệt của Công Tôn Chỉ, ông ta vẫn có thể tiếp tục hoành hành ở Tuyệt Tình Cốc.

8. Cừu Thiên Nhận

Võ công của Cừu Thiên Nhận quả thực không thể xem thường. (Ảnh: Sohu)

Là một trong những cao thủ chỉ đứng sau Ngũ Tuyệt thời Xạ Điêu, võ công của Cừu Thiên Nhận quả thực không thể xem thường. Sau khi quy y cửa Phật, võ công của ông ta càng thêm tiến bộ. Điển hình như tình tiết Kim Luân Pháp Vương sau khi luyện thành thần công quay trở lại, vẫn phải mất một ngày một đêm mới có thể giết chết Cừu Thiên Nhận.

7. Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ tuy là nữ chính nhưng chỉ xếp thứ 7 trong top 10 cao thủ. (Ảnh: Sohu)

Tiểu Long Nữ tuy là nữ chính của Thần Điêu, nhưng chỉ xếp thứ 7 trong top 10 cao thủ. Lý do rất đơn giản, tuyệt kỹ Song Kiếm Hợp Bích của Tiểu Long Nữ tuy tinh diệu, nhưng nội công của nàng lại chưa đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Nếu gặp phải đối thủ có nội công thâm hậu, e rằng mũi kiếm của Tiểu Long Nữ chưa kịp chạm vào đối phương đã bị nội lực của đối phương đánh gãy.

6. Hoàng Dược Sư

Võ công của Hoàng Dược Sư và Nhất Đăng đại sư ngang tài ngang sức. (Ảnh: Sohu)

Là một trong số Ngũ Tuyệt thời Xạ Điêu, võ công của Hoàng Dược Sư và Nhất Đăng đại sư ngang tài ngang sức. Mặc dù Hoàng Dược Sư và Nhất Đăng đại sư đã nghiên cứu võ học nhiều năm, am hiểu võ học hơn hậu bối, nhưng cả hai đều đã gần trăm tuổi. Vì vậy, Hoàng Dược sư chỉ được xếp hạng thứ 6.

5. Nhất Đăng đại sư

Cũng tương tự như Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng đại sư ở thời Thần Điêu đã cao tuổi. (Ảnh: Sohu)

Cũng tương tự như Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng đại sư ở thời Thần Điêu đã cao tuổi. Vì thế, dù tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ của ông nổi tiếng khắp giang hồ nhưng Nhất Đăng đại sư cũng chỉ được xếp thứ 5 trong top 10 cao thủ Thần Điêu.

4. Chu Bá Thông

Chu Bá Thông có tuổi đời tương đương với Hoàng Dược Sư và Nhất Đăng đại sư. (Ảnh: Sohu)

Chu Bá Thông có tuổi đời tương đương với Hoàng Dược Sư và Nhất Đăng đại sư. Tuy nhiên, Chu Bá Thông tính tình ngây thơ, vô lo vô nghĩ, lại ở Bách Hoa Cốc ăn mật ong và phục linh. Khi Dương Quá dẫn Quách Tương đến Bách Hoa Cốc, Dương Quá kinh ngạc phát hiện tóc và râu của Chu Bá Thông đã chuyển từ trắng sang đen. Có thể thấy, nếu Chu Bá Thông giao đấu quyết liệt với Nhất Đăng đại sư và Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông dường như đang trẻ lại có lẽ sẽ thắng cả hai.

3. Kim Luân Pháp Vương

Kim Luân Pháp Vương là quốc sư Mông Cổ, đồng thời cũng là một kỳ tài võ học hiếm có. (Ảnh: Sohu)

Kim Luân Pháp Vương là quốc sư Mông Cổ, đồng thời cũng là một kỳ tài võ học hiếm có. Chỉ trong 16 năm, ông ta đã luyện Long Tượng Bàn Nhược Công đến tầng thứ 10, toàn lực đánh ra có sức mạnh của mười rồng mười voi. Trong trận chiến ở Tuyệt Tình cốc, cú đấm của Kim Luân Pháp Vương vô cùng mạnh mẽ. Nhất Đăng đại sư chỉ có thể dùng Nhất Dương Chỉ để tấn công từ xa, không dám giao đấu trực tiếp với ông ta.

Chu Bá Thông cũng vậy, ông cũng không dám đối đầu trực diện với Long Tượng Bàn Nhược Công của Kim Luân Pháp Vương, mà chỉ có thể dùng Không Minh Quyền để hóa giải đòn đáng sợ của ông ta.

2. Dương Quá

Dương Quá là nam chính của Thần Điêu Đại Hiệp, sở hữu ngộ tính cực cao. (Ảnh: Sohu)

Dương Quá là nam chính của Thần Điêu Đại Hiệp, sở hữu ngộ tính cực cao, bất kỳ môn võ thuật nào dù khó đến đâu đối với chàng đều trở nên dễ dàng. Năm 20 tuổi, chàng đã tinh thông võ học của rất nhiều môn phái. Đến năm 36 tuổi, chàng lại tự sáng tạo ra một môn chưởng pháp gọi là Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng. Chỉ cần Dương Quá thi triển thành công Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, cho dù là cao thủ đương thời như Kim Luân Pháp Vương cũng không thể đỡ nổi ba chiêu hai thức. Tuy nhiên, năm 20 tuổi, Dương Quá đã bị Quách Phù chặt đứt một cánh tay. Vì vậy, Dương Quá chỉ có thể dừng ở vị trí thứ 2.

1. Quách Tĩnh

Võ công của Quách Tĩnh có Giáng Long Thập Bát Chưởng cực kỳ lợi hại, Cửu Âm Chân Kinh lấy nhu khắc cương. Quách Tĩnh trải qua nhiều năm khổ luyện, đã có thể dung hợp Giáng Long Thập Bát Chưởng và Cửu Âm Chân Kinh làm một, trở thành người duy nhất trong thời đại Thần Điêu có thể cương nhu cùng tồn tại.

Thêm vào đó, Quách Tĩnh còn có tuyệt kỹ Song Thủ Hỗ Bác và Thiên Cương Bắc Đẩu Trận có thể phân thân thành hai thậm chí là bảy người. Dương Quá chỉ còn một tay, nếu giao đấu với Quách Tĩnh, làm sao có thể là đối thủ của ông?

Võ công của Quách Tĩnh có Giáng Long Thập Bát Chưởng cực kỳ lợi hại, Cửu Âm Chân Kinh lấy nhu khắc cương. (Ảnh: Sohu)

Trong nguyên tác, khi Quách Tĩnh xông vào doanh trại Mông Cổ giải cứu anh em họ Võ, chỉ một mình ông đã có thể thi triển Thiên Cương Bắc Đẩu Trận, khiến Kim Luân Pháp Vương và Mông Cổ tam kiệt không thể bắt được bóng. Ông còn thành công đưa Dương Quá đang có ý đồ xấu trở về thành Tương Dương.

Dù vậy, Kim Dung đã xác lập Dương Quá là nhân vật chính của Thần Điêu nên để Quách Tĩnh không cướp mất hào quang của Dương Quá, dù là đại chiến Tuyệt Tình Cốc hay khi đấu với Kim Luân Pháp Vương ở thành Tương Dương, Kim Dung đều không để Quách Tĩnh trực tiếp ra tay. Nếu không, Dương Quá có thể đánh bại Kim Luân Pháp Vương, bắn chết Mông Kha, thì Quách Tĩnh sao lại không thể?

Tóm lại, người đứng đầu top 10 cao thủ Thần Điêu không ai khác chính là Quách Tĩnh, Dương Quá chỉ có thể xếp sau ông. Còn Âu Dương Phong và Hồng Thất Công vì đã cùng nhau tạ thế ở đầu truyện Thần Điêu nên không được xếp hạng trong danh sách này.

Theo Sohu, Sina, 163