Tử vi 12 con giáp ngày 15/9: Tý vận đỏ như son, Thìn tiền bạc rủng rỉnh

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp ngày 15/9, tuổi Tý trong ngày sẽ có ánh mặt trời soi sáng, như rừng cây vươn mình đón ánh nắng. Những cơ hội mới liên tiếp xuất hiện, bản mệnh cần nhanh chóng nắm bắt để tạo bước tiến vững chắc cho chính bản thân mình. Nhân duyên vượng còn giúp cho mệnh chủ có thể gặp được tri âm tri kỉ bất ngờ đấy.

Với những người đã có đôi có cặp, chuyện tình yêu sẽ mang tới một nguồn sinh khí mới, dù đã yêu nhau lâu nhưng mà cảm giác lúc nào cũng như thuở ban đầu.

Tài chính có phần bất ổn, không chỉ những khoản chính đáng mà những khoản trời ơi đất hỡi cũng bỗng nhiên tìm đến khiến túi tiền của bạn eo hẹp tới mức không thể eo hẹp hơn.

Tuổi Sửu

Sức khỏe ổn định tuy nhiên nền tảng thể lực của bạn lại không tốt. Do đó nếu có nhiều thời gian rảnh rỗi, bạn nên tích cực đi tập thể dục đều đặn, có thể kết hợp với việc đưa bố mẹ hoặc là con nhỏ theo cùng để vừa gắn kết gia đình vừa khỏe khoắn hơn.

Trong công việc bạn có ý tưởng, có sáng kiến nên rất nhanh có thể bắt tay vào thực hiện nhưng trong quá trình sẽ phát sinh không ít rắc rối khiến tiến độ bị chậm trễ, đòi hỏi bản mệnh phải năng động và học hỏi thêm.

Trong tình cảm, bạn cần phải giữ vững lý trí của mình, đừng nên mù quáng quá nếu không sẽ phải phải chịu nhiều hậu quả nặng nề. Tình yêu muốn lâu bền cần phải có sự giao thoa với nhau. Nếu bạn nhiệt tình mà đối phương thờ ơ thì hãy xem xét lại nhé.

Tuổi Dần

Công việc, sự nghiệp của người tuổi Dần có bước tiến triển tốt đáng kể. Bạn có thể nhanh chóng hoàn thành những hạng mục công việc được giao, trở thành người nổi bật trong một tập thể. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn nâng cao bản lĩnh của mình đấy.

Chuyện tình cảm sẽ sớm được hóa giải trong ngày hôm nay. Không những vậy, sau những lần cãi vã thì cả hai lại càng thêm hiểu cũng như biết rút ra kinh nghiệm cho bản thân để lần sau không còn tái phạm nữa.

Sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu gì đáng lo ngại. Tuy nhiên việc thức khuya quá cũng không có lợi đâu. Ngoài ra bạn cũng nên hạn chế sử dụng những loại đồ uống có chứa cồn, caffein, tăng cường rau xanh trong các bữa ăn cũng giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh hơn đấy.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão hôm nay sẽ gặp nhiều trở ngại trong công việc, đó có thể là sức ép từ khách hàng hay là cấp trên của bạn. May mắn là nhờ có Tỷ Kiên chống lưng nên chuyện to đều hóa nhỏ, tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn nên không cần phải suy nghĩ nhiều.

Người tuổi Mão muốn tỏ tình thì làm ngay vì Mộc khí vượng, nhân duyên không tồi, cơ hội được đáp lại là rất lớn. Muốn kinh doanh, phát triển công việc thì càng không nên chần chừ vì quý nhân sẵn đó, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đầy đủ cả, phải mau chớp lấy.

Tuổi Thìn

Sửu Thìn tương phá nên những người tuổi Thìn hôm nay có nhiều suy nghĩ tiêu cực, làm việc gì trong lòng cũng cảm thấy bồn chồn. Bạn cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều không được đền đáp xứng đáng.

Bạn cảm thấy ghen tỵ với mọi người xung quanh khi không phải làm gì cũng được hưởng thành quả tốt đẹp. Tài lộc lý tưởng, bản mệnh cảm thấy kiếm tiền không còn là việc khó nữa. Tiền bạc rủng rỉnh đủ để bạn có một khoản tích góp hay đầu tư vào các hạng mục nếu muốn.

Vận trình tình cảm có nhiều điểm sáng, có thể nói sau cơn mưa trời lại sáng, mọi nỗ lực của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Ngày gia đạo bình an, mọi người chung sống hòa hợp, lúc nào cũng rộn vang tiếng cười.

Tuổi Tỵ

Hôm nay là ngày tương xung nên gia vận bất hòa, anh em mâu thuẫn, không hợp ý nhau. Chuyện dù to dù nhỏ cũng phải lấy hòa khí làm đầu, nhà không yên thì không việc gì thuận, vận trình cũng bị kéo tuột xuống theo.

Do ảnh hưởng từ chuyện riêng nên bản mệnh làm việc không tập trung lắm, dễ dẫn tới sai sót bị trách phạt cho nên làm việc gì bạn cũng phải hết sức cẩn thận

Bù lại hôm nay tài lộc rất sáng, những người kinh doanh, buôn bán thu lãi lớn, có nguồn thu ngoài luồng đầy bất ngờ. Nhưng hôm nay bạn không nên làm các việc trọng đại để tránh gặp phải xui xẻo. Hơn nữa bạn cũng nên cẩn thận khi đi ra ngoài.

Tuổi Ngọ

Hôm nay xuất hiện Chính ấn báo tin vui cho người tuổi Ngọ. Chính ấn này chủ về việc đỡ đần, giúp cho bản mệnh của bạn được phát triển, suy nghĩ hành thông, công việc thuận lợi. Do đó, dù công việc trong ngày tưởng chừng như rất nhiều nhưng với tài trí và sự giúp đỡ của Cát thần nên bạn có thể nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.

Tuy nhiên, không nên quá tự cao mà bạn cần giữ thái độ ôn hòa để xây dựng các mỗi quan hệ tốt có lợi cho đường thăng tiến của mình. Đồng thời, bạn cũng nên cẩn trọng bởi ngày hôm nay ngũ hành Thủy – Thổ tương khắc nên ảnh hưởng lớn tới tinh thần của bạn, dễ cãi vã, giận hờn trong chuyện tình cảm.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hôm nay sẽ tràn đầy nhựa sống chứ không còn giữ tâm trạng buồn buồn tủi tủi nhưng những hôm trước. Tinh thần làm việc phấn chấn giúp bạn nhận được những sự khen ngợi đáng kể và sớm hoàn thành công việc của mình. Thiên Tài còn mang tới cho bản mệnh khoản thu nhập rất khá từ công việc bên ngoài, có duyên với việc đầu tư kinh doanh nên rủng rỉnh tiền bạc.

Đặc biệt, bạn còn được trợ giúp từ người thân, bạn bè lên đường kiếm tiền lại càng tốt hơn, có một khoản tích lũy không nhỏ. Thực Thần đang rất tốt, nên người tuổi Mùi năng đi chơi, ra đường hay gặp gỡ bạn bè để tìm nhân duyên vận cho mình. Nữ mệnh có khá nhiều cơ hội để gặp được người tốt, nếu cố gắng đi ra đường nhé!

Tuổi Thân

Trong ngày có Thiên Tài hộ mệnh nên có lộc tài tuy không nhiều nhưng cũng đủ tạo ra tâm lý thích thú, hứng khởi và cố gắng nỗ lực làm việc hơn nữa. Công việc không quá bận nên bạn có thể có thời gian để nghỉ ngơi và lên kế hoạch kiếm tiền cho thời gian tới.

Đây là lúc để bạn thể hiện bản thân mình với những người xung quanh. Hôm nay, chuyện tình cảm của bạn có tiến triển tốt, đạt được sự cân bằng do có ngũ hành tương sinh. Các bạn đang có được giai đoạn tốt để có thể tính chuyện lâu dài.

Cần chú ý một chút đến việc dưỡng thân, bảo vệ sức khỏe trong ngày bởi Thủy vượng nên không tốt cho sức khỏe.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ có một ngày tứ hành xung đeo đuổi khiến cho công việc, sự nghiệp và chuyện tình cảm chao đảo. Cần phải dừng lại và tự vạch ra những chiến lược mới cho mình.

Ở cơ quan, ngày mới của bạn bắt đầu bằng sự uể oải và những áp lực từ công việc mà sếp giao cũng như sự thiếu hợp tác của đồng nghiệp, dễ bị những đối thủ nắm bắt điểm yếu gây thiệt hại.

Trong quan hệ tình cảm, nếu không khéo léo hoạch biết các chia sẻ thì rất dễ gặp phải những giận hờn, thiếu thông cảm từ nửa kia. Bạn nên tìm cách chia sẻ những vấn đề đang gặp phải, để mọi người hiểu và hóa giải hiểu lầm, cùng bạn vượt qua ngày tối tăm này

Tuổi Tuất

Mọi thứ có thể đang đi xuống một cách trầm trọng, cần chấn chỉnh lại tư tưởng nếu không khó mà cứu vãn, sự nghiệp ngày càng trắc trở.

Trong công việc, hôm nay có quá nhiều thay đổi, hoặc là bạn gây áp lực cho người khác hoặc sẽ bị người khác ức hiếp, soi mói bạn. Nhìn chung, dù là gì đi nữa, bạn vẫn là người thường gặp trở ngại, gánh phần thiệt thòi về bản thân mình. Nên chủ động tránh mọi việc để không có chuyện gì có thể gây rắc rối lớn cho bạn.

Phương diện tình cảm dần đi vào quỹ đạo bình ổn, mặc dù là nhân duyên do người khác mai mối, tự nguyện hay là tình yêu sét đánh sẽ đều kết thúc viên mãn, hai bên gia đình đều cảm thấy hài lòng. Gia đạo bình yên, nhiều khả năng trong ngày bạn sẽ đón khách quý tới thăm đấy.

Tuổi Hợi

Hôm nay có Tam Hợp quý nhân nâng đỡ, có thể hóa hung thành cát, biến trở lực thành cơ hội để gặt hái thành công nhất định trong sự nghiệp. Bạn có những đồng nghiệp vô cùng tuyệt vời nên có thể tận dụng sức mạnh tập thể để vượt qua khó khăn.

Trong ngày, bạn làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, có chút lộc trời ban, không phải chịu thiệt thòi gì. Bản mệnh có thể ung dung đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi, ít có điều phiền muộn.

Chuyện tình cảm được coi là tạm ổn. Toàn bộ các mối quan hệ duy trì ở mức hài hòa. Vợ chồng dù có bận rộn tới đâu nhưng vẫn dành thời gian cho nhau, để cùng bắt đầu chia sẻ trách nhiệm làm cha mẹ, nên bản mệnh cũng được đỡ đần phần nào.

