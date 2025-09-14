Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp ngày 14/9, bản mệnh nên tích phúc bằng việc từ thiện, hoặc ăn chay, hướng Phật, cầu gia trạch thuận hòa. Hôm nay, những người tuổi Tý gặp một chút rắc rối trong công việc khi xảy ra xích mích và có đồng nghiệp chơi xấu làm ảnh hưởng tới danh tiếng của bạn đối với những đồng nghiệp xung quanh.

Hãy thận trọng và làm việc tỉ mỉ, tuyệt đối không được tin tưởng người khác quá mức đặc biệt là những công việc liên quan đến tiền bạc. Cạnh tranh khiến nhiều người trở nên hung hiểm. Ngày hôm nay bản mệnh tốt nhất nên tránh những hoạt động nguy hiểm như leo trèo, leo núi… kẻo có họa huyết quang.

Tuổi Sửu

Sức khỏe tuổi Sửu có phần giảm sút nên bạn cần phải hết sức chú ý tới tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn, chú ý đến thời gian nghỉ ngơi, ăn uống để hoàn thành tốt công việc trong ngày. Phương diện tình cảm cũng không được thuận lợi.

Ngũ hành Thủy Thổ tương khắc dễ khiến bạn cáu giận và có xu hướng trút sự bực tức của mình sang đối phương. Tuy không có chuyện gì xảy ra nhưng bạn hay làm quá sự việc lên khiến mọi thứ càng rối ren hơn.

Mọi việc bạn nên giữ thái độ ôn hòa để thảo luận, bàn bạc dù mình đang bị áp lực hoặc gặp nhiều trở ngại chưa có phương hướng giải quyết cho ổn thỏa.

Tuổi Dần

Hôm nay, mọi thứ dường như đều không tốt chính vì thế bạn muốn mưu cầu chuyện lớn lao sẽ có hại, không tốt cho bản mệnh. Tin tức đến đều không có lợi cho bạn. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều lợi cho chính mình, chỉ là ý kiến thoáng qua. Mọi việc không thể giải quyết trọn vẹn, nên tự mình chủ động trong mọi việc không được chờ đợi một ai.

Dù có tài lộc cũng phải có sự hao tán về nhờ vả, giao dịch. Vấn đề mà bạn cần phải lưu ý trong ngày đó chính là sức khỏe không khả quan. Để cho cơ thể không cảm thấy mệt mỏi thì bạn nên hạn chế tối đa các hoạt động, đừng quá tham công tiếc việc nhé.

Mỗi khi đi ra ngoài thì bạn nên đeo khẩu trang đầy đủ để tránh các bệnh liên quan tới đường hô hấp

Tuổi Mão

Công việc của những người tuổi Mão vô cùng thuận lợi, tài lộc dồi dào, địa vị xã hội của bạn được nâng lên rõ rệt. Bạn hãy nhân cơ hội này để mở rộng đầu tư, thu về nhiều lợi nhuận nhé nhưng tuyệt đối không được làm ăn bất chính, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức thì mới bền vững được.

Đối với những người làm ăn kinh doanh buôn bán thì hôm nay vận trình tài lộc của bản mệnh đang ngày càng thêm hưng vương. Đã đến lúc bạn được hưởng những thành quả cho sự cố gắng trong thời gian vừa qua của mình rồi đó.

Trong chuyện tình cảm, sự xuất hiện của Thực Thần mang tới cho bạn những tin vui. Hai bạn sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau.

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay dự báo, những người thuộc tuổi Thìn có tài lộc dồi dào, công việc thuận lợi, đón không ít tin vui trong ngày, được mọi người tín nhiệm trong công việc. Tinh thần bạn phấn chấn hơn mọi khi, làm việc gì ra việc đó, đều gặt hái được thành công bước đầu, đáng để duy trì và nỗ lực phấn đấu.

Người kinh doanh, buôn bán mở hàng suôn sẻ, giữa trưa gặp khách hàng giàu có, tới chiều có tin vui về lãi suất ở hạng mục đầu tư nào đó tăng mạnh. Về vấn đề tài chính trong ngày không có gì biến đổi, nhưng đừng tiêu phá quá nhiều, có thể hôm nay bạn sẽ đi mua sắm và tiêu một khoản tiền kha khá. Chuyện tình cảm lứa đôi hài hòa, thấu hiểu được nhau nhiều hơn trước đây.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tỵ hôm nay không phải là ngày tốt, bạn dễ bị người khác đâm lén sau lưng, kinh doanh gặp trở ngại, công việc liên quan tới tính toán dễ sai sót. Chính vì vậy, hôm nay bạn làm việc gì cũng cần cẩn trọng, tránh nóng vội hoặc quá tin người mà làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của mình.

Tuy nhiên, vận đen của bạn cũng có thể cứu vãn được do Chính ấn soi đường, bạn có thể linh hoạt và nhanh trí hơn trong việc giải quyết các tình huống. Hôm nay, bản mệnh của người tuổi Tỵ bộc lộ khá rõ sự khẳng khái, thẳng thắn nên dễ gây ra những hiểu lầm, tranh cãi trong chuyện tình cảm, do đó đừng nóng vội và suy xét để giúp bạn vượt qua một ngày nhiều thử thách này.

Tuổi Ngọ

Hôm nay không phải là một ngày bình yên với những người tuổi Ngọ. Ngày mới của bạn sẽ bắt đầu có những bất hòa từ chính những người thân trong gia đình khiến bạn mệt mỏi. Đừng tham gia vào việc xem ai thắng ai thua, đứng ra bênh vực ai đó mà hãy làm cầu nối để giúp mọi người chia sẻ những suy nghĩ riêng của mình.

Bạn có thể cảm thấy có chút buồn phiền, cô đơn nhưng trong công việc bạn cũng không sao nhãng mà cố gắng làm việc và khẳng định vị trí của mình nhờ vậy nên không có vấn đề nào khó giải quyết và đáng tiếc xảy ra.

Tuổi Mùi

Vận trình của những người tuổi Mùi trong ngày khá êm đềm, bạn thu được nhiều thành quả mà không cần tốn quá nhiều công sức. Có quý nhân âm thầm hỗ trợ cho nên bạn không gặp phải bất cứ chuyện gì rắc rối. Hơn nữa, nhờ có sự giúp đỡ của Chính Quan mà con đường thăng tiến trở nên rộng mở hơn.

Tài lộc khá nhưng đây không phải là thời điểm để bạn tiêu xài hoang phí đâu nhé, thay vào đó hãy tiết kiệm một khoản để phòng thân. Không những vậy mà bạn còn luôn vướng bận những chuyện trong gia đình nên thực ra tiền bạc cũng không mấy dư dả.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân có nhiều cơ hội gây ấn tượng với cấp trên. Nhờ có sự giúp đỡ của Kiêu Thần nên bạn có thể phát huy được hết ưu điểm của mình, tạo bước đột phá trong sự nghiệp, gặt hái những thành quả ngoài mong đợi. Tài lộc tốt nhưng về mặt đối nhân xử thế của bản thân lại không được thuận lợi.

Bạn làm việc ẩu, không có sự thận trọng lại không thể kiểm soát lời nói của mình nên gây ra nhiều chuyện đáng tiếc. Bạn nên đề phòng tiểu nhân xung quanh. Tuy nhiên bạn cũng cần hết sức lưu ý là Kiêu Thần cũng chủ về kiêu ngạo nên dễ gây mất tình cảm, nhất là trong mối quan hệ với các đồng nghiệp. Bạn khiến cho người khác cảm thấy họ không được tôn trọng, vì vậy hãy nhanh chóng thay đổi cách hành xử của mình nhé.

Tuổi Dậu

Hôm nay là một ngày may mắn trong sự nghiệp của những người tuổi Dậu. Nhờ có Thiên Ấn chủ về danh lợi cho nên bạn có thể tạo được tiếng tăm tốt, có bước đột phá lớn trong công việc. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần phải giữ cho tinh thần vững vàng, tuyệt đối không được ngủ quên trên chiến thắng nhé.

Ngày có Thiên Hỉ xuất hiện cho nên bạn và người ấy của mình sẽ có một buổi hẹn hò vô cùng thú vị. Hai bạn có thể đi dạo, đi xem phim, cùng nhau nấu ăn hay tập thể thao, làm những việc mà cả hai yêu thích, đây sẽ là những kỷ niệm vui vẻ khó quên đấy.

Tuổi Tuất

Mặc dù có thái độ làm việc chăm chỉ, tập trung hết sức mình, thậm chí chấp nhận tăng ca, mang việc về nhà làm nhưng dường như mọi thứ đối với những người tuổi Tuất vẫn còn khá khó khăn. Nguyên nhân của tình trạng này là do bạn vẫn chưa tìm được hướng phát triển riêng cho mình.

Ngày ngũ hành tương khắc cho nên tâm tính của bản mệnh bí bách, bạn dễ dàng nổi cáu với bất cứ ai. Hơn nữa chuyện tình cảm lại chưa đâu vào đâu, những người còn độc thân vẫn trong tình trạng phòng không gối chiếc. Cho dù bạn được bạn bè, người thân trong gia đình mai mối nhưng nhân duyên vẫn chưa tới.

Tuổi Hợi

Tính cách của những người tuổi Hợi hôm nay có đôi chút kỳ quái. Thay vì sự hiền hậu, hòa nhã hàng ngày thì giờ đây bạn đã khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Nói năng không suy nghĩ, hành xử thất thường làm cho bạn bị mất điểm nghiêm trọng đấy. Sức khỏe bắt đầu có những dấu hiệu giảm sút.

Nguyên nhân của tình trạng này là do bạn không biết cách chăm sóc bản thân mình, ăn uống không điều độ, thường xuyên thức khuya lại không chăm chỉ vận động.

Nếu muốn cơ thể được khỏe mạnh hơn thì bạn phải thay đổi chế độ sinh hoạt. Ngày Thổ vượng tàng Kim báo hiệu vận trình tài lộc khởi sắc. Tuy nhiên vận trình tình cảm lại không được tốt, tuy không nhàm chán đến mức phải nói lời chia tay nhưng cũng không thể phát triển sâu đậm thêm. Khi mà mọi chuyện cứ dậm chân tại chỗ như vậy cũng không phải là kết quả bạn mong muốn.

* Thông tin mang tính tham khảo.