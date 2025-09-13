Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là mẫu con giáp sở hữu nhiều ưu điểm, vừa tài năng lại kiệm lời, khiêm tốn, giản dị và rất đáng tin cậy. Trong cuộc sống, nếu cần lời khuyên, người ta sẽ thường tìm đến tuổi Sửu. Họ đa phần đều có cuộc sống sung túc, thậm chí là giàu có nhưng không bao giờ khoe mẽ, hay giúp đỡ người khác nên được nhiều người yêu quý và sẵn lòng trợ giúp.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tháng 7 âm tuy không phải giai đoạn khó khăn của tuổi Sửu, nhưng nếu để nói về những cơ hội làm ăn tốt thì con giáp này vẫn chưa có nhiều. Tuy nhiên, chỉ 1 tuần nữa, khi tháng 8 âm gõ cửa, mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn vì đây là thời kỳ vô cùng may mắn của con giáp này.

Tử vi học có nói, tháng 8 âm, con giáp tuổi Sửu có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, làm gì hầu như cũng thu về kết quả tốt. Dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh thì con giáp này cũng sẽ gặt hái nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ. Chuyện tình cảm cũng xuôi chèo mát mái, người độc thân nên biết để nắm bắt.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là mẫu con giáp sở hữu nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ nên thường có nhiều bạn bè ở bên và giúp đỡ. Họ cũng có nhiều tài lẻ, thích hợp với nhiều ngành nghề. Đây chính những ưu điểm giúp họ tiếp cận nhiều cơ hội thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Chỉ 1 tuần nữa, tuổi Tỵ cũng sẽ chính thức bước vào một trong những giai đoạn hoàng kim nhất trong năm của họ. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, con giáp tuổi Tỵ sẽ đón lộc trời, tiền bạc vô cùng dồi dào. Ngoài ra, họ sẽ còn nhiều tin vui khác trong cuộc sống, từ chuyện tình cảm đến những mối quan hệ khác trong xã hội, giúp đem lại lợi ích lâu dài cho họ. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ còn có sức khỏe tốt, giúp họ hoàn toàn yên tâm để tận hưởng cuộc sống.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp được đánh giá cao bởi sự cầu thị, chăm chỉ, nghiêm túc và nỗ lực hết mình. Trong cuộc sống, họ được yêu quý bởi sự lương thiện và lòng nhân hậu, do đó thường có quý nhân trợ giúp. Tất cả những yếu tố này sẽ giúp đem lại thành công cho người tuổi Tuất.

(Ảnh minh họa)

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Nếu như tuổi Sửu và tuổi Tỵ chuẩn bị bước vào một giai đoạn nhiều hứa hẹn thì tuổi Tuất lại cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, hung cát đan xen, những tuổi Tuất bản tính hầu hết đều thật thà, trung thực cần đề phòng những kẻ tiểu nhân kẻo vừa mất tiền lại mệt người.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.