Mới đây, một cặp đôi du khách tới Thái Lan đã may mắn thoát chết sau khi lái chiếc SUV lao xuống biển tại một bến du thuyền ở Phuket vào ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 9 vừa qua. Đoạn phim ghi lại vụ việc đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Thái Lan sau khi được chia sẻ trên một số nhóm chat của các nhà điều hành tàu thuyền ở Phuket.

Chú thích video có nội dung: “Một cặp đôi người nước ngoài đã phớt lờ biển báo giao thông và lái xe qua vùng nước ngập trong mưa lớn tại một bến du thuyền nổi tiếng ở Phuket trước khi lao vào cầu nâng. May mắn thay, cả tài xế và hành khách đều an toàn. Chiếc xe đã bị chìm.”

Đoạn video dài 1 phút 33 giây cho thấy chiếc SUV màu trắng đang di chuyển chậm rãi dọc theo cầu tàu trước khi bất ngờ lao xuống biển.

Chiếc xe gặp nạn do đi vào đoạn đường ngập nước.

Địa điểm được xác định là một cầu nâng, một bệ được sử dụng để đưa du thuyền vào ụ khô để sửa chữa hoặc hạ thủy. May mắn là dù không sự trợ giúp của ai thì 2 người trong xe cũng đã tự tìm được cách để ra khỏi chiếc xe trước khi nó bị chìm hoàn toàn xuống dưới nước.

2 người trong xe đã nhanh chóng thoát ra ngoài trước khi chiếc xe chìm dần xuống nước.

Từ hình ảnh được ghi lại tại hiện trường, có thể thấy tài xế đã thoát ra ngoài qua cửa sổ và trèo lên nóc xe. Trong khi đó, người được cho là bạn gái của anh ta đã thoát ra ngoài qua cửa sau cùng với đồ đạc của mình. Chiếc xe nhanh chóng chìm xuống và biến mất dưới nước.

Quốc tịch của cặp đôi này chưa được công bố, nhưng họ được cho là du khách châu Á. Người ta cho rằng tài xế, do không quen thuộc với khu vực này, có thể đã không chú ý đến biển báo nguy hiểm do mưa lớn và lũ lụt. Chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm nhớ đời đối với cặp đôi du khách này. Những tài xế khác cũng nên rút kinh nghiệm để tránh rơi vào tình thế nguy hiểm này.

Tình hình mưa lũ tại Thái Lan cũng là nguyên nhân dẫn đến một số vụ việc đáng tiếc trong thời gian vừa qua. Ví dụ như tại tỉnh Samut Prakan hôm thứ Hai, 8 tháng 9, một người đi xe máy 17 tuổi cũng đã bị điện giật tử vong trên một con đường ngập nước. Nạn nhân được cho là đang đẩy xe máy thì chạm vào rào chắn giao thông bị chạm vào dây điện đang chạy.

Gia Linh (Theo The Thaiger)