Tử vi 12 con giáp ngày 12/3: Tỵ sự nghiệp thăng tiến, Thìn tiền bạc tìm đến cửa

1. Tuổi Tý

Sự nghiệp: Gặp đôi chút trở ngại do cục diện Tương Phá. Bạn dễ bị hiểu lầm hoặc gặp sự cố máy móc, kỹ thuật. Hãy kiểm tra lại mọi thứ hai lần.

Tài lộc: Có xu hướng chi tiền cho sức khỏe hoặc mua sắm đồ dùng gia đình. Không nên mạo hiểm đầu tư lớn.

Tình duyên: Cần tránh tranh cãi về những chuyện cũ. Sự bao dung sẽ giúp mối quan hệ êm đẹp hơn.

2. Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Nhờ Tam Hợp cục (Tỵ - Dậu - Sửu), công việc cực kỳ hanh thông. Bạn nhận được sự nể trọng từ đồng nghiệp và sự tin tưởng từ cấp trên.

Tài lộc: Vượng phát. Những người làm kinh doanh sẽ chốt được những đơn hàng giá trị cao.

Tình duyên: Đào hoa rực rỡ. Người độc thân dễ có cơ hội gặp được "chân ái" trong các hoạt động tập thể.

3. Tuổi Dần

Sự nghiệp: Mộc bị Kim khắc nên áp lực công việc khá nặng nề. Bạn cảm thấy bị gò bó và khó phát huy sự sáng tạo.

Tài lộc: Ở mức trung bình, nên tập trung vào nguồn thu chính, tránh tâm lý "đứng núi này trông núi nọ".

Tình duyên: Dễ nảy sinh mâu thuẫn do tính cách cứng nhắc. Hãy học cách lắng nghe nhiều hơn là áp đặt.

4. Tuổi Mão

Sự nghiệp: Ngày xung với bản mệnh (Dậu xung Mão), công việc dễ có biến động bất ngờ hoặc phải thay đổi kế hoạch vào phút chót.

Tài lộc: Cẩn thận mất mát hoặc hư hỏng đồ đạc dẫn đến tốn kém tiền bạc.

Tình duyên: Tâm trạng bất ổn khiến bạn dễ nổi nóng với người thân. Hãy dành thời gian yên tĩnh một mình để lấy lại cân bằng.

5. Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Cục diện Lục Hợp mang lại sự hỗ trợ đắc lực. Bạn có cơ hội ký kết hợp đồng mới hoặc mở rộng quy mô làm ăn.

Tài lộc: Tài lộc dồi dào, tiền bạc tự tìm đến cửa. Đây là ngày đẹp để thu hồi nợ cũ.

Tình duyên: Ngọt ngào và lãng mạn. Một món quà nhỏ sẽ giúp tình cảm đôi lứa thêm nồng cháy.

6. Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Có sự thăng tiến rõ rệt. Những nỗ lực của bạn bấy lâu nay đã bắt đầu cho "trái ngọt". Quý nhân xuất hiện chỉ lối cho bạn.

Tài lộc: Khá tốt, tiền bạc rủng rỉnh giúp bạn thoải mái thực hiện các kế hoạch cá nhân.

Tình duyên: Nếu đang thầm thương trộm nhớ ai đó, đây là thời điểm tuyệt vời để bày tỏ tình cảm.

7. Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Sự quyết đoán giúp bạn vượt qua các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, đừng quá tự phụ mà bỏ qua ý kiến của cộng sự.

Tài lộc: Có dấu hiệu tiêu pha quá tay cho các thú vui nhất thời. Hãy cân đối lại ngân sách.

Tình duyên: Có chút xáo trộn nhỏ nhưng không đáng ngại. Chỉ cần chân thành, mọi hiểu lầm sẽ được xóa bỏ.

8. Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Công việc ổn định, không có quá nhiều áp lực. Bạn có thời gian để học thêm kiến thức mới hoặc nâng cao kỹ năng.

Tài lộc: Bình ổn. Bạn đang kiểm soát tốt tài chính cá nhân nên không phải lo lắng quá nhiều.

Tình duyên: Gia đạo hài hòa, con cái ngoan ngoãn là niềm động lực lớn nhất của bạn.

9. Tuổi Thân

Sự nghiệp: Khối lượng công việc tăng lên nhưng với bản tính nhạy bén, bạn hoàn thành mọi thứ xuất sắc và đúng hạn.

Tài lộc: Có lộc nhỏ về tiền bạc, có thể là tiền thưởng hoặc trúng thưởng từ một trò chơi nhỏ.

Tình duyên: Người độc thân cần chủ động hơn. Đừng quá kén chọn mà bỏ lỡ duyên lành.

10. Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Gặp cục diện Tự Hình, bạn dễ tự tạo áp lực cho bản thân hoặc lo lắng thái quá. Hãy thả lỏng tâm trí để làm việc hiệu quả hơn.

Tài lộc: Thu nhập ổn định, nhưng cần tránh các trò chơi mang tính rủi ro cao.

Tình duyên: Sự quan tâm thái quá đôi khi khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt. Hãy cho nhau không gian riêng.

11. Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Tương Hại cục cảnh báo về các mối quan hệ xã giao. Có kẻ tiểu nhân đố kỵ, hãy giữ kẽ trong các cuộc trò chuyện tại công sở.

Tài lộc: Không nên cho người khác vay mượn tiền bạc trong ngày này để tránh tình trạng "đứng cho vay, quỳ đòi nợ".

Tình duyên: Tình cảm có dấu hiệu nguội lạnh, cần một chuyến đi ngắn ngày hoặc một bữa tối riêng tư để gắn kết lại.

12. Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Vận trình tươi sáng. Bạn nhận được sự giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm, giúp công việc trôi chảy hơn mong đợi.

Tài lộc: Tài lộc ở mức khá. Bạn bắt đầu thấy được kết quả từ các khoản đầu tư dài hạn.

Tình duyên: Một ngày bình yên bên người yêu thương. Bạn cảm nhận được sự ấm áp và an toàn trong mối quan hệ hiện tại.

