Tử vi 12 con giáp 12/3: Dậu tài lộc thăng hoa, Tỵ tình duyên gập ghềnh

Tuổi Tý: Quý nhân soi đường

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Chủ Nhật này, tuổi Tý được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường.

Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, tuổi Tý không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Đường tài lộc của tuổi Tý có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Tuổi Sửu: Không cảm thấy thoải mái

Công việc tuổi Sửu không thật sự thoải mái. Tuổi Sửu đang bị lợi dụng công sức của chính mình,l khi mà bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn, cực khổ đều do mình làm, nhưng tới lúc được công nhận thì chẳng có tên.

Trong tình yêu, tuổi Sửu đôi khi lại không tỉnh táo mà cứ để cho cảm xúc dẫn dắt. Cuối cùng bản thân trở nên u mê, có được hạnh phúc nhưng cũng phải trải qua không ít nỗi buồn.

Công việc vẫn tiến triển tốt là vì tuổi Sửu làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phải phàn nàn về bất cứ điều gì.

Tuổi Dần: Cẩn thận tiểu nhân

Tử vi hôm nay cảnh báo tuổi Dần có kẻ tiểu nhân đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Dần lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Chủ Nhật này là một ngày không tốt với tuổi Dần về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

May mắn là vận khí về mặt tình cảm của tuổi Dần khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

Tuổi Mão: Nên tránh những hành động thiếu cân nhắc

Hôm nay, tuổi Mão cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, điều tuổi Mão nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc. Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối.

Bù lại chuyện tình cảm là niềm an ủi đối với tuổi Mão. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Con giáp này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể đứng vững trước nhiều đợt sóng to, gió lớn trong cuộc sống.

Tuổi Thìn: Nên đề phòng vài mối quan hệ

Tuổi Thìn hôm nay nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì thị phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kĩ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn.

May mắn là tình hình tài chính ổn định, bạn có thể sắm sửa cho mình một vài bộ trang phục mới, hay đi ra ngoài thưởng thức một bữa tối ngon lành đề huề cùng bạn bè.

V ề chuyện tình cảm cá nhân, tuổi Thìn hôm nay nên cân nhắc xem liệu có những tình địch khác đang nhăm nhe xen vào giữa hai người hay không? Đây là lúc bạn nên thận trọng một chút và để ý nhiều hơn đến mối quan hệ của mình, dù là những thay đổi nhỏ nhất.

Tuổi Tỵ: Đường tình duyên gập ghềnh

Tử vi 12 con giáp ngày hôm nay cho thấy, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình.

Thế nhưng niềm vui với tuổi Tỵ sẽ không được trọn vẹn bởi đường tình duyên lại không được thuận lợi, bản mệnh gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng duyên phận không phải muốn có là có được.

Có lẽ tuổi Tỵ nên kiên nhẫn chờ đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Tình yêu đôi lứa trải qua nhiều khó khăn khi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi bất cứ lúc nào. Dù bình thường con giáp này và người bạn đời của mình rất yêu thương nhau nhưng khi bất đồng ý kiến không ai chịu nhún nhường và lắng nghe đối phương khiến mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng hơn, gia đạo bất ổn, căng thẳng.

Tuổi Ngọ: Vận may tài lộc ghé thăm

Vận may tài lộc sẽ ghé thăm tuổi Ngọ, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân tuổi Ngọ sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Ngọ luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã.

Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tử vi hôm nay nhắn nhủ với Tuổi Ngọ rằng trong chuyện tình duyên, chớ nên vội vàng.

Tình hình sức khỏe của tuổi Ngọ hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân.

Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của tuổi Ngọ thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

Tuổi Mùi: Đạt nhiều thành tích trong công việc

Tuổi Mùi hôm nay sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm.

Trong tình yêu, Tuổi Mùi cần cân bằng giữa công việc và tình yêu hơn, đặc biệt trong ngày hôm nay. Do bận rộn với công việc khiến người ấy cảm thấy mệt mỏi và chán nản cho nên dù công việc đạt kết quả cao, nhận được nhiều lời khen cũng không khiến bạn cảm thấy vui vẻ chút nào.

Tranh thủ thời gian buổi tối để làm lành với đối phương đi Tuổi Mùi nhé, đừng khiến người ấy phải khó chịu nữa.

Tuổi Thân: Tình cảm bị thử thách, sự nghiệp vận hanh thông

Sự nghiệp của tuổi Thân trong ngày rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho tuổi Thân không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công bền vững.

Vận trình tình duyên của tuổi Thân lại kém sắc, có lẽ con giáp này sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm vợ chồng mới đó hòa thuận nay đã mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Các cặp đôi đang yêu gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại trong mối quan hệ của mình.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, tuổi Thân cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc.

Tuổi Dậu: Vượng phát trên mọi phương diện

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày Chủ Nhật tuổi Dậu gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng.

Có thể nói, bản thân tuổi Dậu khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Dậu. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả.

Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, tuổi Dậu hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Đường tài lộc của tuổi Dậu hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Tuổi Tuất: Dễ bốc đồng và xốc nổi

Theo tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp trong ngày Chủ Nhật 12/3, tuổi Tuất dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra tai họa cho con giáp này không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai.

Về phương diện tài lộc, Tuổi Tuất có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ, ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng.

Vận trình tình cảm của Tuổi Tuất trong Chủ Nhật này ở mức bình bình. Bản thân và đối phương đang ở trong giai đoạn chùng xuống trong tình yêu. Có lẽ vì hai người yêu nhau được một thời gian dài và cũng lâu rồi tình cảm chưa được hâm nóng.

Hãy thay đổi địa điểm hẹn hò mới giúp đôi bên khơi dậy cảm xúc yêu đương. Tình yêu thăng hoa cũng là chất xúc tác tốt để phương trình hóa học dẫn đến thành công diễn ra nhanh hơn đó bạn nhé.

Tuổi Hợi: Tình cảm không như ý

Hôm nay được thần tài trợ mệnh nên tuổi Hợi sẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến tiền tài. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng về mặt tài chính.

Dù giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, nhưng Tuổi Hợi cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này.

Tuy nhiên, Chủ Nhật này lại là một ngày khá xung khắc về mặt tình cảm của Tuổi Hợi, bạn và nửa kia của mình có những căng thẳng không đáng có, chẳng được vui vẻ như ý muốn. Những mâu thuẫn cứ ngày một gia tăng khiến khoảng thời gian hai người ở bên nhau chỉ thấy mệt mỏi, chán chường.

Nếu không nỗ lực hàn gắn vết rạn nứt này e rằng mối duyên của đôi bạn khó giữ.

* Thông tin bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.