Tử vi 12 con giáp 11/7: Sửu, Tỵ, Mùi tài lộc hưng vượng, tiền về tay đều đều

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp ngày 11/7, Tý không hài lòng về thái độ làm việc của nhân viên hoặc những người trên quyền mình. Bạn sẽ cống hiến hết mình nếu công ty xứng đáng nhưng có nhiều người đang tìm cách hạ bệ, ăn hiếp bạn.

Bạn có tin vui về tài chính. Đừng lo lắng vì những gì bạn cho đi không hề phung phí, nó sẽ trở lại bằng mọi cách. Những khoản đầu tư của con giáp này dành cho con cái, công việc bắt đầu có dấu hiệu tiến triển.

Bên cạnh đó bạn cũng được người thân chào đón và nâng đỡ lúc gặp khó khăn. Bạn cũng không thích so đo với người khác, chuyện gì bỏ qua được là sẽ bỏ qua ngay lập tức, giận người hôm nay không muốn để đến ngày mai.

Tuổi Sửu

Hôm nay công việc của Sửu có phần thoải mái hơn, bạn cũng có thời gian dành riêng cho mình để lấy lại năng lượng sau 1 tuần mệt mỏi. Tuy nhiên những bạn làm kinh doanh tự do hoặc có nghề tay trái sẽ bận hơn chút, hãy xem sự bận rộn đó là cơ hội cho bạn phát triển.

Bạn không cần phải lo lắng gì hết, lộc sẽ về tay đều đều. Nếu vẫn còn e ngại bạn nên hỏi người có kinh nghiệm để có thêm thông tin xác nhận về những cơ hội tiền bạc đang đến với mình.

Chuyện tình cảm của Sửu bình ổn. Tuy nhiên khi nói chuyện mà nghe người khác đánh lái sang vấn đề khác thì hãy cẩn thận kẻo họ đang né tránh bạn. Những người đang trong một mối quan hệ thì nhận được sự cảm thông từ nửa kia.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, mọi việc đang khá thuận lợi với con giáp này. Bạn thông minh và sáng suốt hơn trong mọi việc. Tuy nhiên nếu muốn tiến nhanh hơn nữa thì cần xông pha thật mạnh dạn và không ngại khó ngại khổ, bởi đâu có ai mới bước vào nghề mà thuận lợi được?

Người thông minh và giàu có về trí óc như Dần sẽ không bao giờ để tiền bạc yên trong túi mà luôn xoay vòng đầu tư. Tuy nhiên bản mệnh làm gì cũng phải nghiên cứu và suy nghĩ kĩ càng kẻo sai một li là đi một dặm.

Đường tình cảm của Dần không tốt. Tinh thần xuống dốc khiến bạn khó chịu với người thân, hay tỏ thái độ mặt nặng mày nhẹ. Bão tố ở trong lòng thì phải tìm cách nói ra và giải tỏa, đừng tự ôm tiêu cực vào thân mình.

Tuổi Mão

Hôm nay Mão học cách xử lý vấn đề linh hoạt hơn trong các tình huống và có tiếng nói trong công việc. Bên cạnh đó, người làm quản lý rất nhanh nhẹn trong việc giải quyết khiếu nại của khách. Chỉ có điều cách làm việc của bạn đôi khi còn hơi cứng nhắc nên không được lòng nhân viên.

Bản mệnh là con giáp thích ổn định, ưu tiên hướng đi an toàn và an tâm hơn với số tiền mình đang giữ. Ngày này cũng không thích hợp cho việc mạo hiểm đầu tư, mua bán lớn, hãy dành thời gian để giải quyết những nhiệm vụ còn dang dở đã nhé.

Hôm nay Mão nên kịp thời điều chỉnh lại cách ăn nói của mình với nửa kia trong lúc nóng giận. Với việc dạy con thì cả 2 cần phải hợp tác với nhau, thống nhất ý kiến, đừng để ông bà nội ngoại xen vào.

Tuổi Thìn



Hôm nay đường công việc của tuổi Thìn trắc trở, nhiều việc phải lo, nhiều người áp lực đến mức ngủ cũng mơ thấy việc. Bạn nên tin rằng mình đang tiến bộ nên mới vất vả, bận rộn còn hơn ăn không ngồi rồi.

Thìn cẩn thận chuyện tiền nong, hạn chế cho người khác vay mượn trong ngày thứ 5 này. Bên cạnh đó những ai đang phải đi xa thì nên cẩn thận kẻo mất đồ đạc vì bất cẩn, đi đâu cũng nên bảo vệ hành lý của mình thật kỹ.

Chuyện tình cảm làm Thìn mệt mỏi. Những cuộc tranh cãi xảy ra liên miên từ điều nhỏ nhặt nhất. Nên hạn chế cãi cọ, tranh chấp, nhường nhịn nhau một chút thì trăm sự sẽ tốt lành.

Tuổi Tỵ



Tỵ dễ xảy ra sai sót trong công việc, không có ai thông cảm cho bạn, làm đúng trăm lần không ai nhớ nhưng sai 1 lần ai cũng trách. Bạn trở nên lười biếng, bạn không muốn đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì vì dễ phạm phải sai lầm.

May mắn là đường tiền bạc của Tỵ cực hưng vượng. Bạn tỉnh táo trước những cạm bẫy của kẻ gian, không ham kiếm tiền nhanh. Hôm nay mọi thứ khá nhẹ nhàng với bạn, những chuyện liên quan tới tiền cũng thuận lợi hơn với bạn.

Tình duyên của con giáp này đi lên trong ngày hôm nay. Khi yêu, bạn có tư duy độc lập, biết cách tự đặt câu hỏi, chọn lọc những điều phù hợp nhất với mình. Hội độc thân không cần vội vàng bởi những điều tốt đẹp nhất luôn cần phải có thời gian.

Tuổi Ngọ



Hôm nay Ngọ nên thận trọng vì có thể gặp phải tiểu nhân phá công việc. Học hành làm việc tốt là ấm vào thân mình, vì thế nên đừng để người khác tác động thì mới làm, nếu cứ lười biếng thì sau này bạn sẽ phải hối hận.

Tình hình tài chính kém sắc, việc làm ăn không được tốt và Ngọ cần phải có kế hoạch để thay đổi, tìm đến tâm linh để động viên bản thân. Bạn cũng nên tiết kiệm trong việc mua sắm, thời gian tới sẽ phải chi nhiều cho con cái nên hãy tính toán thật kỹ.

Ngọ khá vui vẻ trong chuyện tình cảm. Bạn là con giáp lạc quan, hiền lành nên cũng trẻ hơn tuổi, không mấy khi để người khác thấy mình ủ rũ. Tình cảm vợ chồng càng ngày càng khăng khít.

Tuổi Mùi



Hôm nay công việc của tuổi Mùi không thuận lợi. Có vẻ như những thay đổi ở nơi làm việc khiến bạn không dễ dàng để thích nghi. Con giáp này dễ gặp phải mâu thuẫn với chủ hoặc khách hàng vì những điều rất nhỏ nhặt đủ để khiến bạn ức chế.

Mùi khá vượng tài lộc, nguồn thu nhập của bạn tăng lên. Khuyên con giáp nên bỏ tiền hành thiện hoặc ăn chay để tiêu hao vận đen. Trong những ngày tới chắc chắn sẽ có lộc ăn uống hoặc được nhận tiền bất ngờ.

Cần phải cẩn thận hơn trong lời nói của mình sẽ khiến đối phương dễ tức giận, thậm chí khiến mối quan hệ trục trặc. Nếu không gánh vác được gia đình, ít nhất cũng đừng để cha mẹ phải muộn phiền.

Tuổi Thân



Công việc của Thân khá êm đềm, chỉ có điều những bạn làm kinh doanh, làm tự do sẽ thành công hơn những người làm nghề khác. May mắn là những khó khăn bắt đầu được giải quyết do có quý nhân giúp đỡ.

Hôm nay những khoản thu nhập lớn bắt đầu tìm về túi của bạn, đặc biệt là những ai đang dốc sức cho công việc. Bạn có cơ hội kiếm thêm tiền cải thiện thu nhập, hãy chú ý nắm bắt để không bỏ lỡ nó.

Thổ Kim tương sinh đem lại sự may mắn cho tình duyên của con giáp này. Bạn luôn cố gắng hết sức để lo cho tương lai của gia đình, dù mang tiếng xấu cũng không sợ. Các cặp đôi khăng khít, mặn nồng, còn người độc thân có cơ hội tỏ tình.

Tuổi Dậu



Đường làm ăn của Dậu thuận lợi. Cấp trên đang đánh giá cao khả năng, thái độ làm việc và nỗ lực không ngừng của bạn. Bạn luôn chính mình, làm việc luôn có nguyên tắc riêng, không vì người khác mà để công việc của mình bị ảnh hưởng.

Tình hình tài chính cũng tốt hơn hẳn. Bạn có xu hướng chi tiêu phóng khoáng để phục vụ cho các mối quan hệ làm ăn và kiếm tiền, mua sắm cho gia đình. Nhưng nếu có may mắn trong bài bạc, xổ số thì cũng đừng ham quá kẻo sau này phải hối hận.

Về tình cảm, những người độc thân bắt đầu thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ để đón nhận những mối quan hệ mới. Ai có công việc của gia đình thì lo lắng rất chu toàn, một tay bạn có thể làm được việc mà nhiều người không làm được.

Tuổi Tuất



Tử vi hôm nay gặp trục trặc trong công việc. Làm ăn nhất định phải có lương tâm mới duy trì bền lâu được, cũng phải nghĩ đến phước phần của bản thân. Những ai hại bạn thì không nên thù hằn so đo quá, chỉ có những người không bằng mình thì mới đặt điều đi nói xấu, hại mình mà thôi.

Tuất mệt mỏi vì tiền, không tìm ra được giải pháp cho mình. Bạn cần siết chặt chi tiêu vì tình hình tài chính ảm đạm và chưa nhìn thấy cơ hội kiếm thêm. Con cái đau ốm tiêu tốn một khoản tiền lớn của con giáp này, vừa tốn thời gian vừa tốn tiền.

Quan tâm nhiều quá đồng nghĩa với làm phiền. Yêu thương nhiều quá, người ta lại không biết trân trọng! Vì thế nên trong tình yêu hay tình bạn cũng vậy, hãy chỉ dừng lại ở mức vừa đủ, bạn nhiệt tình quá lại thiệt thân.

Tuổi Hợi



Tử vi 12 con giáp cho biết Hợi đạt được thành công trên con đường làm ăn. Bạn đổ mồ hôi càng nhiều thì con đường chinh phục thành công càng ngắn. Những ai chờ tin tức xin việc, thi cử, hồ sơ sẽ nhận tín hiệu may mắn, sớm được như ý nguyện.

May mắn có Tam Hội trợ mệnh nên Hợi cực kỳ thuận lợi trong chuyện tiền bạc. Dù bạn chi tiêu hơi nhiều so với túi tiền, nhưng tình hình tài chính không đến nỗi khủng hoảng. Con giáp này cũng chăm chỉ đầu tư cho kiến thức của bản thân, đây là khoản đầu tư rất thông minh.

Tuy nhiên đường tình cảm có trục trặc. Tuyệt đối đừng hỏi những câu hỏi mà bạn không muốn biết câu trả lời ở đối phương. Đừng thân mật với người mới quen vì khả năng cao bạn sẽ bị lợi dụng lòng tốt.

