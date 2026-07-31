"Từ trường" của cha mẹ ảnh hưởng đến tính cách và vận mệnh của con cái ra sao?

Những điều tưởng như rất bình thường ấy lại chính là "từ trường" mạnh mẽ nhất, âm thầm nhào nặn cảm xúc, thái độ sống, nhân cách và động lực của một đứa trẻ.

Có một nam sinh trung học từng chia sẻ một góc nhìn rất thú vị về giáo dục gia đình. Cậu kể rằng, khi còn học tiểu học, mẹ luôn yêu cầu mỗi ngày phải đọc sách nửa tiếng. Nhưng càng bị ép, cậu càng không muốn đọc. Chỉ đến khi chơi thân với hai người bạn rất thích sách, ngày ngày nhìn các bạn cầm sách trên tay, cậu mới dần hình thành thói quen đọc mà không cần ai nhắc nhở.

Việc học bơi cũng vậy. Bố không bắt ép, chỉ thường xuyên đưa con đến bể bơi xem người lớn luyện tập. Cứ thế, sự tò mò được nuôi dưỡng, rồi một ngày cậu chủ động xin học bơi.

Điều khiến cậu nhớ nhất lại là cách giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. Vì ảnh hưởng từ bố mẹ, cậu từng nghĩ rằng cãi nhau thì ai mở lời trước là người thua. Sau này chứng kiến anh trai đi làm biết chủ động đối thoại để tháo gỡ bất đồng, cậu mới hiểu giao tiếp mới là cách giải quyết vấn đề hiệu quả.

Cuối cùng, nam sinh kết luận: "Điểm mạnh của một đứa trẻ đến từ sự ảnh hưởng, chứ không chỉ từ những lời dạy".

Quả thật, con người là sản phẩm của môi trường sống. Mà môi trường đầu tiên của một đứa trẻ chính là gia đình. "Từ trường" của cha mẹ - cách mẹ suy nghĩ, cư xử và đối diện với cuộc sống - đang từng ngày âm thầm định hình tính cách, nhân cách và cả tương lai của con.

"Từ trường" cảm xúc: Con học cách kiểm soát cảm xúc từ cha mẹ

Từng có một đoạn video khiến hàng triệu phụ huynh Trung Quốc xúc động. Một bé gái khoảng 2 tuổi muốn giúp mẹ chuẩn bị hộp cơm nhưng vô tình làm đổ toàn bộ thức ăn xuống sàn. Thay vì nổi giận, người mẹ ngồi xuống hỏi chuyện, lắng nghe con giải thích rồi nhẹ nhàng ôm con trấn an. Chỉ sau khi cô bé bình tĩnh, chị mới bắt đầu dọn dẹp.

Sau đó, người mẹ chia sẻ một câu nói khiến nhiều người suy ngẫm: "Tôi không muốn sau này khi già đi, chỉ vì làm rơi một chiếc cốc mà bị các con trách mắng như cách người lớn từng trách mình".

Ảnh minh hoạ

Trẻ em giống như chiếc máy ghi âm cảm xúc. Nếu mỗi ngày sống trong tiếng quát mắng, sự nóng nảy và căng thẳng, các em sẽ dần hình thành cảm giác bất an, dễ cáu gắt hoặc mất kiểm soát cảm xúc. Ngược lại, một gia đình bình tĩnh, biết lắng nghe và tôn trọng cảm xúc sẽ giúp trẻ cảm nhận được rằng mình được yêu thương và chấp nhận.

Cha mẹ không thể trao cho con điều mà chính mình không có. Một đứa trẻ có tính khí điềm đạm thường lớn lên trong bầu không khí cảm xúc ổn định.

"Từ trường" tâm thế: Thái độ sống của cha mẹ chính là bài học lớn nhất

Nhà văn Lưu Kế Vinh (Trung Quốc) từng kể, có giai đoạn chồng đi công tác dài ngày, chị vừa đi làm vừa một mình chăm con. Áp lực khiến chị thường xuyên than phiền, về nhà với gương mặt mệt mỏi, vừa nấu cơm vừa thở dài, tối đến lại gọi điện kể lể với bạn bè.

Cho đến một hôm, chị vô tình nghe con trai nói với bạn: "Mình chẳng thấy cuộc sống hạnh phúc chút nào. Cuộc đời thật quá mệt". Lúc ấy chị mới giật mình nhận ra, những lời than thở của mình đã vô tình trở thành "bầu không khí" mà con hít thở mỗi ngày.

Có câu ngạn ngữ Tây Ban Nha: "Nếu cứ mãi khóc, bạn sẽ không nhìn thấy những vì sao". Cha mẹ luôn nhìn cuộc sống bằng sự tiêu cực thì rất khó nuôi dưỡng một đứa trẻ lạc quan. Ngược lại, những bậc phụ huynh biết giữ thái độ tích cực sẽ truyền cho con niềm tin rằng khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

"Từ trường" nhân cách: Điều con nhìn thấy quan trọng hơn điều con được nghe

Có một hình ảnh từng gây nhiều tranh cãi. Trên tàu điện, một cậu bé vừa chơi điện thoại vừa buột miệng nói tục. Người cha lập tức tát con rồi quát: "Ai dạy mày nói bậy thế?". Trớ trêu ở chỗ, chính câu quát ấy cũng đầy lời lẽ thô tục.

Giáo dục tốt nhất là không cần dạy bằng lời. Bởi trẻ học bằng cách quan sát.

MC Bạch Nham Tùng có một thói quen nhỏ: mỗi tối về nhà, sau khi lên tầng cao nhất, anh luôn bấm nút cho thang máy trở về tầng một để người về sau đỡ phải chờ. Anh chưa từng yêu cầu con trai làm theo. Thế nhưng cậu bé đã tự ghi nhớ và sau này cũng luôn làm như vậy. Cha mẹ cư xử tử tế, con sẽ học được lòng tử tế. Cha mẹ biết tôn trọng người khác, con cũng sẽ lớn lên với sự văn minh và biết nghĩ cho cộng đồng.

"Từ trường" nỗ lực: Muốn con tiến bộ, cha mẹ hãy tiến bộ trước

Một chuyên gia giáo dục từng kể về người bạn có con trai nghiện game. Mọi biện pháp quản lý đều thất bại. Cuối cùng, người mẹ quyết định nghỉ việc để ở nhà cùng con. Nhưng điều đặc biệt là chị không dành cả ngày để kiểm soát con. Thay vào đó, chị bắt đầu học lại từ đầu để thi chứng chỉ kế toán ở tuổi ngoài 40. Mỗi ngày, người mẹ đều ngồi học đến khuya.

Nhìn mẹ miệt mài như vậy, cậu con trai dần thay đổi. Một năm sau, cậu thi đỗ vào trường THPT trọng điểm. Khi được hỏi vì sao thay đổi, cậu chỉ nói: "Con không muốn người khác nói rằng con không xứng đáng là con của mẹ".

Muốn con chăm chỉ, cha mẹ đừng dành cả buổi tối lướt điện thoại. Muốn con yêu học tập, cha mẹ hãy để con nhìn thấy mình cũng đang không ngừng học hỏi. Muốn con có kỷ luật, chính cha mẹ phải sống có kỷ luật trước. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều được con quan sát và ghi nhớ.

Con nhìn cách cha mẹ nổi giận. Con cũng nhìn cách cha mẹ xin lỗi. Con nhìn cách cha mẹ cư xử với người lạ. Con cũng nhìn cách cha mẹ đối xử với người thân. Con ghi nhớ hình ảnh cha mẹ nỗ lực làm việc, chăm chỉ học tập và bình tĩnh vượt qua khó khăn.

Những điều tưởng như rất bình thường ấy lại chính là "từ trường" mạnh mẽ nhất, âm thầm nhào nặn cảm xúc, thái độ sống, nhân cách và động lực của một đứa trẻ.

Suy cho cùng, điều con thực sự kế thừa chưa bao giờ chỉ là những lời răn dạy, mà chính là cuộc sống mà cha mẹ lựa chọn mỗi ngày. Khi cha mẹ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, đó cũng là món quà giáo dục quý giá nhất dành cho con.