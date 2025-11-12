Từ trại giam, bà Trương Mỹ Lan muốn đầu tư vào cao ốc chọc trời, từng được kỳ vọng cao thứ 3 Việt Nam

Sau hơn một thập kỷ "đắp chiếu" ngay giữa lòng đô thị, hai dự án cao ốc có toạ độ "kim cương" của TP.HCM – IFC One Saigon (trước đây là Saigon M&C Tower) và One Central HCM (tiền thân là The Spirit of Saigon, Khu tứ giác Bến Thành) – đang đứng trước cơ hội được hồi sinh.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, UBND TP đã nhận được đơn của bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đang bị giam giữ) xin tiếp tục tham gia đầu tư, hoàn thiện dự án IFC One Saigon. Thành phố sau đó đã chuyển đơn này đến Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND phường Sài Gòn. Hiện, Sở Xây dựng đang phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện thẩm định, xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định.

Vị trí Dự án IFC One Saigon tọa lạc tại trung tâm năng động nhất của thành phố TP.HCM nhiều năm "đắp chiếu".

Dự án IFC One Saigon, tọa lạc tại số 34 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn (Quận 1 cũ), là một trong những điểm nóng của thị trường bất động sản lẫn vấn đề nợ xấu ngân hàng trong suốt nhiều năm.

Được cấp phép xây dựng từ năm 2008 với vốn đầu tư ban đầu khoảng 256 triệu USD, công trình cao 42 tầng nổi, 5 tầng hầm này có chiều cao 185m, từng được kỳ vọng trở thành tòa nhà cao thứ ba tại Việt Nam sau Bitexco Financial Tower và Keangnam Hanoi Landmark Tower nếu hoàn thành đúng tiến độ.

Nhưng dự án đã bị ngừng thi công từ năm 2012 sau khi hoàn thành khoảng 80% phần thô. Trong giai đoạn bỏ hoang, tòa nhà từng bị thế chấp với tổng dư nợ hơn 7.000 tỷ đồng, phải thu giữ vào năm 2017 và sau đó đấu giá bất thành.

Năm 2021, dự án từng được giới thiệu thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát thông qua nhà phát triển Viva Land, đổi tên thương mại thành IFC One Saigon và đã có động thái thay kính mặt ngoài vào tháng 8/2022 để đảm bảo mỹ quan.

Cùng với IFC One Saigon, dự án khu phức hợp One Central HCM (đối diện chợ Bến Thành), sở hữu vị trí "kim cương" tại khu tứ giác Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính, cũng đang được thành phố tháo gỡ vướng mắc từng phần.

Siêu dự án One Central HCM nằm ở vị trí đắc địa.

Tiền thân là The Spirit of Saigon, với vốn đầu tư công bố khoảng 500 triệu USD, dự án này bao gồm hai tòa tháp cao 55 tầng và 48 tầng nhưng cũng đình trệ thi công suốt một thời gian dài từ giai đoạn 2012-2013 sau khi hoàn thành phần hầm.

Mặc dù được khởi động lại giữa năm 2020 và trải qua nhiều lần thay đổi nhà phát triển (từ Saigon Glory sang Masterise Homes, rồi Viva Land đổi tên thành Pearl), dự án vẫn rơi vào trạng thái "đóng băng" từ cuối năm 2022.

Về hướng xử lý, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết UBND Thành phố đã chấp thuận việc chuyển nhượng, điều chỉnh dự án, đặc biệt là cho phép gia hạn tiến độ thực hiện dự án thêm 48 tháng. Đồng thời, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục cần thiết để dự án sớm được triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM đã thu hồi được khoảng 8.600 tỷ đồng, đồng thời thực hiện chi trả với tổng số tiền hơn 8.300 tỷ đồng cho hơn 41.000 trái chủ.